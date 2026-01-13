రైలు ప్రయాణికుల ముసుగులో దొంగలు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీ జేబులు ఖాళీ చేసేస్తారు!
సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో రైలు ప్రయాణికుల ముసుగులో చోరులు - దొంగల కదలికల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న రైల్వే అధికారులు, అత్యవసర సమయాల్లో సంబంధిత నంబర్లుకు ఫోన్ చేయాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:30 PM IST
Thieves At Nidadavolu Railway Station: సంక్రాంతి పండగ సెలవుల నేపథ్యంలో కుటుంబ సమేతంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు కొందరైతే, బంధువుల ఇళ్లకు విహారయాత్రలు, తీర్థయాత్రలకు వెళ్లేవారు మరికొందరు ఉన్నారు. దీంతో రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలో రద్దీ గత మూడు, నాలుగు రోజులుగా గణనీయంగా పెరిగింది. దీన్ని అదునుగా ప్రయాణికుల ముసుగులో చోరులు చేతివాటం చూపే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి.
ప్రయాణికులు దొంగల కదలికల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రైలు ఎక్కి, దిగే సమయంలో పక్కన ఉన్న వారిని గమనిస్తూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, అపరిచితులను గుర్తిస్తే తక్షణమే రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి. అపరిచితులు తినుబండారాలు ఇస్తే తీసుకోకూడదు. తలుపుల వద్ద నిల్చోరాదు. చరవాణులు, బ్యాగులు, పర్సులు భద్రంగా చూసుకోవాలి. మన పక్కనే ఉండి రైలు ఎక్కుతున్నట్లుగా నటించి జేబులు ఖాళీ చేస్తారు.
రైలు కిటికీల వద్ద విలువైన వస్తువులు ఉంచితే దొంగలు చేతివాటం ప్రదర్శించి పట్టుకుపోతారు. విజయవాడ-గూడూరు, విజయవాడ-విశాఖపట్టణం మధ్య రైల్వేస్టేషన్లతోపాటు రైళ్లలో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశామని రైల్వే అసిస్టెంట్ సెక్యురిటీ కమిషనర్ జోజి అన్నారు. ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి నిరంతర గస్తీని నిర్వహిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
అత్యవసర సమయాల్లో సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు
- 139: అత్యవసరం, మహిళల భద్రత, వైద్య సహాయం, పీˆఎన్ఆర్ స్థితి, రైలు సమాచారం, ఆహారం నాణ్యత, సరఫరా ఫిర్యాదులు(ఆల్ఇన్వన్)
- 112: పోలీసు, అంబులెన్స్, అగ్నిమాపక సేవలు(జాతీయ అత్యవసర నంబరు)
- 182: భద్రత, దొంగతనాలు, మహిళల భద్రత
మరికొన్ని: రైల్లో మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మనం పోగొట్టుకున్న సామగ్రి, వస్తువులను తిరిగి పొందవచ్చనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. చాలా సులభమైన పద్ధతిలో మన వస్తువులను తిరిగి పొందవచ్చు. అయితే ట్రైన్లో మరిచిపోయిన వస్తువులను రైల్వే అధికారులు చాలా సందర్భాల్లో తిరిగి ప్రయాణీకుల చెంతకు చేర్చారంటే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగవచ్చు. మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువులను తిరిగి పొందేందుకు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రైల్వే పోలీసులుకు సమాచారం: రైలు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు సమయంలో మరిచిపోవడం కానీ పోగొట్టుకున్నట్లయితే ఆందోళన చెందవద్దు. ముందుగా ఈ విషయాన్ని రైల్వే అధికారులను సంప్రదించి వారికి తగు వివరాలను సమర్పించండి. ముఖ్యంగా రైల్వే పోలీసులకు(ఆర్పీఎఫ్) ఈ సమాచారాన్ని వీలైనంత త్వరగా తెలియజేయండి. వారు ఒక వేళ మీకు సంబంధించిన లగేజీ ఆచూకీ కనిపెట్టలేకపోతే మీకు ఇంకో మార్గం కూడా ఉంది. అప్పుడు మీరు ఆర్ఫీఎఫ్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయండి.
మీ వస్తువులను దొంగిలిస్తే: మీరు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మీ వస్తువులను ఎవరైనా దొంగిలించినట్లయితే చింతించవద్దు. వెంటనే మీరు ఆ కోచ్లో ఉన్న టికెట్ కలెక్టర్కు మీ సమస్యను వివరించవచ్చు. కోచ్ అటెండెంట్, గార్డ్లకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ సమస్యకు పరిష్కారం లభించవచ్చు. వారు మీకు ఒక ఎఫ్ఐఆర్(ప్రాథమిక సమాచార నివేదిక) ఫామ్ ఇస్తారు. మీరు వాస్తవాలతో కూడిన వివరాలను వారికి అందించాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చిన ఫిర్యాదును తదుపరి చర్యల కోసం వారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు పంపిస్తారు. దీంతో సులభంగా మీ ప్రయాణాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించకుండానే సమస్యకు పరిష్కారం పొందవచ్చు.
కోల్పోయిన వస్తువులను రికవరీ చేసుకోవచ్చిలా! మీరు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేసి రికవరీ చేసిన, మీ వస్తువులను మీరు ఎక్కడైతే ఫిర్యాదు చేశారో ఆ స్టేషన్ పరిధిలోకి తీసుకువస్తారు. మీరు ఎఫ్ఐఆర్లో ఇచ్చిన వివరాలు ఆధారంగా మీకు సమాచారం అందజేస్తారు. అక్కడకు వెళ్లి మీరు సంబంధించిన పత్రాలు, ఆధారాలు చూపిస్తే మీకు తిరిగి మీ వస్తువులను ఇచ్చేస్తారు. అది ఒక వేళ మరి విలువైన వస్తువయినట్లయితే దానిని జోనల్ ఆఫీస్కు పంపేముందు ఒక రోజు పాటు స్టేషన్లోనే ఉంచుతారు.
