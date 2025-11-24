సముద్ర జలాల ప్రభావం - 2 వేల ఎకరాల్లో 2 లక్షల కొబ్బరి చెట్లు నాశనం
సముద్ర జలాల ప్రభావంతో వేల ఎకరాల్లో తుడిచిపెట్టుకుపోతున్న తోటలు - ఆందోళన చెందుతున్న కొబ్బరి రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 1:24 PM IST
Salt Water Kills Coconut Trees in Konaseema District : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం పరిధిలో సముద్ర జలాల ప్రభావంతో వేల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలు తుడిచి పెట్టుకుపోతున్నాయి. లక్షల చెట్లు మోడు వారగా సుమారు 1,200 మంది రైతు కుటుంబాలు నష్టపోయాయి. లవణ జలాల తీవ్రత ఇదేస్థాయిలో కొనసాగితే భవిష్యత్తులో 30 గ్రామాల వరకు కనుమరుగవుతాయని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నెల 26న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆయా ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఆయన భరోసా కోసం రైతులంతా ఎదురు చూస్తున్నారు.
శంకరగుప్తం డ్రెయిన్నే ప్రధాన కారణం : ఉప్పు నీటి వ్యాప్తి సమస్యకు సుమారు 22.5 కి.మీ. పొడవున ప్రవహించే శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ ప్రధాన కారణం. రాజోలు, మామిడికుదురు, సఖినేటిపల్లి, మలికిపురం మండలాల్లోని మురుగు డ్రెయిన్లలో పారే జలాలతో పాటు వర్షపునీరు శంకరగుప్తం డ్రెయిన్లోకి చేరి, కేశవదాసుపాలెం, కరవాక వద్ద వైనతేయ గోదావరి నుంచి సముద్రంలో కలుస్తాయి. డ్రెయిన్లో కేశనపల్లి-కరవాక మధ్యలో దాదాపు 8.5 కి.మీ. మేర 2017-20 మధ్యలో డ్రెడ్జింగ్ చేసి, మిగతా ప్రాంతాన్ని వదిలేశారు.
పూడిక తీసిన ప్రాంతంలో 15 అడుగుల లోతుంటే, మిగతాచోట్ల 5 అడుగుల వరకు మాత్రమే ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీంతో సముద్రపు పాటు, పోటు సమయంలో నెలలో దాదాపు 10 రోజులు ఉప్పునీటి జలాలు శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ నుంచి పొంగి కొబ్బరి తోటలు, గ్రామాల్లోకి పోటెత్తుతున్నాయి. దీంతో కరవాక, గుబ్బలపాలెం, శంకరగుప్తం, కేశనపల్లి, తూర్పుపాలెం, పడమటిపాలెం, గోగన్నమఠం, గూడపల్లి పల్లిపాలెం, అడవిపాలెం, చింతలమోరి తదితర 12 గ్రామాలకు చెందిన దాదాపు 2,000 ఎకరాల్లో లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల కొబ్బరి చెట్లు నాశనమయ్యాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
డ్రెడ్జింగ్ చేసి, ఇరువైపులా గట్లు : శంకరగుప్తం డ్రెయిన్లో 9.5 కి.మీ. మేర డ్రెడ్జింగ్ చేసి, ఇరువైపులా సుమారు 30 కి.మీ. మేర గట్లు నిర్మించాలి. దీనిపై జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించి, అధికారులతో సమీక్షించారు. డ్రెడ్జింగ్, గట్ల ఏర్పాటుకు రూ.21 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దస్త్రాన్ని ఆర్థిక శాఖకు పంపారు. డ్రెడ్జింగ్తో సమస్య తాత్కాలికంగా పరిష్కారమవుతుంది. దీంతోపాటు మోడు వారిన చెట్లను తొలగించి కొత్తవి నాటేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే కొబ్బరి రైతులు నిలదొక్కుకుంటారు.
గతంలో ఈ ప్రాంతం నుంచి వారానికి 2 లక్షల కొబ్బరి కాయలు ఎగుమతి చేస్తే ఇప్పుడు నెలకు లక్ష కాయలు ఎగుమతి చేయడం కష్టంగా మారింది. తోటల్లోకి సముద్ర జలాలు చేరడంతో లవణ సాంద్రతకు తొలుత చెట్లు ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి, నాశనమవుతున్నట్లు గుర్తించామని అంబాజీపేట కొబ్బరి పరిశోధనా కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డి. ముత్యాలనాయుడు తెలిపారు.
కొబ్బరి చిప్పలతో ఇన్ని ఉపయోగాలా? - అదరగొడుతున్న యువకుడు
సిరులు కురిపించే 'కొబ్బరి' - అనుబంధ పరిశ్రమలతో రైతులకు కాసుల పంట