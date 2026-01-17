ETV Bharat / state

సంక్రాంతి వేళ దొంగల బీభత్సం - వరుస ఇళ్లల్లో చోరీలు - భారీగా బంగారం, వెండి అపహరణ

సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్‌లో దొంగల బీభత్సం - తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లే లక్ష్యంగా వరుస చోరీలు - మొత్తం 8 ఇళ్లలో దొంగతనాలు - పోలీసుల నిఘా కరవైందంటూ స్థానికుల ఆరోపణ

During Festival Thieves Targeting Locked House
During Festival Thieves Targeting Locked House (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 7:36 AM IST

Updated : January 17, 2026 at 8:28 AM IST

During Festival Thieves Targeting Locked House : సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్‌లో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లే లక్ష్యంగా వరుస చోరీలకు పాల్పడ్డారు. తులాల కొద్దీ బంగారం, కేజీల కొద్దీ వెండి, రూ.లక్షల కొద్దీ నగదు దొంగిలించి పరారయ్యారు. మేడిపల్లిలో జరిగిన ఈ ఘటనతో ఉలిక్కపడ్డ స్థానికులు, పోలీసుల నిఘా కరవైందంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

8 ఇళ్లలో దొంగతనాలు : సంక్రాంతి పండుగకు వెళ్లిన వారి ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దోపిడీ దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. హైదరాబాద్‌ శివారు మేడిపల్లిలోని చెంగిచర్లలో వరుసగా 8కి పైగా ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడ్డారు. కనకదుర్గ కాలనీ, అణుశక్తినగర్‌ కాలనీల్లో ఈ నెల 15న దొంగతనాలు చేశారు. 13కు పైగా ఇళ్లలో చోరీలకు యత్నించి 8 ఇళ్లలో దొంగతనాలు చేశారు. మిగిలిన ఇళ్లలో సెంట్రల్‌ లాకింగ్‌ సిస్టమ్‌ వల్ల తలుపులు తెరుచుకోకపోవడంతో వెనుదిరిగారు.

సీసీటీవీలో రికార్డ్​ అయిన దృశ్యాలు : నిందితులు దొంగతనాలకు పాల్పడ్డ దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. చోరీ జరిగిందని కాలనీ వాట్సాప్‌ గ్రూపులో స్థానికులు మెసేజ్‌ పెట్టుకున్నారు. ఇళ్లకు తాళాలేసి ఊర్లకు వెళ్లిన వారు అప్రమత్తమై ఇంటి పక్కన వారిని, తెలిసిన వారిని తమ ఇంటి వైపు చూడమని చెప్పారు. 8 ఇళ్లలో చోరీలు జరిగినట్లు బయటపడింది.

త్వరలోనే పట్టుకుంటాం : దొంగతనం జరిగిన ఇళ్లను పరిశీలించినట్లు ఉప్పల్‌ డీసీపీ సురేశ్‌కుమార్‌ చెప్పారు. క్లూస్‌ టీంతో సాక్ష్యాధారాలను సేకరిస్తున్నామని, త్వరలోనే దొంగలను పట్టుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

"అందరూ పండగ సందర్భంగా తమ ఊర్లకు వెళ్లడంతో ఇలా జరిగింది. మొత్తం 8 ఇళ్లల్లో ఈ దొంగతనాలు జరిగాయి. ఈ ఎనివిది ఇళ్లల్లో దొంగలు ఇంటి తాళాలను పగులగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 30 తులాల బంగారం, 8 కిలోల వెండి, రూ.2 లక్షల డబ్బు పోయినట్లు గుర్తించాం. తదుపరి విచారణ చేస్తున్నాం." - సురేశ్‌కుమార్, ఉప్పల్ డీసీపీ

కనీసం ఒక్క పెట్రోలింగ్​ వాహనమూ లేదు : నగర శివారు ప్రాంతాలనే దొంగలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. అయితే తమ ప్రాంతాల్లో పోలీసుల నిఘా కరవైందంటూ స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాధారణ సమయాలు, పండుగ అనే తేడా లేకుండా ఎప్పుడైనా ఒక్క పెట్రోలింగ్ వాహనం కూడా ఇటువైపు రావట్లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచైనా తమ ప్రాంతాల్లో నిఘా పెంచాలని, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని మేడిపల్లి పోలీసులకు స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

"ఈ ప్రాంతంలో పలుమార్లు దొంగతనాలు జరిగాయి. అది అందరికీ తెలుసు. మరి అటువంటి సమయంలో కనీసం ఒకటి లేదా రెండుసార్లు పెట్రోలింగ్​ వాహనాలు రావాలి కదా. కానీ అలా జరగడం లేదు. కనీసం ఇలాంటి పండగ సమయంలోనైనా పెట్రోలింగ్​ చేస్తే బాగుంటుంది." - స్థానికులు

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది : అలాగే ఊరెళ్లే ముందు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. మీ ఇంటిపై ఓ కన్నేసి ఉంచే ఉపాయం చేయాలి. ఇళ్ల తలుపులకు తాళాలు కనిపించేలా వేయరాదు. బయటికి కనిపించకుండా తలుపునకు తెర వేయాలి. 'ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది. ఈ ఇంట్లో ఎవరూ లేరు' అని బయట వారికి అనిపించకూడదు.

ఇంట్లో ఉన్నామని నమ్మించి : అంతేకాకుండా ఊర్లకు వెళ్లే ముందు పక్కంటి వారికి సమాచారం ఇవ్వాలి. గదిలో, వరండాలో దీపాలు వెలిగేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. అలాగే బంధువులు, స్నేహితులు ఎవరో ఒకరు వచ్చి రోజూ చూసి వెళ్లేలా, ఉదయం పూట దీపాలు ఆర్పి, చీకటి పడగానే మళ్లీ వేసేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. అలాగే బంగారం, వెండి లాంటి విలువైన వస్తువులు, నగదును ఇళ్లల్లో ఉంచరాదు. బ్యాంకు లాకర్లలో పెట్టుకోవడం ఉత్తమం. లేదంటే భద్రమైన చోట ఉంచుకోవాలి.

Last Updated : January 17, 2026 at 8:28 AM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

