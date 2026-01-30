ETV Bharat / state

కొరియర్ ఛార్జీలు తగ్గించుకునేందుకు అలా చేస్తున్నారా? - వీరిలా మీరూ నష్టపోతారు జాగ్రత్త!

సరకు రవాణా, కొరియర్ సంస్థలను మభ్యపెడితే మొదటికే మోసం -పార్సిల్ చేస్తున్న ఉత్పత్తుల విలువ కంటే తక్కువ చెప్పి నగదు చెల్లిస్తున్న కొంతమంది - సరుకుపోయిన, చోరీ జరిగిన సందర్భంలో అందని పూర్తిస్థాయి పరిహారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 10:56 AM IST

Courier Precautions in Telugu : కొరియర్‌, సరకు రవాణా సంస్థలను మభ్యపెట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్న కొంతమంది వ్యాపారులకు చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. సరకు రవాణా సమయంలో పాక్షికంగా పోయినా, చోరీకి గురైనా వారికి పూర్తిస్థాయి పరిహారం దక్కటం లేదు. తాము పంపిస్తున్న ఉత్పత్తుల విలువ తక్కువ చెప్పి, తక్కువ మొత్తం రుసుం చెల్లిస్తుండటమే ఇందుకు కారణం. ఏవైనా వస్తువులను పార్సిల్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఏఏ రసీదులు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రూ.వేల విలువైన సరకు రూ.100కే : హైదరాబాద్​ తిరుమలగిరి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యాపారి రూ.40 వేల విలువైన ఉత్పత్తులకు రూ.6 వేల విలువైనవంటూ రూ.115 ఛార్జీలు చెల్లించి ఆర్టీసీ కార్గో సర్వీసు ద్వారా కామారెడ్డికి పంపించారు. బాక్సుపై వివరాలు లేకపోవడం వల్ల అక్కడి వ్యక్తులకు చేరలేదు. ఆర్టీసీ సంస్థ బాక్సును రూ.100లకు వేలంలో విక్రయించింది. వ్యాపారి వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించినప్పటికీ నిరాశే ఎదురైంది. ఆధారాలు చూపలేకపోవడంతో రూ.6 వేలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

వస్త్ర వ్యాపారికి వింత అనుభవం : హైదరాబాద్​ నగరంలోని నాగోల్‌కు చెందిన ఓ టెక్స్​టైల్​ (వస్త్ర) వ్యాపారికి ఇలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. గత సంవత్సరం ముంబయికి వెళ్లి రూ.5 లక్షల విలువైన వస్త్రాలను ఆర్డర్‌ ఇచ్చారు. నగరానికి వస్తున్న లారీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధులతో మాట్లాడి సరకు తీసుకురావాలని కోరారు. తాను పార్సిల్ చేస్తున్న ఉత్పత్తుల విలువ తక్కువ చూపి రూ.6 వేలు చెల్లించి రిసిప్ట్​ను తీసుకున్నారు. మార్గం మధ్యలో లారీ నిలిపిన చోట దొంగలు సరకు ఎత్తుకెళ్లారన్న సమాచారం అందింది. చివరకు సదరు వ్యాపారి ట్రాన్స్‌పోర్టును సంప్రదిస్తే రసీదులో పేర్కొన్న మొత్తం చెల్లిస్తామని చెప్పడంతో కంగుతున్నాడు.

సరకు రవాణా ఛార్జీలు తప్పించుకునేందుకు : నగరంలోని బేగంబజార్, సికింద్రాబాద్, కోఠి తదితర ప్రాంతాల్లో 2000కి పైగా హోల్‌సేల్, రిటైల్‌ వ్యాపార సంస్థలున్నాయి. ఈ వ్యాపారులు పలు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో సరకు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది రవాణా ఛార్జీలను తప్పించుకునేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు బెడిసి కొడుతున్నాయి. దీంతో వారు లబోదిబోమంటున్నారు.

పరిహారం పొందాలంటే ఇవి ముఖ్యం : మీ వస్తువులను పార్సిల్ సర్వీస్ ద్వారా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి పంపిస్తున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి. అలాంటప్పుడు మాత్రమే మీకు పరిహారం వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. (ఏదైనా నష్టం జరిగితే)

  • ఇన్వాయిస్, ప్యాకింగ్‌ లిస్ట్, బిల్‌ ఆఫ్‌ లోడింగ్, ఎల్‌ఆర్‌ (లారీ రశీదు) ఉండాలి.
  • జీఎస్టీ నిబంధనలను గూడ్స్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు ఏజెన్సీ పాటించాలి.
  • సరకు ఇన్సూరెన్స్‌ (కార్గో ఇన్సూరెన్స్‌) తప్పనిసరిగా చేయించాలి.
  • వాహన ఇన్సూరెన్స్‌ ఉందో లేదో పరిశీలించాలి.

పార్సిల్ చేస్తారు వచ్చాక తీసుకెళ్లరు : ఆర్టీసీ సంస్థ తన ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు వస్తువులను డెలివరీ చేసే కార్గో సేవలు అందించడానికి పూనుకుంది. ప్రైవేటు సంస్థలతో పోల్చితే తక్కువ ధరకే పార్సిళ్లను డెలివరీ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా రవాణా చేసే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఏవైనా దెబ్బతిన్నట్లయితే సంస్థ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాలను కూడా కల్పిస్తుంది. అందువల్ల ఆర్టీసీ కార్గో సేవలు ఇప్పటి వరకు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే కొందరు వినియోగదారులు మాత్రం వారి పేరుపై వచ్చిన పార్సిళ్లను తీసుకోవడానికి నిరాకరించడంతో అవి డిపోల్లోనే కుప్పలు తెప్పలుగా పేరుకుపోతున్నాయి. మిగిలిపోయిన వాటికి బహిరంగ వేలాన్ని నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.

పార్సిళ్లపై ఛార్జీలు : కొంతమంది పార్సిళ్లు వచ్చాక తీసుకునేందుకు సిద్ధపడట్లేదు. పార్సిల్స్​ వచ్చిన మూడు రోజుల వరకు వాటిపై ఎలాంటి ఛార్జీలు వేయరు. కానీ నాలుగో రోజు నుంచి రోజుకు రూ.10 చొప్పున స్టోరేజీ ఛార్జీలను విధిస్తారు. పార్సిల్​ వచ్చినప్పటి నుంచి 45 రోజుల వరకు కస్టమర్ తీసుకువెళ్లకపోతే అది వేలం జాబితాలోకి వస్తుందని రీజినల్‌ మార్కెటింగ్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ పేర్కొన్నారు.

పార్సిల్ చేస్తారు - వచ్చాక పట్టుకెళ్లరు : కార్గో వస్తువుల వేలం పాట

