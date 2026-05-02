రాత్రి నాటుకోళ్లను బుట్టల కింద దాచిన యజమాని - ఉదయం వచ్చి చూడగా?

రాత్రి వర్షం పడడంతో కోళ్లను బుట్టల కింద భద్రపరిచి ఇంటికి వెళ్లిన యజమాని - ఉదయం వచ్చి చూడగా 15 కోళ్లు దొంగిలించబడ్డాయని గుర్తించిన యమమాని -కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:12 PM IST

Thieves Steal Country Chickens in Visakhapatnam District : దొంగతనం అంటే సాధారణంగా మనకు గుర్తుకు వచ్చేది డబ్బు, నగలు, కారో బైకో ఉంటుంది అనుకుంటాం. మహా అయితే బ్యాంకుకు కన్నం పెట్టడమో, బస్సు, రైళ్లలో జరిగే చోరీలు గుర్తుకు వస్తాయి. మరికొన్ని సార్లు మేకలు, గొర్రెలు, ఆవులు లాంటివి దొంగతనం చేయటమూ చూశాం. కానీ కోళ్లను దొంగతనం చేయటం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఏంటి వినడానికే విడ్డురంగా ఉంది కదూ! కానీ మీరు వింటున్నది నిజమే.

చోరి చేసేవాడు బోర్ కొట్టి ఇలా సరదాగా చేశాడా? లేదా దొంగతనాలు ఇలా చిన్నవాటితో మొదలు పెడుతున్నాడా? అనే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కదూ! ఏది ఏమైనా దొంగ కంట కోళ్ల గుంపు పడేసరికి పక్క పథకంతో పట్టుకెళ్లిపోయాడు. కానీ వాటినే నమ్ముకొని, వచ్చిన డబ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్న యజమానిని మాత్రం రోడ్డున పడేశాడు. కోడి కూత నుంచి పోద్దుపోయేదాక కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న కోళ్లు రాత్రికి రాత్రే మాయం కావడంతో యజమాని గుండె తరుక్కుపోయింది. ఏం చేయాలో తెలియక పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఇంతకి ఈ వింత కోళ్ల చోరీ ఎక్కడ జరిగింది? ఆ కోళ్ల ధరలు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం నమ్మివానిపేటలో శుక్రవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నాటుకోళ్లను దొంగలించారు. నమ్మి వెంకటరావు తన మామిడితోటలో నాటుకోళ్లు, పందెం కోళ్లు పెంచుకుంటూ, వాటిని అమ్ముతూ వచ్చిన డబ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. అయితే శుక్రవారం రాత్రి భారీ వర్షం పడడంతో కోళ్లను పూరిగుడిసెలో బుట్టల కింద భద్రపరిచి ఇంటికి వెళ్లాడు.

కోళ్ల విలువ రూ. 3 లక్షలు : మరుసటి రోజు వచ్చి చూడగా 5 పందెం కోళ్లు, 4 పెట్టెలు, 6 పుంజులు దొంగిలించబడ్డాయని గుర్తించాడు. ఇలా మొత్తం 15 కోళ్లు చోరీ అయ్యాయి. ఒక్కొక్క దాని విలువ రూ.వేలల్లో ఉంటుందని బాధితుడు వివరించాడు. మొత్తం దొంగిలించబడ్డ కోళ్ల విలువ రూ. 3 లక్షలు ఉంటుందని యజమాని వెంకటరావు తెలిపారు. సమాచారం తెలుసుకున్న భీమిలి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా : ఇలా దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరిగి పోతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతి వాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. ఎవ్వరికీ అనుమానం రాకుండా పక్కా ప్లాన్​లు వేస్తున్నారు. అందినకాడికి దోచుకొని పరారవుతున్నారు. దొరికితే దొంగ దొరక్కపోతే దొర అన్నట్లు సాగుతుంది వీరి వ్యవహారం. పోలీసులు ఎంత నిఘా పెట్టినా దొంగతనాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు.

