ఏకంగా ATMనే ఎత్తుకెళ్లిపోయారు - అదీ పోలీస్స్టేషన్కు 100 మీటర్ల దూరంలోనే
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేటలో ఏకంగా ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు - పోలీస్ స్టేషన్కు 100 మీటర్ల దూరంలోనే ఘటన - నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు
Published : April 12, 2026 at 3:39 PM IST
Thieves stole an ATM : దొంగలు ఏకంగా 5 క్వింటాళ్ల బరువున్న ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేటలో కలకలం రేపింది. పోలీస్ స్టేషన్కు కేవలం 100 గజాల దూరంలోనే ఈ ఏటీఎం ఉండటం విశేషం. ఎస్పీ మహేశ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు చేపట్టారు. డీఎస్పీ నాగేంద్రచారి, సీఐలు, ఆయా ఠాణాలకు చెందిన ఎస్సైలతో ఏడు బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపు చేపట్టారు. చోరీ అయిన ఏటీఎంలో రూ.6,06,100 నగదు ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు డబ్బు తీసుకొని ఖాళీ యంత్రాన్ని అక్కపల్లి శివారులో పడేశారు.
పోలీసులు, బ్యాంకు అధికారులు తెలిపిన ప్రకారం, శుక్రవారం సాయంత్రం 4.40 గంటల సమయంలో ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో నగదు జమ చేశారు. అదేరోజు అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఏటీఎం మిషన్ వద్దకు చేరుకొని, తలుపును ఇనుప రాడ్తో తెరిచారు. సీసీ కెమెరాలకు సంబంధించిన హార్డ్డిస్క్, సెన్సార్లు, ఇతర పరికరాలను దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. ఏటీఎంకు తాళ్లు కట్టి, సరకులు తీసుకెళ్లే వాహనంతో లాగడంతో అది ఊడి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది. సైరన్ వ్యవస్థలో సాంకేతిక సమస్యతో దొంగల పని తేలికైంది. హిటాచి క్యాష్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ రమేశ్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లుగా ఎస్సై రాహుల్రెడ్డి వివరించారు.
చోరీకి ముందు దొంగల ముఠా రెక్కీ : చోరీకి ముందు దొంగల ముఠా శుక్రవారం సాయంత్రమే రెక్కీ నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. 20 రోజులుగా ఏటీఎంలో క్యాష్ లేకపోగా, ఈ నెల 10వ తేదీన (శుక్రవారం సాయంత్రం) రూ.6,06,100 నగదు డిపాజిట్ చేశారు. అనంతరం 10 గంటల వ్యవధిలోనే దొంగల ముఠా చోరీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సీసీ కెమెరాల పరిశీలన : పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద సీసీ కెమెరాలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 2.10 గంటల వరకే రికార్డు నమోదైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దుకాణాలు, రహదారుల వెంట కెమెరాలను పరిశీలించినా, గూడ్స్ వాహనం ఎటువైపు వెళ్లిందనే విషయం తెలియలేదు. దొంగలు చొరబడిన మూడు నిమిషాల వ్యవధిలోనే బ్యాంకు మేనేజర్కు హెచ్చరిక వెళ్లినప్పటికీ పోలీసులకు సమాచారం అందించడంలో జాప్యం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై డీఎస్పీ నాగేంద్రచారి సదరు బ్యాంకు మేనేజర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏటీఎం టెక్నికల్ టీంకు హెచ్చరిక సైరన్ వెళ్లడంతో అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఏటీఎం వద్ద ఆరు సీసీ కెమెరాలు ఉండగా, పైన ఉండే ఒక్క దాన్నే దొంగలు పగులగొట్టారు.
కామారెడ్డి వైపు నుంచి వచ్చి : సీసీటీవీ పుటేజీని పరిశీలించిన పోలీసులు కామారెడ్డి వైపు నుంచి ఓ కారు, నాలుగు బైక్లు వచ్చినట్లుగా గుర్తించారు. ఓ బొలెరో గూడ్స్ వాహనాన్ని ఏటీఎం సెంటర్ వద్ద తిప్పిపెట్టారు. తలుపును ఇనుప రాడ్తో తెరిచి, యంత్రానికి తాళ్లు కట్టి గూడ్స్ వాహనంతో లాగడం వల్ల అది ఊడివచ్చింది. వీర్నపల్లి వైపు అక్కపల్లి మీదుగా కోనరావుపేట మండలం శివంగాలపల్లె వైపు వాహనం వెళ్లినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు. 10 బృందాలు దొంగల ముఠా కోసం గాలిస్తున్నాయి.
ఎప్పుడేం జరిగిందంటే :
అర్ధరాత్రి 1 గంటకు : కామారెడ్డి వైపు నుంచి వచ్చిన ఓ కారు బాబా ఆలయం కమాన్ వద్ద ఆగింది.
- 1.40 : వీర్నపల్లి వైపు నుంచి నాలుగు బైక్లు కారు వద్దకు చేరుకోగా వారంతా కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు.
- 1.45 : ఏటీఎం వద్ద కారు యూటర్న్ తీసుకొని కామారెడ్డి వైపుగా వెళ్లింది. బైక్లూ అటే వెళ్లాయి.
- 1.52 : కామారెడ్డి వైపు నుంచి బొలేరో గూడ్స్ వెహికల్ ఏటీఎం వద్దకు చేరుతుంది.
- 2.10 : వాహనం ఏటీఎంను లాక్కొని వెళ్తుంది. (ఇదే సమయానికి ఎస్బీఐ మేనేజర్కు అలారం వెళ్లినప్పటికీ పోలీసులకు తక్షణమే సమాచారం అందించలేకపోయారు. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికే ఏటీఎం టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అప్రమత్తమయ్యారు.)
- 3.00: ఎస్పీ మహేశ్ బి.గితె, డీఎస్పీ నాగేంద్రచారి, సీఐ వెంకటేశ్, ఎస్సై రాహుల్ రెడ్డి, ఇతర పోలీసులు ఘటన జరిగిన స్థలానికి చేరి పరిశీలించారు.
