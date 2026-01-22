ETV Bharat / state

చూపు లేకపోయినా పాఠాలూ చెప్పగలదు - ఆత్మవిశ్వాసానికి మారుపేరు సూర్యకాంతం

స్కూలునీ చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న లక్ష్మీ సూర్యకాంతం- అంధత్వం అడ్డని ఆమె భావించలేదు

Published : January 22, 2026 at 5:53 PM IST

Teacher Self-Confidence News: విద్యార్థులనే కాదు వాళ్లకు బోధించే ఉపాధ్యాయులనూ నడిపించాల్సిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు ఆమె. కానీ ఆమెకి చూపే లేదు అయితేనేం ఎవరి సాయమూ లేకుండానే స్కూలంతా తిరిగేయగలరు. పాఠాలూ బోధించగలరు. స్కూలునీ చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఎంతోమందికి లక్ష్మీ సూర్యకాంతం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

చికిత్స కష్టమన్నారు: సూర్యకాంతం స్వస్థలం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మండపేట మండలం. చిన్నప్పుడు అందరు పిల్లల్లాగే ఆమె ఉండేవారు. కానీ 8వ ఏట వేసవి సెలవులకు తాతగారి ఇంటికి వెళ్లొచ్చాకా సమస్య తెలిసింది. సూటిగా చూడలేకపోయేవారు, పుస్తకాన్ని కళ్లకు దగ్గరగా పెట్టుకుని చదివేవారు. అది గమనించి తల్లిదండ్రులు వైద్యులకు చూపించారు. అయినా చూపు మందగిస్తుండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్‌లో ప్రముఖ ఆసుపత్రులకీ తిప్పారు. కంటి రెటీనా వెనకున్న నరాలకు రక్తప్రసరణ జరగట్లేదు చికిత్స కష్టమని వైద్యులు అన్నారు. దీంతో చేసేదేమీలేక ఇంటికి వచ్చేశారు. మరో ఏడాదికి సూర్యకాంతం పూర్తిగా చూపు కోల్పోపోయింది.పాఠశాలలో తోటిపిల్లలు ఆటపట్టిస్తున్నారని ఇంట్లోవాళ్లు చదువు మాన్పించారు. కానీ సూర్యకాంతం మారాం చేయడంతో తిరిగి స్కూల్లో చేర్పించారు. అంధత్వం తనకో అడ్డని భావించలేదామె. ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలను శ్రద్ధగా వినేవారు. ఇంటర్‌ వరకూ ప్రథమశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

గ్రూప్‌-2 ఉద్యోగం వచ్చినా బోధనపై మక్కువతో: తన 18వ ఏట సమీప బంధువు శ్రీరామ్మూర్తితో సూర్యకాంతానికి వివాహమైంది. భర్త ప్రోత్సాహంతో దూరవిద్యలో డిగ్రీ, ఆపై కాకినాడలో బీఈడీ పూర్తి చేశారు. 1997లో స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌గా ఉద్యోగం సాధించారు. 12 ఏళ్లపాటు సాంఘిక శాస్త్రం బోధించి, ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా పదోన్నతి పొందారు. ఈ క్రమంలో పీజీ పూర్తి చేశారు. గ్రూప్స్, సివిల్స్‌ కూడా రాశారు. సివిల్స్‌ ఇంటర్వ్యూలో వెనుదిరిగారు. గ్రూప్‌-2 ఉద్యోగం వచ్చినా బోధనపై మక్కువతో దాన్ని సూర్యకాంతం వదులుకున్నారు. పిల్లలకు బోధించడంలోనే తనకు సంతృప్తి దొరుకుతుంది అంటారామె.

ప్రస్తుతం విశాఖలోని అక్కిరెడ్డిపాలెం జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా 430 మంది విద్యార్థులు, 22 మంది సిబ్బందిని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. పిల్లలకు సాంఘిక శాస్త్ర పాఠాలు బోధిస్తారు. టీచర్‌ పాఠం చెబితే విషయం వెంటనే అర్థమైపోతుందని విద్యార్థులు అంటున్నారు. సూర్యకాంతం నిత్య విద్యార్థిని మారిన సిలబస్, జీఓలనే కాదు కొత్త అంశాలనూ ఎప్పటికప్పుడు ఆడియోలు విని నేర్చుకుంటారు. ఇంటి బాధ్యతనీ సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎవరి సాయం లేకుండానే అన్నిరకాల వంటలూ చేస్తారు. ఈమెకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలున్నారు వారికి వివాహాలు అయ్యాయి. సూర్యకాంతం భర్త ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగి.

ప్రశంసించదగిన విషయం: ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది భవిష్యత్ తరాలను తీర్చిదిద్దడం, సమాజానికి మార్గనిర్దేశం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉపాధ్యాయుల వృత్తి కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా, జీవిత విలువలు నేర్పడంలో, స్ఫూర్తిని నింపడంలో ప్రతి విద్యార్థి జీవితంపై చెరగని ముద్ర వేస్తుంది, ఇంజనీర్లు, వైద్యులు, నాయకులను తయారుచేసి దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది, అందుకే ఇది అత్యంత పవిత్రమైన వృత్తిగా పరిగణిస్తారు. ఇంతటి పవిత్రమైన వృత్తిలో తన లోపాన్ని లెక్క చేయకుండా లక్ష్మీ సూర్యకాంతం పోషిస్తున్న పాత్ర ప్రశంసించదగిన విషయం.

ఒకసారి తరగతి గదులను పరిచయం చేస్తే చాలు. తరవాత నేనే వెళ్లిపోతా ఒక్కసారి మాట్లాడితే వాళ్లని పేర్లతో సహా గుర్తుపెట్టేసుకుంటా. ఇంట్లోనైనా ఏయే సామాన్లు ఎక్కడున్నాయో చెబితే చాలు. అన్ని పనులూ చేసుకోగలను. వైకల్యం శరీరానికే, ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదు. అందుకే లోపాన్నే తలచుకుని బాధపడొద్దు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లాలి. అప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా సాధించొచ్చు. కాబట్టి, సవాళ్లను చూసి కుంగిపోవద్దు. సానుకూల ఆలోచనలు అలవాటు చేసుకోండి.-లక్ష్మీ సూర్యకాంతం

