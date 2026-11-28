తాళాలు వేసిన ఇళ్లే టార్గెట్ - మెయిన్ డోర్ కాదు, కిటికీలే దొంగలకు రాజమార్గం
Locked Houses Become Thieves Target : మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ పరిధిలో కిటికీల గుండా ఇళ్లలోకి చొరబడి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న 10 మంది సభ్యుల గ్యాంగ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : November 28, 2026 at 1:42 PM IST
ఇంటి మెయిన్డోర్కు బలమైన గోద్రెజ్ తాళం కప్ప వేశారు. సెంట్రల్ లాకింగ్ కూడా బలంగానే బిగించారు. గేటు తాళం కూడా జాగ్రత్తగానే వేసి హమ్మయ్యా అనుకుంటూ బండి ఎక్కారు. ఇంత పకడ్బందీగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాత ఇల్లు, ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు సేఫ్ అనుకుంటూ ఆనందంగా బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. ఫంక్షన్లోనే హాయిగా నాలుగు రోజులు గడిపి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. వేసిన తాళాలు వేసినట్లే ఉన్నాయి. తలుపు కూడా విరగ్గొట్టలేదు కానీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన బంగారం మాత్రం మాయమైంది. బలంగా ఉండే ఇనుప బీరువా ధ్వంసమైంది.
రిస్క్ తక్కువ డబ్బులు ఎక్కువ
దొంగలు ఇప్పుడు చాలా తెలివిమీరారు. ఒకప్పటిలా తాళాలు పగులగొట్టం, చువ్వలు వంచడం, షట్టర్లు పగులగొట్టడం వంటి పెద్దపెద్ద పనులు చేయడం లేదు. జేబుకు తెలియకుండానే పర్స్ కాజేయడం, ఓనర్ కంటపడకుండా బండి లేపేయడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువ రిస్క్ తీసుకుని ఎక్కువ మొత్తంలో సొత్తు కాజేస్తున్నారు. ఇంటి ముందు నుంచి తలుపులు బద్ధలు కొడితే ఎవరైనా చూసే అవకాశం కూడా ఉండటంతో చిన్నగా సందులోకి వెళ్లి కిటికీలు తెరిచేస్తున్నారు. నేరుగా లోపలికి దూరి ఇల్లు గుళ్ల చేస్తున్నారు. ఇదేవిధంగా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ పరిధిలో తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
బీరువా బద్దలు కొట్టి 18 తులాల బంగారం చోరీ
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ సమీపంలోని కొండాపూర్ వైస్ణవీ రెసిడెన్సీలో నివాసం ఉండే నవీన్కుమార్ ఈనెల 14న కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బోడుప్పల్లోని స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్లాడు. నాలుగురోజులు అక్కడే ఉండి 18న ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. వేసిన తలుపులన్నీ వేసినట్లే ఉండటంతో హమ్మయ్యా అనుకుని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. కానీ తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళ్లి చూసి గతుక్కుమన్నాడు. బెడ్రూమ్లో ఉన్న బీరువాలో బద్దలు కొట్టి 18 తులాల బంగారం, వెండి ఆభరణాలతోపాటు నగదు చోరీ చేసినట్లు గుర్తించి లబోదిబోమన్నాడు.
10 మంది దొంగల ముఠా అరెస్టు
ఇంటికి వేసిన తాళం వేసినట్లే ఉన్నా దొంగలు లోపలికి ఎలా వచ్చారని వెతకగా డైనింగ్హాల్ పక్కనే ఉన్న కిటికి పగులగొట్టి దొంగలు లోపలికి ప్రవేశించినట్లు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత బీరువా తెరిచి అందులో ఉన్న బంగారం, వెండి వస్తువులతో సహా పరారైనట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 10 మంది దొంగల ముఠాను పట్టుకున్నారు. ఘట్కేసర్ గాంధీనగర్కు చెందిన సామేల్ ప్రధాన నిందితుడిగా తేల్చారు. నిందితుల మొత్తం 20 నుంచి 25 ఏళ్లలోపు యువకులే కావడం విచారకరం. చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన వీరంతా జల్సాలకు డబ్బులు కోసమే నేరాలబాట పట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ప్రధాన నిందితులపై గతంలో కేసులు
నిందితుల నుంచి 10 తులాల బంగారం, 24 తులాల వెండి ఆభరణాలతో పాటు రూ.53 వేల నగదు , రెండు సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితులపై గతంలోనూ కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద కదులుతున్న రైళ్లలో ప్రయాణికుల మొబైల్ ఫోన్ల చోరీ చేసేవాళ్లని పోలీసులు వెల్లడించారు. మరో నిందితుడు సద్దాం ఫోక్సో కేసులో శిక్ష అనుభవించినట్లు తెలిపారు.
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