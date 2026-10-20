సరైన పత్రాలివ్వని 30 వేల ఓట్లు అవుట్ - విచారణ ప్రక్రియకు 15 రోజులే గడువు
Votes Elimination Telangana : సర్ విచారణలో ఇప్పటివరకు సుమారు 83 లక్షల మంది ఓటరు జాబితాకు అర్హత సాధించారు. సరైన పత్రాలు చూపకపోవడంతో 30,407 మంది ఓటరు జాబితాలో చేర్చడానికి అనర్హులుగా తేలారు.
Published : October 20, 2026 at 1:47 PM IST
Votes Elimination in Telangana : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా నోటీసు విచారణలో ఇప్పటివరకు 83,03,355 మంది ఓటర్లు తుది జాబితాకు అర్హత సాధించారు. సరైన ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించనందున 30,407 మంది ఓటర్లు తుది జాబితాలో చేరడానికి అనర్హులుగా తేలారు. వీరిలో 12,718 మంది అసాధారణ కేటగిరీలో 17,689 మంది అన్-మ్యాపింగ్ కేటగిరీలో ఉన్నారు. విచారణ ప్రక్రియకు ఇంకా 15 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. నవంబర్ 5న నోటీసుల దశ ముగిసిన తర్వాత నవంబర్ 9న ఓటర్లు తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
తుదిజాబితాకు రెండున్నర కోట్ల మంది అర్హులు
తెలంగాణలో సర్ ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా అనంతరం మొత్తం 92,88,188 మందికి నోటీసులు జారీ చేశారు. వీరిలో ఇప్పటివరకు 92,65,731 మందికి నోటీసులు అందాయి. మరో 22,457 మందికి నోటీసులు జారీ చేయాల్సి ఉంది. నోటీసులు అందుకున్న వారిలో అనామలిస్ కేటగిరీకి చెందిన 56,86,890 మంది, అన్-మ్యాపింగ్ కేటగిరీకి చెందిన 26,16,465 మంది తమ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించి తుది ఓటర్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. నోటీసులు అందుకున్న మరో 9.6 లక్షల మంది ఓట్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల రోజున అర్హులైన ఓటర్ల సంఖ్య 1,66,81,849. ఈ ఓటర్లను, ఇప్పటివరకు నోటీసులకు స్పందించిన ఓటర్లను కూడా కలుపుకుంటే 2,49,85,204 మంది తుది జాబితాకు అర్హత సాధించారు.
రంగారెడ్డి, పెద్దాపల్లి జిల్లాల్లోనే అత్యధికులు
నోటీసులు అందుకున్న వారిలో అత్యధికులు రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే తమ ఓటు హక్కును కోల్పోనున్నారు. ఈ జిల్లాలో సరైన సర్టిఫికెట్లు సమర్పించనందుకు మొత్తం 8,208 మందిని తొలగింపు జాబితాలో చేర్చారు. తర్వాత పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన 4,424 మందిని అనర్హత జాబితాలో చేర్చారు. అత్యల్పంగా ఆదిలాబాద్లో 71 మంది, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 167 మంది ఓట్లు తొలగింపు జాబితాలో ఉన్నాయి.
ఫారం-6 దరఖాస్తులు
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు కొత్త ఓటు నమోదు కోసం ఫారం-6 ద్వారా 10,45,519 దరఖాస్తులు అందాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు 5,12,960 దరఖాస్తులను ఎన్నికల అధికారులు ఆమోదించారు. వారి పేర్లను తుది జాబితాలో చేర్చారు. సరైన పత్రాలు లేకపోవడం వల్ల 2,23,416 దరఖాస్తులు తిరస్కరించారు. మరో 3,09,143 దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వీటిని కూడా పరిశీలించి, అర్హులైన వారిని నవంబర్ 9న ప్రకటించబోయే ‘సర్-2026’ తుది జాబితాలో చేర్చనున్నారు.
నవంబరు 9న ఎస్ఐఆర్ తుది జాబితా - కొత్త ఓటరుగా నమోదు అవుతారా?