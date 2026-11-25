రేపు తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఓటర్లకు ఎడమ చేతి చిటికెన వేలుపై సిరా గుర్తు
Grama Panchayat Election Nominations : రాష్ట్రంలో మూడో దశలో జరగనున్న పంచాయితీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు లక్షా 21 వేల చిలుకు సరిగా ఉన్నట్టు అధికార్లు నిర్ధారించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:40 PM IST
గురువారం జరిగే మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు విస్తృత స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల విధులు నిర్వహించేందుకు సిబ్బంది బయల్దేరుతున్నారు. మరోవైపు పల్నాడు నుంచి రాయలసీమ జిల్లాల వరకు పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎస్పీ స్థాయి నుంచి హోంగార్డు వరకు ఈ ఎన్నికల కోసం దాదాపు 46 వేల పైచిలుకు పోలీసులను బందోబస్తు కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
ఇక మూడో దశలో జరగనున్న పంచాయితీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు 1,21,000 చిలుకు సరిగా ఉన్నట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు. మొత్తం 25 జిల్లాలలో చివరి దశ ఎన్నికలు డిసెంబర్ రెండో తేదీన జరగనున్నాయి. వీటికి నామినేషన్ల స్వీకరణ పర్వం పూర్తయ్యాక, నిన్న వాటి పరిశీలన జరిపారు. అందులో 46 రెవెన్యూ డివిజన్లలో 214 మండలాలలో 4244 పంచాయితీలను నోటిఫై చేశారు. వీటిలో 42,712 వార్డులు ఉన్నాయి. ఈ పంచాయితీలలో సర్పంచ్ పదవులకు 22,309 నామినేషన్లు సరిగా ఉన్నట్టు ధృవీకరించారు.
వార్డు సభ్యుల కోసం 99220 నామినేషన్లు సజావుగా ఉన్నాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ఘట్టం ఈనెల 27 మధ్యాహ్నం మూడు గంటలతో ముగియనుంది. ఆతర్వాతనే ఏకగ్రీవాలు అయిన పంచాయితీల జాబితా, వార్డుల వారీగా వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించనుంది. పోటీ ఉన్న చోట డిసెంబర్ రెండు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఈ దశలో అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పంచాయితీలు 325 పంచాయితీలు ఉన్నాయి. అతి తక్కువగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కేవలం 77 పంచాయితీలకు మాత్రమే ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ దశతో మొత్తం పంచాయతీల ఎన్నికల ఘట్టం పూర్తి అవుతుంది.
సిరా వినియోగంపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టత : రాష్ట్రంలో జరగనున్న గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో చెరగని సిరా వినియోగంపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. ఈనెల 13నే ప్రత్యేక ఉత్తర్వుల ద్వారా పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులకు, సిబ్బందికి ఈ అంశంపై పాటించాల్సిన విధివిధానాలను వెల్లడించింది. చెరగని సిరా గుర్తును పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు ఎడమ చేతి చిటికెన వేలుపై వేస్తారు. ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు ఎడమ చేతి చూపుడు వేలుపై సిరా గుర్తు వేశారు.
పోలింగ్లో మార్పులు, రీపోలింగ్ వల్ల కొన్ని ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎడమ చేతి మధ్య వేలుపై కూడా సిరా గుర్తునకు అప్పుడు ఆదేశించారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో వేసిన సిరా గుర్తు ఓటర్ల వేళ్లపై ఇంకా కనిపించే అవకాశం ఉన్నందున పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎడమ చేతి చిటికెన వేలుకు సిరా గుర్తు పెట్టాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. రేపు జరిగే మొదటి దశ పోలింగ్ సమయంలోనూ, 29న జరిగే రెండో దశ, డిసెంబర్ 2న జరిగే మూడో దశ పంచాయతీలకు కూడా ఇదే పద్ధతిలో మార్కింగ్ చేయనున్నారు.
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