రెచ్చిపోయిన దొంగలు - ఏకంగా ఏటీఎం యంత్రాన్నే ఎత్తుకెళ్లారు
అనంతపురం జిల్లాలో ఎస్బీఐ ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు - అనంతపురం-తాడిపత్రి హైవేపై బుక్కరాయసముద్రం వద్ద ఘటన - డాగ్స్క్వాడ్, క్లూస్ టీమ్తో పోలీసుల తనిఖీలు - ఇటీవల ధర్మవరంలోనూ ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 4:32 PM IST
Thieves Stole an SBI ATM in Anantapur District : ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా మంది లగ్జరీగా బతకాలనుకుంటున్నారు. అందుకోసం కొద్దిమంది రాత్రింబవళ్లు కష్టపడితే, మరి కొంతమంది అడ్డదారులు ఎంచుకుంటారు. అందులో ఒకటి దొంగతనం. అయితే చాలా మంది చిన్న చితకా దొంగతనాలు చేస్తే, మరికొంత మంది అందుకు భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. కొడితే కుంభస్థలాన్ని బద్ధలు కొట్టాలి అన్నట్లు పెద్ద వాటికే ఎసరుపెడుతున్నారు. ఇక్కడ కూడా దొంగలు అలానే ఆలోచించి ఏకంగా ఏటీఎంను ఎంచుకున్నారు.
ఇది వరకూ ఏటీఎంలో దొంగతనం అంటే, ముఖానికి మాస్కులు కట్టుకొని, ఏటీఎంలోని సీసీ కెమెరాలు పగుల కొట్టి, ఏటీఎంను బద్దలు కొట్టి అందులో ఉన్న డబ్బులు ఎత్తుకెళ్లేవారు. అయితే మేము కూడా అప్డేట్ అయ్యాం అన్నట్లుగా ప్రస్తుతం దొంగలు కొత్త పంథాను ఎంచుకున్నారు. అవన్నీ చేయటం సమయం వృథాగా భావించారేమో ఏకంగా ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.
ఏటీఎంతో పాటు అందులో ఉన్న బ్యాటరీలనూ : అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఇవాళ (బుధవారం) తెల్లవారుజామున దుండగులు ఏటీఎంను ధ్వంసం చేసి ఎత్తుకెళ్లారు. ఘటన జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే ఏటీఎం సామగ్రిని శింగనమల మండలం ఆకులేడు శివారులో పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం గది అద్దాలను పగులగొట్టి, యంత్రంతో పాటు అందులో ఉన్న బ్యాటరీలను అపహరించారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం కావడం, ఏటీఎం నుంచి సుమారు వంద మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటన జరగడం స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.
సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, సీఐ సుబ్బరాయుడు, ఎస్సై రాంప్రసాద్ సిబ్బందితో కలిసి సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. డాగ్ స్క్వాడ్ సాయంతో తనిఖీలు చేపట్టి, పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. దుండగులు ఎత్తుకెళ్లిన ఏటీఎంకు సంబంధించిన సామగ్రిని శింగనమల మండలం ఆకులేడు గ్రామ పరిధిలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పడేసి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అక్కడ కూడా ఆధారాల కోసం పరిశీలిస్తున్నారు. చోరీకి పాల్పడిన నిందితులను గుర్తించి పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
10 నిమిషాల్లో ఏటీఎం మాయం : అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే గత నెల(మే)లో శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. జిల్లాలోని ధర్మవరంలోని పార్థసారథి నగర్ ప్రధాన రహదారి పక్కన ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు, పక్కనున్న గదిలో ఏటీఎం ఉంది. బ్యాంకు పనివేళలు ముగియగానే సిబ్బంది బ్యాంకుతోపాటు ఏటీఎం షట్టర్ కూడా మూసివేసి వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తెల్లవారుజామున 3.32 గంటలకు మాస్క్లు, టోపీలు ధరించిన దుండగులు బొలెరో వాహనంలో వచ్చి ఏటీఎం షట్టర్ తీశారు. లోపల లైట్ ఆఫ్ చేసి, ఏటీఎంకు సింథటిక్ బెల్ట్ కట్టారు.
బెల్టు మరో చివరను వాహనానికి కట్టి లాగారు. పెద్ద శబ్దంతో యంత్రం బయటికి రావడంతో, దాన్ని వాహనంలో వేసుకుని ప్రధాన మార్గం గుండా 3.42 గంటలకల్లా పట్టణం దాటి వెళ్లిపోయారు. ఇలా కేవలం పదంటే పది నిమిషాల్లో దొంగలు ఏకంగా ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లారు. అనంతరం ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి విషయం గుర్తించి వన్టౌన్ పోలీసుస్టేషన్లో చెప్పారు.
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