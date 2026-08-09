శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్లో వినూత్న డిజైన్ - వాహనాల ఓవర్ టేకింగ్కు స్పెషల్ లేన్
శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్లో సరికొత్త నమూనా - ఆమోద ముద్ర వేసిన 'మోర్త్' ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ - ప్రతి మూడు కిలోమీటర్లకు ఎడమ నుంచి కుడివైపునకు, కుడి నుంచి ఎడమవైపునకు మారుస్తూ ఏర్పాటు
Published : August 9, 2026 at 11:14 AM IST
Srisailam Elevated Corridor Update : చుట్టూ కొండలు, పచ్చని ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో ఊహిస్తేనే మనసు ఆనందంలో తేలుతుంది. హైదరాబాద్-శ్రీశైలం మార్గంలో ప్రయాణం ఈ తరహాలోనే ఉంటుంది. నల్లమల అడవుల్లోంచి అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు మీదుగా ప్రతిపాదించిన శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మించనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వినూత్న డిజైన్ కేంద్రం ఖరారు చేసింది. రోడ్డును రెండు లేన్లతో పాటుగా పాసింగ్ లేన్ నమూనాలో నిర్మించేలా ప్రాజెక్ట్ను అమలు చేయాలని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) నిర్ణయించింది.
దీనిలో మూడో వరుస రోడ్డు ఉంటుంది. ప్రతి 3 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి కుడి నుంచి ఎడమకు, ఎడమ నుంచి కుడికి మారుతూ ఉంటుంది. వెనక నుంచి వేగంగా వస్తున్న వాహనాలు ముందుగా వెళుతున్న వాహనాల్ని సురక్షితంగా ఓవర్ టేక్ చేసేందుకు పాసింగ్ లేన్ను ప్లాన్లో చేర్చారు.
వన్యప్రాణుల రక్షణకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ : జాతీయ రహదారి-765 అభివృద్ధిలో భాగంగా హైదరాబాద్ - శ్రీశైలం సెక్షన్లో రోడ్డును విస్తరించేందుకు కేంద్రం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో వన్యప్రాణుల రక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకొని, జంతువులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు ఫ్లైఓవర్ తరహాలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్గా నిర్మాణం చేయనున్నారు. తెలంగాణ పరిధిలో నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి ఈ కారిడార్ మొదలవుతుంది. ఆపై మన్ననూరు మీదుగా పాతాళగంగ వరకు ఎలివేటెడ్ ఈ కారిడార్ను రూపకల్పన చేశారు.
నిర్మాణ వ్యయం తగ్గించేలా : ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలోనూ కారిడార్ నిర్మాణం చేపడతారు. తొలుత ఈ ప్రాజెక్టును నాలుగు లైన్లుగా ప్రతిపాదించారు. అయితే మన్ననూరు - శ్రీశైలం మధ్య ప్రస్తుత ట్రాఫిక్ పరిమాణం కాస్త తక్కువగా ఉండటంతో ఇది ఆర్థికంగా సమంజసం కాదని కేంద్రం అభిప్రాయపడింది. దీంతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు 2 లేన్లతోనే నిర్మించాలని భావించింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టులో పాసింగ్ లేన్ చేపట్టేందుకు ‘మోర్త్’ ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ తాజాగా తుది ఆమోద ముద్ర వేసింది. ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయంలో 33 శాతం వాటా భరించడంతో పాటు సీనరేజ్ మినహాయింపు, రాష్ట్ర జీఎస్టీ రీయింబర్స్మెంట్కు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో కేంద్రం ఈ ప్రాజెక్టును సూత్రప్రాయంగా ఆమోదించి నిర్మాణం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
రెండు వరుసలుగా రోడ్డు : శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను భూమి పైనుంచి దాదాపుగా 30 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మూడో లేన్ ఆసక్తికర అంశం. ఏకధాటిగా రోడ్డు రెండే లేన్లుగా ఉంటుంది. అయితే ఓవర్ టేకింగ్కు మూడో లేన్ను నిర్మించనున్నారు. ఈ లేన్ ఒకవైపు మాత్రమే ఉండదు. మూడో వరుస రోడ్డు ఒకసారి ఎడమవైపు 3 కి.మీ. మేర ఉంటే, ఆ తర్వాత కుడివైపునకు మారుతుంది. మళ్లీ 3 కి.మీ. అయ్యాక మూడో లేన్ ఎడమ వైపునకు మారుతుంది. ముందు నెమ్మదిగా వెళ్లే వాహనాలను వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలు సురక్షితంగా ఓవర్ టేక్ చేసేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ వినూత్న నమూనాతో ఓవైపు నిర్మాణ వ్యయం తగ్గడంతో పాటు భూసేకరణ భారం కూడా తగ్గనుంది.
రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఈ తరహా ప్రాజెక్టు : ఓవైపు ఎలివేటెడ్తో పాటు మరోవైపు పాసింగ్ లేన్తో ఉన్న తొలి ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో ఇదే మొదటిది కానుంది. తెలంగాణలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను మొత్తం 54.91 కి.మీ. పొడవులో నిర్మించనున్నారు. అయితే ఇందులో 45.19 కి.మీ. మేర ఎలివేటెడ్ కారిడార్గా నిర్మిస్తారు.
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