నడి సంద్రంలో జాడ లేని జాలర్లు - మూడు రోజులుగా గాలిస్తున్నా లభించని ఆచూకీ
సముద్రంలో గల్లంతైన ఆరుగుర జాలర్లు -మూడు రోజులుగా నేవీ, కోస్ట్గార్డ్ ఆధ్వర్యంలో ముమ్మర గాలింపు - ఆచూకీ దొరక్కపోవడంతో కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 8:04 AM IST
Third Day Search Operation Update For Missing Fisherman : మూడు రోజులు! ముమ్మర గాలింపు! కానీ వేటకని సముద్రంలోకి వెళ్లిన వారు మాత్రం దొరకలేదు! నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ ఆధ్వర్యంలో నిరంతరం శ్రమిస్తున్నా ఫలితం మాత్రం శూన్యం! దీంతో తమ వారు తిరిగొస్తారని వేయి కళ్లతో ఎదురుచూసిన వారికి కన్నీరే మిగిలింది! ఆశలు గల్లంతైన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నేడు పరిహారం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
సహాయక చర్యల సమయం పొడగించారు: చేపల వేటకు వెళ్లి సముద్రంలో గల్లంతైన ఆరుగురు ఆచూకీ కోసం మూడు రోజులుగా నేవీ హెలికాప్టర్లు, యుద్ధనౌకలు, కోస్ట్గార్డ్ గస్తీ నౌకలతో సముద్రంలో గాలించినా ప్రయోజనం కనిపించలేదు. మంగళవారం సాయంత్రం వరకు జాడ దొరకలేదు. 72 గంటలపాటు కొనసాగిన సెర్చ్ ఆపరేషన్ను నిలిపివేశారు. అయితే, బాధితుల కుటుంబాల అభ్యర్థన మేరకు, కోస్ట్ గార్డ్ సహాయక చర్యలను బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పొడిగించారు.
మృతదేహాలు ఒడ్డుకు కొట్టుకువచ్చాయా అన్న కోణంలో తీర ప్రాంతంలో తనిఖీ చేయాలని గస్తీ దళాలను ఆదేశించారు. నిబంధనల ప్రకారం 72 గంటల గాలింపు పూర్తవగానే తక్షణ సాయం, పునరావాస చర్యలుంటాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నానికి సహాయక చర్యలు పొడిగించిన నేపథ్యంలో అప్పటికీ ఆచూకీ తెలియకపోతే మృతదేహాలు దొరికాయా లేదా అన్న నిర్ధారణతో కూడిన సమాచారం ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు. అది అందిన వెంటనే ఆర్డీఓ, పోలీసు సహాయ కమిషనర్, మత్స్యశాఖ ఏడీలతో ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ ధ్రువీకరణ చేస్తుంది. 5 లక్షల చొప్పున గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీంకు అవసరమైన పత్రాలను మత్స్యశాఖ సిద్ధం చేస్తోంది.
సమాచారం అందక గాలింపు చర్యల్లో ఆలస్యం : మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారనే సమాచారాన్ని వారి కుటుంబసభ్యులు ఈ నెల 4న సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో మత్స్యకార సంఘాల నేతలకు తెలియజేసినప్పటికీ ఆ విషయం మత్స్య శాఖ అధికారుల దృష్టికి రాత్రి 10 గంటల వరకు వెళ్లలేదు. ఆ జాప్యం గాలింపును ఆలస్యం చేసిందని, ఫలితంగా మత్స్యకారులను కాపాడలేకపోయారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు గల్లంతైన ముత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబాలను మత్స్యశాఖ కమిషనర్ రామ శంకర్ నాయక్ పరామర్శించారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
"ప్రభుత్వం తరఫున చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ వీలైనంత త్వరగా పూర్తయ్యేలా మేము చూస్తాం. అవి పూర్తయ్యే వరకు నేను మీతోనే ఉంటాను. రాష్ట్రం నుంచి మేము చేయవలసిన కార్యక్రమాలు, అలానే కోస్ట్ గార్డ్స్లా కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంటాము"-శంకర్ నాయక్, మత్స్యశాఖ కమిషనర్
కుటుంబాలను పరామార్శించేందుకు రానున్న మంత్రి : గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 10 లక్షల పరిహారం అందించాలని విశాఖ కలెక్టర్ అభిషిక్త్ కిషోర్కు ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర నేడు విశాఖకు రానున్నారు.
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