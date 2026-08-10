వీధులే కాన్వాస్లు - అద్భుత చిత్రాలతో అలరించిన అమరావతి కళా వీధి
గుంటూరులో వినూత్నంగా అమరావతి చిత్రకళా వీధి - రంగుల చర్మపు బొమ్మలు, గృహోపకరణాల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిన నగరవాసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 9:46 AM IST
Amaravati Art Street : గుంటూరులో వినూత్నంగా నిర్వహించిన అమరావతి చిత్రకళా వీధి రెండో రోజుల ప్రదర్శన విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. సందర్శకులకు మరిచిపోలేని చిత్ర జ్ఞాపకాల్ని అందించింది. దేశంలోని దాదాపు 800 మందికి పైగా కళాకారులు వీధుల్నే కాన్వాస్గా మలుచుకుని చిత్రించిన అద్భుతమైన చిత్రాలకు కళాభిమానులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. సాంస్కృతిక, సంగీత కార్యక్రమాల నడుమ ఉల్లాసంగా గడిపారు.
ప్రతిదీ ఓ కళాఖండమే : కాదేదీ కళకు అనర్హం అన్నట్లు అమరావతి చిత్రకళా వీధిలో ప్రతిదీ ఓ కళాఖండమే. దాదాపు 700 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయగా వేలాది కళా రూపాలు అమరావతి కళా వీధిలో దర్శనమిచ్చాయి. చిత్రకారులు తమ నైపుణ్యాలతో మహనీయుల చిత్రాలకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. వ్యర్థాలకు ఉక్కు శిల్పాలతో సరికొత్త అర్థం చెప్పారు. ఒక వైపు దేవుళ్ల చిత్రాలు, మరోవైపు దేశం కోసం ప్రాణాలిచ్చిన దేశభక్తుల అద్భుత బొమ్మలు, ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చిత్రాలు ఇలా ఎందరో ప్రముఖల చిత్రాలకు రూపమిచ్చారు కళాకారులు. కొబ్బరి చిప్పలతో చేసిన సృజనాత్మక వస్తువుల్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన తోలుబొమ్మల చిత్రాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రంగుల చర్మపు బొమ్మలు, గృహోపకరణాల పట్ల నగరవాసులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపారు.
పోటెత్తిన సందర్శకులు : రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రెండు రోజుల ఉత్సవంలో చివరి రోజున ఆదివారం కావడంతో సందర్శకులు పోటెత్తారు. లైవ్ ఆర్ట్ చిత్రకళను కళాభిమానులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. అమరావతి శిల్పకళ, కలంకారీ, కొండపల్లి బొమ్మలు, శ్రీకాళహస్తి చిత్రాలు, లేపాక్షి సాంప్రదాయాలతో పాటు పల్లెటూరి జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సందర్శకులు సెల్ఫీలు, స్వీయచిత్రాలు దిగడానికి వీలుగా 10కి పైగా ఆకర్షణీయమైన ఫొటో జోన్లను ఏర్పాటు చేయగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉత్సాహంగా ఫోటోలు దిగారు. ఓపెన్-ఎయిర్ ఆర్ట్ గ్యాలరీని తలపించిన ఈ ఉత్సవంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సేకరించిన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజును ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచిత పెయింటింగ్ కిట్లు అందించడానికి ఉపయోగించనున్నారు.
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