మీ బండితోనే దొంగతనాలు - 'పార్కింగ్​' చేసేటప్పుడు ఇవి మరిచిపోతే జైలుకే!

కొత్త పద్ధతిలో ఆభరణాల దోపిడీ - పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు దుండగుల ఎత్తుగడ - ఎత్తుకెళ్లిన వాహనాలతో చైన్​ స్నాచింగ్​లకు పాల్పడుతున్న దొంగలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 11:57 AM IST

New Methods in Chain Snatching : ప్రజల ఆస్తులు, విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను దోచుకోవాలని చూసే దొంగలు రకరకాల ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు. పోలీసులకు పట్టుబడకుండా తప్పించుకోవడానికి వారు నిరంతరం కొత్త పద్ధతులను ఎంచుకుంటున్నారు. అసలు వారి వ్యూహమేంటంటే? మొదట ఒక వాహనాన్ని దొంగతనం చేసి, ఆ తర్వాత దాని ద్వారా అసలైన దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఇలా చేయడం ద్వారా పోలీసుల విచారణ సమయంలో నేరాలతో తమకు సంబంధం ఉందని నిరూపించడానికి ఆధారాలు లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా కొత్త పద్ధతిని ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ ఈ దొంగతనాల వల్ల పోలీసుల విచారణ సమయంలో అసలైన వాహన యజమానులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు దీనికి నిదర్శనం.

  • కొన్ని నెలల క్రితం హైదరాబాద్​లోని వినాయక్​నగర్​లో ఒక వాహనాన్ని, బ్యాంక్​ కాలనీలో రెండు వాహనాలను గుర్తు తెలియని దుండగులు దొంగిలించారు. దానిలో ఓ వాహనంపై వెళ్తూ శ్రీనగర్​లో చైన్​ స్నాచింగ్​కు పాల్పడ్డారు. మరో వాహనంపై వెళ్లి దుబ్బ ప్రాంతంలో వాకింగ్​ చేస్తున్న మహిళ మెడలో నుంచి బంగారు గొలుసు కాజేశారు. మరో దోపిడీ చేయడానికి వారు దొంగిలించిన మూడో వాహనాన్ని ఉపయోగించారు.
  • గతేడాది బోధన్​లో ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చారు. వారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఉన్న రెండు నగల దుకాణాల్లో నుంచి 33 తులాల బంగారం, 7 కిలోల వెండి దోచుకున్నారు. దొంగలు తాము గతంలో చోరీ చేసిన ద్విచక్ర వాహనంపైనే ఈ చోరీకీ పాల్పడ్డారు.

ఈ దొంగలు స్థానికులేనా? : ఇలా ప్రత్యేక రకమైన దోపిడీ చేసేది ప్రధానంగా మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే వ్యక్తులేనని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఆ దొంగల గుర్తింపు బయటపడకుండా ఉండేందుకు దొంగలు మొదట వాహనాన్ని ఎత్తుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత దొంగలించిన వాహనాలను ఉపయోగించి సొత్తు, నగలను తస్కరిస్తున్నారు. తమ పని పూర్తయిన తర్వాత దొంగతనం చేసిన వాహనాల్లో కొద్ది దూరం ప్రయాణిస్తారు. ఆ తర్వాత అక్కడే వాహనాలను వదిలేసి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా పారిపోతారు. ఇలా దొంగిలించిన నగలతో మాత్రమే వెళ్తే ఆ దొంగలను గుర్తించలేరని భావించి, పట్టుబడకుండా ఉండేందుకు దొంగలు ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

వాహనదారులు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • కాలనీలో ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనాలను నిలిపితే దొంగలు వాటిని ఎత్తుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
  • వాహనాలు పార్కింగ్​ చేసేటప్పుడు సరైన ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్​, సినిమా థియేటర్లు, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద పార్కింగ్​ కోసం నిర్దేశించిన ప్రదేశాల్లోనే వాహనాలు పార్కింగ్​ చేయాలి.
  • మీరుండే కాలనీ అంతా కవర్​ అయ్యేలా సీసీ కెమెరాలు అమర్చుకోవాలి.
  • అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ కనిపించే వ్యక్తులపై తక్షణమే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • ఒకవేళ వాహనాలు చోరీకి గురైతే యజమానులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి ఫిర్యాదు చేయాలి.

మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి :

  • మహిళలు బంగారం ధరించి ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే తక్షణమే పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఇటీవల కాలంలో నేరాలు ఎక్కువగా అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
  • నేరస్థులు ఎంత జాగ్రత్త పడినా ఏదో ఒక రోజు దొరికిపోతారు. వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
  • వేసవి కాలంలో మరిన్ని స్నాచింగ్​లు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

దొరకమనే ధీమాతో చోరీలు : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొందరు సులువుగా డబ్బు సంపాదించేందుకు ఇలాంటి మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇతరుల వాహనాలతో చోరీలు చేస్తే పోలీసులకు దొరకమనే ధీమాతో నేరాలకు చేయడానికి వివిధ ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు. కానీ పెరిగిన టెక్నాలజీ కారణంగా పోలీసులు అత్యంత వేగంగా దొంగలను పట్టుకుంటున్నారు.

