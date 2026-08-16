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దొంగతనానికి వచ్చారు - ఫుల్​గా మందు కొట్టి నిద్రపోయారు - చివరికి

అర్ధరాత్రి సమయంలో దాబాలోకి చొరబడిన దొంగలు - తలుపులు పగలగొట్టి లోపల ఉన్న విలువైన సామగ్రిని తరలింపు - దాబాలోని మద్యం తాగి, ఆ మత్తులో అక్కడే నిద్రపోయిన దొంగలు

Dhaba Theft Case in Khammam District
Dhaba Theft Case in Khammam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 6:45 PM IST

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Dhaba Theft Case in Khammam District : దొంగలంటే ఎవరూ లేని సమయంలో వస్తారు. అంతా దోచేస్తారు. చివరికి ఎవరికి చిక్కకుండా పరారవుతారు. అయితే ఖమ్మం కొరవి రహదారి సమీపంలో చోటుచేసుకున్న దొంగతనం కాస్త భిన్నంగా హాస్యాస్పదంగా మారింది. కొందరు దుండగులు దొంగతనానికి వచ్చారు. విలువైన వస్తువులు సర్దేశారు. కానీ అక్కడ కనిపించిన మద్యం మాత్రం వారిని కదలనివ్వలేదు. చివరికి ఉదయం వరకు అక్కడే మకాం వేసేలా చేసి, పోలీసులకు చిక్కేలా మార్చింది. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఖమ్మం–కొరవి రహదారి సమీపంలోని రమేశ్​ దాబాలో శనివారం చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

పెద్ద మొత్తంలో మద్యం కనిపించడంతో : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అర్ధరాత్రి సమయంలో దాబా తలుపులు పగలగొట్టి దొంగలు చొరబడ్డారు. ఆపై దాబా లోపల ఉన్న విలువైన సామగ్రిని తరలించినట్లు సమాచారం. అయితే వీరికి దాబాలో పెద్ద మొత్తంలో మద్యం కనిపించడంతో అసలు పని పక్కనపెట్టి మందు మాయలో మునిగిపోయారు. దీంతో చోరీ ప్లాన్​ కాస్తా, మందు పార్టీలా మారిపోయింది.

దృశ్యం చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ : ఉదయం సుమారు 8.30 గంటల సమయంలో దాబాను తెరవడానికి వచ్చిన యజమానికి లోపల కనిపించిన దృశ్యం చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలినంత పనైంది. దీంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునే సమయానికి దొంగల్లో ఒకరు మద్యం మత్తులో స్పృహ లేకుండా పడిపోయి ఉండగా, మరో ఇద్దరు మత్తులోనే కనిపించినట్లు సమాచారం.

మద్యం మత్తులోనే పోలీసులకు దొరికిపోవడంతో : పోలీసులు అసలు విషయం ఏమిటని ప్రశ్నించగా ‘మేమే చేశాం’ అన్నట్లుగా వారి సమాధానాలు ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడున్న వారికి నవ్వాలో, ఆశ్చర్యపోవాలో అర్థంకాని పరిస్థితి నెలకొంది. దొంగతనానికి వచ్చి పోలీసులకు చిక్కకుండా వెళ్లిపోవాల్సిన వారు. మద్యం మత్తులోనే పోలీసులకు దొరికిపోవడం ఈ ఘటనలో అసలు ట్విస్ట్‌గా మారింది. ‘చోరీకి వచ్చి మద్యం మత్తులో మునిగి చివరకు పోలీసులకు చిక్కారు’ అంటూ స్థానికులు సెటైర్లు వేసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేసి న్యాయం చేయాలని దాబా నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.

మద్యం సేవించి ఓ ఇంట్లో చోరీ యత్నం : ఇదే తరహాలో ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లాలో మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది. జిల్లాలోని పహాడీ షరీఫ్ ప్రాంతంలోని వాదియే ముస్తఫా కాలనీలోని ఓ ఇంట్లోకి గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నగలు, నగదును ఎత్తుకెళ్లే ఉద్దేశంతో ఓ ఇంట్లోకిి ప్రవేశించాడు. అయితే అప్పటికే అతడు మద్యం సేవించి ఉన్నాడు. దీంతో మద్యం మత్తులో చోరీ చేయకుండా ఆ ఇంట్లోనే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. అప్పటికే ఆ ఇంట్లోని వారు నిద్రపోతున్నారు. కాగా వారు ఉదయం లేచే చూడగానే ఇంట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నిద్రపోతుండటాన్ని గమనించారు. వెంటనే అతడిని చుట్టుముట్టి ప్రశ్నించారు. దీంతో సంబంధిత వ్యక్తి దొంగతనానికి ఇంట్లోకి వచ్చినట్లు అంగీకరించాడు. మద్యం మత్తు ఎక్కువకావడంతో ఇంట్లోనే నిద్రపోయినట్లు వెల్లడించాడు.

అప్రమత్తతే ముఖ్యం : ఇటీవల కాలంలో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఇంట్లో అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ప్రవేశించి అందిన కాడికి బంగారం, నగదు ఎత్తుకెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు తరచూ సూచిస్తున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు పని మీద వెళ్లినప్పుడు ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు ఉంటే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్​లో సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఎవరైనా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మీ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నట్లయితే వెంటనే తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు.

ఇదేందయ్యా ఇదీ! - చోరీకి వచ్చి ఇంట్లోనే నిద్రపోయిన దొంగ - అదీ యజమానులు ఉండగానే

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మద్యం మత్తులో నిద్రించిన దొంగలు
DRUNKEN THIEVES IN DHABA KHAMMAM
DHABA THEFT CASE KHAMMAM

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