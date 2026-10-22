చదువులోనే కాదు పవర్ లిఫ్టింగ్లోనూ ఛాంపియన్ - నెల్లూరు యువతి రష్మి సక్సెస్ స్టోరీ
చదువుతోపాటు ఆటలకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ముందుకు సాగిన యువతి తోట రష్మి. రోజూ వాకింగ్, జిమ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్తో మొదలైన ప్రయాణం. నేడు అంతర్జాతీయ పవర్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:43 PM IST
Thota Rashmi Powerlifting YUVA Story : చిన్నతనం నుంచే క్రీడలపై మక్కువ. చదువుతో పాటు ఆటలకూ సమాన ప్రాధాన్యం. నిత్యం సాధన చేస్తూ లక్ష్యం దిశగా అడుగులు. ఇవే నెల్లూరు యువతి తోట రష్మిని అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణిగా నిలిపాయి. ఇంజినీరింగ్ చదువుతూనే పవర్ లిఫ్టింగ్లో పతకాల వేట కొనసాగిస్తోంది ఈ యువ కెరటం. జిల్లా స్థాయి పోటీల నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు విజయాలు సాధించి అంతర్జాతీయ వేదికపైనా తన సత్తా చాటింది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించాలనే పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతున్నా రష్మిపై కథనం.
చిన్నతనం నుంచే క్రీడలపై ఆసక్తి. చదువుతోపాటు ఆటలకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ముందుకు సాగిన యువతి తోట రష్మి. రోజూ వాకింగ్, జిమ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్తో మొదలైన ప్రయాణం. నేడు అంతర్జాతీయ పవర్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. నిత్యం సాధన చేస్తూ లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేస్తొంది. నెల్లూరు నగరానికి చెందిన తోట రష్మి ప్రస్తుతం బెంగళూరు అమృత విశ్వవిద్యాలయంలో బీటెక్ చదువుతోంది. తండ్రి అజయ్ కుమార్ ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో రెవెన్యూ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నారు. తల్లి షాహీనా పర్విన్ నెల్లూరులో ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు. ఇంటర్ వరకు నెల్లూరులోనే చదువుకున్న రష్మి, చదువులోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ ప్రతిభ చాటుతోంది.
అనేక బంగారు పతకాలు : తల్లిదండ్రులు చదువు విషయంలో ఒత్తిడి చేయకుండా తనకు క్రీడలపై ఉన్న ఆసక్తిని ప్రోత్సహించడంతో ఎక్కువ సమయం కేటాయించగలిగానని అంటోంది రష్మి. పదో తరగతి నుంచే మైదానానికి వెళ్లడం, జిమ్లో సాధన చేయడం అలవాటుగా మార్చుకుంది. అలా పవర్ లిఫ్టింగ్పై పెరిగిన ఆసక్తి జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో అనేక బంగారు పతకాలు సాధించేలా చేసినట్లు చెబుతోంది.
"టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్లో జరిగిన ఏషియన్ బెంచ్ ప్రెస్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇండియాను రిప్రజెంట్ చేసి సిల్వర్ మెడల్ గెలుచుకున్నాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచే స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఆసక్తి. ఏడాదిన్నరగా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ కాంపిటీషన్స్కు వెళ్తున్నాను. ముందుగా డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్ లెవెల్లో గోల్డ్ రావడంతో నేషనల్స్కు సెలెక్ట్ అయ్యాను. అక్కడ కూడా మెడల్ రావడంతో ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడే అవకాశం వచ్చింది. ఈ ప్రయాణంలో మా అమ్మానాన్నలు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు."-రష్మి, అంతర్జాతీయ పవర్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారిణి
జాతీయ స్థాయిలో కనబరిచిన ప్రతిభతో రష్మికి అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశం దక్కింది. తుర్కియే ఇస్తాంబుల్లో జరిగిన ఏషియన్ బెంచ్ ప్రెస్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం భారత్ నుంచి ఎంపికైన 15 మంది క్రీడాకారుల్లో ఆమె కూడా చోటు సంపాదించారు. 95 కిలోల బరువును ఎత్తి రష్మి రెండో స్థానంలో నిలిచి దేశానికి రజత పతకం సాధించింది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని స్వర్ణ పతకాలు సాధించడమే తన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది. పిల్లల్లోని ఆసక్తి తల్లిదండ్రులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే.. వారు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోగలరని రష్మి తల్లి షాహీనా పర్విన్ సూచిస్తున్నారు. కుమారై విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పవర్ లిఫ్టింగ్లో ప్రపంచ స్థాయిలో రాణించడంతో పాటు సివిల్ సర్వీసెస్ లేదా రైల్వేల్లో స్థిరపడాలని భవిష్యత్తు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది రష్మి
"చిన్నప్పటి నుంచే మా అమ్మాయికి స్పోర్ట్స్ అన్నా, ఇతర యాక్టివిటీస్ అన్నా చాలా ఆసక్తి. మొదట్లో బరువులు ఎత్తడం అనగానే కాస్త భయమేసింది. ఆడపిల్ల కదా ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నా. నేను కూడా ఒకటి రెండు సార్లు తనతో పాటు వెళ్లాను. సెలవులొచ్చినా ఇంటికి రాకుండా అక్కడే ఉండి ఎంతో కష్టపడింది. ఆ కష్టానికే ఇప్పుడు తగిన ఫలితం దక్కింది."-షాహీనా పర్విన్, రష్మి తల్లి
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