హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లో సినీఫక్కీలో భారీ దోపిడీ - ఇంట్లో వారిని కట్టేసి రూ.3.20 కోట్లతో పరార్
3 Crore Robbery In Hyderabad : హైదరాబాద్లోని మన్సూరాబాద్లో సినీ ఫక్కీలో భారీ దోపిడీ చోటుచేసుకుంది. స్నేహితుడి ఇంట్లో దాచిన రూ. 3.20 కోట్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దోచుకెళ్లారు.
Published : November 29, 2026 at 7:23 AM IST
హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ పరిధిలోని మన్సూరాబాద్లో పట్టపగలు సినీ ఫక్కీలో జరిగిన భారీ దోపిడీ కలకలం రేపింది. ఓ వ్యక్తి తన స్నేహితుడి ఇంట్లో దాచిన రూ. 3.20 కోట్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించారు. ఈ డబ్బు గురించి తెలిసిన వారే ఈ పని చేసి ఉంటారని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనావేస్తున్నారు. నిందితులకోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు.
బావమరిది రూ. 3.20 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్
పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, నగరంలోని ఎల్బీనగర్కు చెందిన కొమరవెల్లి సంపత్కుమార్ రెడ్డి చాలా సంవత్సరాలుగా ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తున్నారు. ఇటీవల నగరంలో ఓ ఆస్తిని కొనుగోలు చేసేందుకు నిర్ణయించారు. దీనికోసం ఆయన తన బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా మన్సూరాబాద్లో నివాసముంటున్న తన బావమరిది కుంభం విజయ్కుమార్ రెడ్డికి రూ. 3.20 కోట్లు పంపారు.
ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన నలుగురు దుండగులు
అయితే విజయ్ ఈనెల 22న ఆ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారు. అనంతరం ఓ బంధువు పెళ్లికి వెళ్లాల్సి ఉన్నందున ఆ డబ్బును మన్సూరాబాద్ చండీశ్వర్ కాలనీ రోడ్ నెం 2లో నివాసముంటున్న తన స్నేహితుడు, క్యాబ్ డ్రైవర్ సామ ప్రవీణ్ ఇంట్లో ఉంచారు. శనివారం మధ్యాహ్నం, ప్రవీణ్ బయటకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో తల్లి మణెమ్మ (65), భార్య మౌనిక ఇంట్లో ఉన్నారు. మధ్యాహ్నం సుమారు 2.30 గంటలకు మాస్కులు ధరించిన నలుగురు దుండగులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు.
చేతులు కట్టేసి, నోటికి ప్లాస్టర్ వేసి
ఎవరని అడిగేలోపే మణెమ్మ, మౌనికలను బెదిరించి బెడ్రూంకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారి చేతులు కట్టేసి, నోటికి ప్లాస్టర్ వేశారు. బెడ్రూంలోని బీరువాను పగలగొట్టి రూ. 3.20 కోట్లు తీసుకుని రెండు ద్విచక్ర వాహనాలపై పరారయ్యారు. బాధితులు కట్లు విప్పుకొని కేకలు వేశారు. ఎల్బీనగర్ ఏసీపీ రవీందర్ రెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశం, ఎస్ఓటీ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. అనంతరం పోలీసులు సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమేరాల ఫుటేజీని సేకరించారు. ఆ ఫుటేజీలో ఐదుగురు వ్యక్తులు రెండు బ్యాగులతో పారిపోతున్న దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి.
నిందితుల కోసం గాలింపు
సంపత్ గతంలో హైదరాబాద్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సమయంలో ప్రవీణ్ క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు. వీరిద్దరి మధ్య కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది. పోలీసులు ఈ కేసులో నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.
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