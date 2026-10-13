తెలంగాణలో ముచ్చటగా మూడోరోజు - అంబరాన్నంటిన బతుకమ్మ సంబురాలు
Bathukamma Celebrations In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బతుకమ్మ సంబురాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మహిళలు, చిన్నారులు రంగు రంగుల బతుకమ్మను ముచ్చటగా పేర్చీ ఆటపాటలతో సందడి చేశారు.
Published : October 13, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:57 AM IST
Bathukamma Celebrations In Telangana : మూడో రోజూ ముద్దపప్పు బతుకమ్మ సంబురాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోలాహలంగా సాగింది. బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో అంటూ ఊరూ వాడా మారుమోగింది. ప్రకృతి పండగైన బతుకమ్మను మహిళలు, చిన్నారులు భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచారు. ఆడబిడ్డలంతా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను అలంకరించి ఆటపాటల్లో సంతోషంగా గడిపారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా సంబరాలు నిర్వహించారు.
అంబరాన్నంటుతున్న బతుకమ్మ సంబరాలు
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలు, యువత సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ ఆవరణలో బతుకమ్మ సంబరాలను మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, శాసన సభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్లు ప్రారంభించారు. తెలంగాణ ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని గౌరమ్మను కోరుకున్నట్లు సుఖేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. వర్షాలు కురిసి రైతులు, ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ఆకాంక్షించారు. మహిళ ఉద్యోగులు ఆసెంబ్లీ ఆవరణలో బతుకమ్మ ఆడుతూ సందడి చేశారు.
వేడుకల్లో పాల్గొన్న కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత హైదరాబాద్లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మహిళలతో కలిసి పాటలు పాడుతూ ఆకట్టుకున్నారు. మేడ్చల్ జిల్లా పీర్జాదిగూడలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకలకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి హాజరై బతుకమ్మ ఆడుతూ మహిళల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో లింగోజిగూడ డివిజన్లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొని ఆటపాటలతో ఉత్తేజపరిచారు.
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వట్టినాగులపల్లిలో దీప్తి మామిడి ప్రత్యేక ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా, కన్నులపండువగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు నగరం నలుమూలల నుంచి పలువురు ప్రముఖులతో పాటు వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్న మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. బాచుపల్లి డివిజన్లో రంగురంగుల పూలతో అందంగా బతుకమ్మలను పేర్చి, సంప్రదాయ పాటలు పాడుతూ ఉత్సాహంగా వేడుకలు నిర్వహించుకున్నారు.
ఆకట్టుకున్న దాండియా వేడుకలు
దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా సోమవారం గాయత్రీ దేవి అలంకరణలో జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి దర్శనమిచ్చారు. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్లో విద్యార్థుల బతుకమ్మ, దాండియా వేడుకలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రాంగణంలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బతుకమ్మ తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అని ప్రొఫెసర్ కాసిం అన్నారు. కేశవ్ మెమోరియల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బతుకమ్మ వేడుకల్లో మహిళలు, యువతులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సామూహిక బతుకమ్మ, దాండియా ఉత్సవంలో ఉత్సాహంగా ఆడి పాడి సందడి చేశారు.
పలు జిల్లాలో తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మ పేర్చి
మహబూబ్నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా సాగాయి. సూర్యాపేట జిల్లాలోని శివాజీనగర్ కాలనీలో మహిళలు ఏడడుగుల బతుకమ్మను పేర్చి ఉత్సాహవంతంగా ఆడిపాడారు. ఖమ్మంలో తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్లో ఊరువాడ అంతా ఏకమై బతుకమ్మ సంబరాల్లో మునిగితేలారు. మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి బతుకమ్మ పేర్చి ఘనంగా సంబురాలు నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్లోని ఇందిరా ప్రియ దర్శిని క్రీడా మైదానంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కలెక్టర్ రాజర్షిషా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై బతుకమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. జగిత్యాల జిల్లాలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించారు.
తెలంగాణలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబురాలు - ఆడిపాడిన మహిళలు, యువతులు