జోగిని దారుణ హత్య - 130 తులాల బంగారం, 2.5 కిలోల వెండి, రూ.9 లక్షల నగదు దోపిడీ
Shivasatthu Murder At Choutuppal - పరిచయస్థులే అని దుండగులను ఇంట్లోకి రానిచ్చాడు. కానీ వాళ్లు పథకం ప్రకారం వచ్చి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కత్తితో పొడిచి చంపేశారు. తర్వాత నగదుతో పారిపోయారు.
Published : November 2, 2026 at 10:46 AM IST
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ పట్టణంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున దారుణ హత్య జరిగింది. శివసత్తు రాళ్లబండి సుధాకర్ స్వామి (50)ని దుండగులు కట్టేసి, కత్తితో పొడిచి చంపారు. అనంతరం ఆయన వద్ద ఉన్న బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో పాటు నగదును దోచుకెళ్లారు. అస్సాంకు చెందిన నిందితులు బాధితుడి కారులోనే పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా, పోలీసులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటన చౌట్ప్పల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
రాత్రి 11 గంటలకు ఫోన్
ఇన్స్పెక్టర్ సతీశ్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చౌటుప్పల్కు చెందిన సుధాకర్ స్వామి గ్రామాల్లో ఎల్లమ్మ, ముత్యాలమ్మ వంటి పండుగలు నిర్వహిస్తుంటారు. అలాగే కొలుపులు చెబుతుంటారు. శనివారం రాత్రి 11 గంటలకు సుధాకర్ను పలకరిద్దామని ఆయన మేనల్లుడు గుర్రం సురేశ్ ఫోన్ చేశారు. అప్పుడు అస్సాం నుంచి పవన్, హర్షు అనే తన స్నేహితులు వచ్చారని, వారితో మాట్లాడుతున్నానని సుధాకర్ చెప్పారు.
వాట్సాప్ సందేశాల ఆధారంగా
అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు 1:30 గంటలకు సుధాకర్ స్వామి ఫోన్ నుంచి సురేశ్కు వాట్సప్ సందేశాలు వచ్చాయి. అవి హిందీ భాషలో ఉండటంతో సురేశ్కు అనుమానం కలిగింది. వెంటనే ఆయన తన మామయ్య ఇంటి వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అవి పని చేయడం లేదని తెలిసింది. ఇంటి వద్దకు చేరుకోగా, అక్కడ ఉండాల్సిన కారు కనిపించలేదు. ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండటంతో వెంటనే సురేశ్ 112 నంబర్కు డయల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
మంచంపై మృతదేహం
పోలీసులతో కలిసి ఇంటి మొదటి అంతస్తులోకి వెళ్లగా, సుధాకర్ స్వామి మృతదేహం మంచంపై కనిపించింది. ఆయన చేతులు, కాళ్లను కట్టేసి, కత్తితో పలుమార్లు పొడిచి హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. ఇంట్లో నుంచి 130 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 2.5 కిలోల వెండి వస్తువులు, రూ.9 లక్షల నగదుతో పాటు ఒక ఐఫోన్ అదృశ్యమయ్యాయి. నిందితులు బాధితుడి కారులోనే విలువైన వస్తువులతో పరారయ్యారు. అయితే ఆ కారులో జీపీఎస్ ఉండటంతో ఫాస్టాగ్ ద్వారా టోల్ రుసుములు కట్ అయినట్లు నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయి. వాటి ఆధారంగా నిందితులను ట్రాక్ చేయడం సాధ్యమైంది.
బోధన్లో అదుపులోకి
నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ వద్ద పోలీసులు నిందితులను పట్టుకున్నారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుని, విచారణ నిమిత్తం చౌటుప్పల్కు తరలించారు. బాధితుడైన సుధాకర్ స్వామికి, నిందితుల్లో ఒకడైన పవన్ గతంలోనే తెలుసని తెలుస్తోంది. అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయం వద్ద వారిద్దరికి పరిచయం ఏర్పడినట్లు సమాచారం. పవన్ గతంలో పలుమార్లు సుధాకర్ స్వామి ఇంటికి వచ్చి వెళ్లాడు. సుధాకర్ స్వామి ఒంటరిగా ఉంటున్నాడని, ఆయన వద్ద విలువైన వస్తువులు, నగదు ఉన్నాయని పవన్కు అర్థమైంది. దీంతో సుధాకర్ను హత్య చేసేందుకు హర్షు అనే మరో వ్యక్తిని తనతో పాటు తీసుకువచ్చాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సురేశ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రూ.350 కూలీ డబ్బులు ఇవ్వలేదని దారుణ హత్య
డబ్బు కోసం పూజల పేరిట స్నేహితుడి హత్య - సీసీ ఫుటేజీలతో దొరికిన నిందితులు