అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్ - ప్రతిభను చాటేందుకు సిద్ధమైన 400 మంది ఖాకీలు
Telangana Police Duty Meet : హైదరాబాద్లోని ఆర్బీవీఆర్ఆర్ తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో '3వ రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్-2026' ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 400కు పైగా పోలీసులు పాల్గొననున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 9:35 AM IST
నేర పరిశోధనలో తెలంగాణ పోలీసులు వరుసగా మూడుసార్లు జాతీయ స్థాయిలో ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్గా నిలిచారు. ప్రతి పోటీలోనూ అగ్రస్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటిన మన ఖాకీలు, ఇప్పుడు మరోసారి తమ నైపుణ్యానికి పదును పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఆర్బీవీఆర్ఆర్ తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ వేదికగా '3వ రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్-2026' అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. నూతన నేర చట్టాల అమలు, 'ఇ-సాక్ష్య' సేకరణ వంటి కీలక అంశాలతో సాగుతున్న ఈ 4 రోజుల పోటీల విశేషాలు మీకోసం.
నేరస్థులను పట్టుకోవడంలోనే కాదు శాస్త్రీయ ఆధారాలను సేకరించడంలోనూ తెలంగాణ పోలీసులదే అగ్రస్థానమని హైదరాబాద్ సీపీ మహేశ్ భగవత్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఆర్బీవీఆర్ఆర్ తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో '3వ రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్-2026' సోమవారం ఘనంగా సాగింది. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన హైదరాబాద్ సీపీ మహేశ్ భగవత్ పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించి, పావురాలను ఎగురవేసి పోటీలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ప్రతిభను నిరూపించుకోనున్న 400 మంది
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 16 యూనిట్ల నుంచి సుమారు 400 మంది పోలీస్ సిబ్బంది ఈ మీట్లో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోనున్నారు. జోన్-1 నుంచి జోన్-7 వరకు, వివిధ కమిషనరేట్లు, సీఐడీ, ఇంటెలిజెన్స్, ఆక్టోపస్, గ్రే హౌండ్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో, టీజీఎస్పీ విభాగాల సిబ్బంది ఈ పోటీల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు.
నూతన చట్టాల ప్రకారం నేర స్థలంలో 'ఇ-సాక్ష్య' యాప్ ద్వారా ఆడియో, వీడియో ఆధారాలను సేకరించడం ఇప్పుడు తప్పనిసరి అయ్యిందని సీపీ మహేశ్ భగవత్ గుర్తు చేశారు. గతంలో కేవలం క్లూస్ టీమ్ మాత్రమే నిర్వహించిన శాస్త్రీయ ఆధారాల సేకరణను ఇప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ స్థాయిలో సిబ్బంది సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇందుకు ఈ డ్యూటీ మీట్ ఎంతో దోహదపడుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటే అవకాశం
రాబోయే 3 రోజుల పాటు ఆరు ప్రధాన విభాగాల్లో మొత్తం 21 అంశాల్లో పోటీలు జరగనున్నాయని సీపీ మహేశ్ భగవత్ తెలిపారు. ఈ రాష్ట్ర స్థాయి డ్యూటీ మీట్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటే అవకాశం దక్కనుందని స్పష్టం చేశారు. వరుసగా మూడు అఖిల భారత పోలీస్ డ్యూటీ మీట్లలో ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ కైవసం చేసుకున్న తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ, రాబోయే జాతీయ పోటీల్లోనూ అదే విజయపరంపరను కొనసాగించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
తెలంగాణలో 16 యూనిట్ల నుంచి 400 మంది పోలీస్ సిబ్బంది రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్-2026లో పాల్గొంటున్నారు. 6 ప్రధాన విభాగాల్లో 21 అంశాల్లో పోటీలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయి డ్యూటీ మీట్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. - మహేశ్ భగవత్, హైదరాబాద్ సీపీ
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలోనే కాదు నేర పరిశోధన, శాస్త్రీయ ఆధారాల సేకరణలోనూ తెలంగాణ పోలీస్ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. నూతన నేర చట్టాల అమలు నేపథ్యంలో 'ఇ-సాక్ష్య' వంటి ఆధునిక సాంకేతికతపై సిబ్బందికి పూర్తిస్థాయి అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ 'రాష్ట్ర పోలీస్ డ్యూటీ మీట్' ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
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