ETV Bharat / state

ప్రశ్నించే వారికే కార్పొరేట్‌ సంస్థలో ఉద్యోగాలు - అదేలాగంటే?

ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికే క్రమంలో నూతన ఆవిష్కరణలు - పలు విధాలుగా ఆలోచించే వారికే కార్పొరేట్​ సంస్థలో కొలువులు

Jobs in Corporate Companies
Jobs in Corporate Companies (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Get Corporate Job : 'ఒక పని ఇలానే ఎందుకు జరగాలి? మరోరకంగా ఎందుకు జరగకూడదు?' అనే ప్రశ్న ఎన్నో ఆలోచనలకు దారితీస్తుంది. ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికే క్రమంలో నూతన ఆవిష్కరణలు ముందుకు వస్తాయి. కొత్తవి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ఇలాంటి ఆలోచన విధానం ఉన్నవారికే కార్పొరేట్‌ సంస్థలు నియామకాల్లో ఎర్ర తివాచీ పరుస్తాయి!

పోటీని విజయవంతంగా ఎదుర్కొని మనుగడ సాగించేందుకు వ్యాపార సంస్థలు సృజనాత్మక మార్గాల కోసం వేచిచూస్తుంటాయి. ఒక సంస్థ డెవలప్​మెంట్​, మనుగడ ఆ సంస్థ కొత్త ఆవిష్కరణలకు చేసే పరిశోధనలపైనా, సంస్థలో పని చేసే ఉద్యోగుల సామర్ధ్యాలపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా వ్యాపార సంస్థలు ప్రతి అంశాన్నీ ప్రశ్నించగలిగే యువతను నియమించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతాయి. తెలుసుకోవాలనే కోరిక (జిజ్ఞాస) ఒక నైపుణ్యం. దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవసరం అయిన లక్షణాలను పరిశీలిద్దాం.

కొత్త ఆలోచనా విధానం డెవలప్ : స్టూడెంట్స్ సాధారణంగా తమ పాఠ్యాంశాలు, కోర్‌ సబ్జెక్టులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. మరి కొంతమంది వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యేందుకు ఉపయోగపడే ఇతర అంశాలకు టైం కేటాయిస్తుంటారు. వీటికి అదనంగా ఆసక్తి, జిజ్ఞాస పెరిగేందుకు నూతన అభిరుచులు పెంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీరు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి అయితే అదనంగా మీ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధం లేని లైబ్రరీ సైన్స్‌లోనో, సాహిత్యంలోనో ఆన్‌లైన్‌ కోర్స్‌ చదవండి. ఇది మీకు అకడమిక్‌గా ఉపయోగపడనప్పటికీ మీ ఆలోచనా తీరు మారడానికి సహాయం చేస్తోంది. విభిన్న మనస్తత్వాలు, అభిరుచులు ఉన్న వ్యక్తులను పరిచయం చేసుకుని వారితో మాట్లాడండి. ఇలాంటి చర్యల వల్ల మూస ఆలోచనా పరిధిని దాటుతారు. జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది. కొత్త ఆలోచనా విధానం డెవలప్​ అవుతుంది. కార్పొరేట్‌ సంస్థలు ఈ లక్షణాలనే కోరుకుంటాయి.

జిజ్ఞాస లేని వ్యక్తులు ప్రశ్నించుకోలేరు : జిజ్ఞాసకు సంబంధించిన అంశాల్లో సమాధానాలతో కాదు, ప్రశ్నలతోనే సంబంధం. స్టూడెంట్​ని ప్రశ్నలే ముందుకి నడిపిస్తాయి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకుని, ప్రశ్నకు ఆన్సర్​ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలంటే అందుకు జిజ్ఞాస, ఉత్సాహం ఉండాలి. జిజ్ఞాస లేని వ్యక్తులు ప్రశ్నించుకోలేరు. ప్రశ్నించలేని వ్యక్తికి ఆన్సర్​ దొరకవు.

మీరో పుస్తకంలోని పజిల్‌ పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అనుకుందాం. ఈ పజిల్‌కు ఆన్సర్​ కూడా అదే బుక్​లో ఏదో ఓ పేజీలో ఉంటాయని అనుకుందాం. ప్రయత్నించకుండా మీరు నేరుగా ఆన్సర్​ ఉన్న పేజీ తెరిచి చూస్తే శ్రమ లేకుండా సమాధానాలు దొరుకుతాయి. ఐతే, సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రశ్నించే అవకాశం మీకు ఉండదు. ప్రశ్నించలేనపుడు, మీలో ఉత్సాహానికీ అవకాశం ఉండదు. సమాధానాలపై దృష్టి పెట్టడం స్టూడెంట్​లోని సహజ ఉత్సాహాన్ని తగ్గిస్తుందని కాగ్నిటివ్‌ సైంటిస్ట్‌ 'డేనియల్‌ విల్లింగ్‌ హామ్‌' తన పరిశోధనల ద్వారా నిరూపించాడు. నిరంతరం తనను తాను ప్రశ్నించుకుంటూ ప్రతి ఆంశాన్నీ ప్రశ్నించేవారికే విజయావకాశాలు అధికం.

సొంత ఆలోచనలు ముఖ్యం : ఏదైనా నూతన విషయాలను ఆలోచించాల్సి వచ్చినప్పుడు కొన్ని పరిధులు గీసుకుని, ఆ పరిధిలోనే ఆలోచిస్తుంటాం. ఆశించిన ఆన్సర్​ దొరకనప్పుడు ఆలోచనలు అక్కడితో ఆపేసి గూగుల్‌లోకి వెళ్ళి వెతుకుతాం. అక్కడ కూడా సమస్య పరిధి తెలుసుకోకుండా విశ్లేషించకుండా తదుపరి చర్యలు చేపడుతుంటాం. ఇది మన ఆలోచనా తీరును నియంత్రణ చేస్తుంది. ఆరంభంలో సమస్యకు పరిష్కారాలు కొంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ అనుకున్న సమస్యా పరిష్కారానికి వీలైనన్ని సొంత ఆలోచనలు చేయండి. కొత్త కొత్త గణాంకాలను సేకరించి విశ్లేషించండి. ఇది మీ మానసిక ఆలోచన స్థాయిని పెంచుతుంది. విజేతలు అయిన చాలా మంది వృత్తి నిపుణులకు 2 లేదా అంతకన్నా అధిక రంగాల్లో ప్రావీణ్యంతో పాటు వీలు అయినన్ని ఎక్కువ అంశాల్లో విషయ పరిజ్ఞానం ఉండటం గమనించవచ్చు. నూతన విషయాలను స్వయంగా తెలుసుకోకుండా తక్షణ అవసరానికి సాంకేతికతపై అతిగా ఆధారపడేవారు భవిష్యత్తులో సమాచార రాహిత్యంతో ఇబ్బంది పడతారు. విద్యార్థి దశలో వీలైనన్ని ఎక్కువ విషయాలపై ఆసక్తి పెంచుకోవాలి.

కార్పొరేట్ ప్రపంచం - నూతన ఉద్యోగులు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు ఇవే!!

కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ కార్పొరేట్​ స్కిల్స్​ నేర్చుకోండి - మీకు ప్రమోషన్​ గ్యారెంటీ!!

TAGGED:

కార్పొరేట్​ స్కిల్స్​
CORPORATE JOB SKILLS
JOBS IN CORPORATE COMPANIES
HOW TO GET CORPORATE JOB
JOBS IN CORPORATE COMPANIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.