4 గోడల నుంచి నడిరోడ్డుపైకి : భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలకు కారణాలు ఇవేనట

దంపతుల మధ్య చిచ్చుపెడుతున్న 5 అంశాలు! - భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు ఇవే మూలం - కౌన్సెలింగ్‌తో 36 శాతం జంటల్లో మార్పు

Conflicts Between Husband and Wife : ప్రేమ వివాహమైనా, పెద్దలు కుదర్చిన వివాహమైనా ఏదైనా సరే దంపతుల మధ్య గొడవలు రావడం సహజం. పెళ్లి చేసుకుని ప్రేమించుకున్నా, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా కలకాలం కలిసి ఉండాలంటే పలు సందర్భాల్లో సర్దుబాటు అవ్వడం తప్పనిసరి. ఏ జంటకైనా చిన్న చిన్న గొడవలు కావడం సహజం. అయితే ఇక్కడ వచ్చిన అసలు సమస్య ఏంటంటే కొన్ని జంటలు వాటినే పెద్దగా చేసుకుని కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సింది కాస్త పోట్లాడుకుని విడిపోయే వరకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని జంటల్లో పెద్దవాళ్లు జోక్యం చేసుకుని సర్ది చెప్పి మళ్లీ కలిసేలా చేస్తుంటారు. మరి కొంత మంది విడిపోవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత చూపిస్తుంటారు.

ఇందులో కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలు, పెళ్లీడుకొచ్చిన పిల్లలున్న భార్యాభర్తలు కూడా ఉంటున్నారు. వీరితో ఎక్కువ రోజులు కలిసి ఉండలేమంటూ విడాకులు తీసుకోవడానికి సిద్దమవుతున్నారు. వాటన్నింటికి ప్రధాన కారణాలు ఇద్దరి మధ్య సర్దుకుపోలేని మనస్తత్వం, తన మాటే నెగ్గాలి అనే ఆలోచన ఉండటంతోనే అధిక శాతం కాపురాలు 'మా వల్ల కాదం'టూ పోలీస్​ స్టేషన్​లకు వస్తున్నారని మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ డాక్టర్​ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ స్పష్టం చేశారు.

ఇటీవల జరిగిన ఘటన : హైదరాబాద్​లోని హఫీజ్​నగర్​కు చెందిన యువతికి, అదే ప్రాంత యువకుడితో రెండు సంవత్సరాల క్రితం వివాహమైంది. కానీ ఆ సమయానికి అతడికి రెండు వివాహాలైనట్లు తెలియడంతో గొడవలు మొదలయ్యాయి. దీంతో బాధితురాలు మోసం చేసి తనను పెళ్లి చేసుకున్నాడని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. నగరంలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలతో రోజూ 20-30 ఫిర్యాదులు వస్తాయని అధికారుల అంచనా. 4 గోడల మధ్య పరిష్కరించుకోవాల్సిన అంశాలతో పోలీస్​స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కుతున్నారని పోలీసు అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

2025లో 31 శాతానికి పెరిగిన కేసులు : ఈ గొడవల వల్ల తల్లిదండ్రులు సతమతమవుతున్నదే కాక వారి పిల్లలు కూడా మానసికంగా నలిగిపోతున్నారనే విషయం గుర్తించలేకపోతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎవరికి వారు వారి పంతం నెగ్గాలంటూ మొండితనంగా వ్యవహరించటమే కాపురంలో కలతలకు కారణమని విశ్లేషించారు. పరస్పరం చర్చించుకుంటే చాలా సమస్యలు తీరిపోయి పరిష్కారం దొరుకుతుందని పేర్కొన్నారు. గత సంవత్సరం భార్య పట్ల 1069 మంది రాక్షసంగా ప్రవర్తించినట్టు గుర్తించారు. అలాగే 2024లో ఈ సంఖ్య 813 ఉంది. 2025లో ఇది 31 శాతానికి పెరగటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

మనస్పర్థలకు ఇవే కారణాలు : భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరగడం సహజం. అందులో కొన్ని సరదాగా సాగే సంసారంలో గిల్లికజ్జాలు, చిలిపి తగాదాలు రావడం సాధారణం. కొంత మంది భార్యలు పెళ్లి తర్వాత వేరు కాపురం పెట్టేందుకు ఇష్టపడతారు. మరి కొంతమంది తన మాట వినని భర్తలకు బాగా బుద్ధి చెప్పాలని గృహహింస కింద ఫిర్యాదు చేసి తప్పుడు కేసులు పెడుతున్న వారూ ఉన్నారు.

ఏడాదిలో 1100లకు పైగా కేసులు : నగరంలోని 7 మహిళా పోలీస్​ స్టేషన్​లో గత ఏడాదిలో 1100లకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటన్నింటిని విశ్లేషించిన పోలీసులు భార్యాభర్తలు మధ్య చిచ్చుపెడుతున్న 5 అంశాలను గుర్తించారు.

  • వివాహేతర సంబంధాలు
  • నిత్యం మద్యం మత్తులో మునిగి భార్య, పిల్లల్ని వేధించటం
  • భార్య, పిల్లలను వదిలేసి తిరిగే భర్తలు
  • వరకట్న వేధింపులు
  • ఇరువైపులా కుటుంబసభ్యుల అనవసరమైన జోక్యం.
  • భార్యాభర్తల మధ్య అభిప్రాయ బేధాలు
  • అహంకార ధోరణితో వారి కాపురాన్ని వారే నాశనం చేసుకుంటున్నవి కొన్ని ఉన్నాయి.

''భార్యాభర్తలకు పోలీసు అధికారులు, మానసిక నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్​ ఇస్తున్నాం. 2025లో 36 శాతం మంది జంటలు కౌన్సెలింగ్​ ఇవ్వడం వల్ల కలిసిపోయారు. మద్యం మత్తు, వరకట్నం, వివాహేతర సంబంధాలతో భార్యను చిత్రహింసలు పెడుతున్నట్లైతే అలాంటి వారు జైలుకు వెళ్తారు.'' - డీసీసీ లావణ్య

