శంషాబాద్లో భారీ చోరీ - ఏటీఎం ధ్వంసం చేసి రూ.30 లక్షల అపహరణ!
శంషాబాద్ పరిధిలోని శాతంరాయి వద్ద యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఏటీఎం యంత్రంలోని రూ.30 లక్షలకు పైగా నగదును దుండగులు దొంగిలించినట్లు తెలుస్తోంది.
శంషాబాద్లో భారీ ఏటీఎం చోరీ (ETV Bharat)
Published : October 6, 2026 at 11:33 AM IST
ATM Theft At Shamshabad : శంషాబాద్ పీఎస్ పరిధిలోని శాతంరాయి వద్ద యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో భారీ చోరీ జరిగింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి ఏటీఎంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు ఏటీఎం యంత్రాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఆపై దానిలోని రూ.30 లక్షలకు పైగా నగదును దొంగిలించినట్టు ప్రాథమిక సమాచారం.
విషయం తెలుసుకున్న బ్యాంకు అధికారులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న శంషాబాద్ పోలీసులు, క్లూస్ టీమ్ ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా దుండగుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.