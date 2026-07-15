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అతి తక్కువ ధరకే బైక్​ సొంతం చేసుకోండి - పోస్టు చూసి ఆశపడ్డారో మోసపోయినట్టే

తక్కువ ధరకే బైక్​ అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు - చోరీ చేసిన వాహనాలను విక్రయిస్తున్న కేటుగాళ్లు - ఆన్​లైన్​ వేదికగా అమ్మకాలు - తెలిసీ తెలియక కొనుగోలు చేసి మోసపోతున్న యువత

Selling Stolen Vehicles On Online In Hyderabad
Selling Stolen Vehicles On Online In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 6:27 PM IST

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Selling Stolen Vehicles On Online In Hyderabad : అతి తక్కువ ధరకే బైక్​ సొంతం చేసుకోండి అని ఊరిస్తారు. ఆలస్యం చేస్తే దొరకదంటూ ఉసిగొల్పుతారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ తరహా ప్రకటనలు చూసి బైక్‌ తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఆశపడ్డారో అడ్డంగా బుక్కయినట్టే. హైదరాబాద్​ నగరంలోనే కాకుండా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వాహనాలను దొంగిలిస్తున్నారు. చోరీ చేసిన వాహనాలను దొంగలు నకిలీ పేర్లతో ఆన్‌లైన్‌ వేదికలపై అమ్మకానికి పెడుతున్నారు. కుర్రకారును ఆకట్టుకొని దొంగిలించిన వాహనాలను వారికి విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. తెలిసీ తెలియక వాటిని కొనుగోలు చేసిన యువత మోసపోతున్నారు.

గతేడాది 3,570 వాహనాలు చోరీ : ఇటీవల హైదరాబాద్​లోని గోషామహల్‌లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఓ వాహనదారుడిని ఆపారు. అతడి వాహనానికి సంబంధించిన పత్రాలు పరిశీలించారు. అయితే అవన్నీ నకిలీవిగా పోలీసులు గుర్తించారు. పక్క రాష్ట్రంలో కొట్టేసిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఇతడికి అమ్మినట్టు తేలింది. గత సంవత్సరం దాదాపుగా 3,570 వాహనాలు చోరీకి గురైనట్టు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రతి నెలా సుమారు 200 నుంచి 220 బైక్​లు చోరీకి గురైనట్టు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.

ఈ వాహనాలతోనే దోపిడీలు, చైన్​స్నాచింగ్​లు : ఖరీదైన బైక్‌లపై చక్కర్లు కొట్టాలనే ఆశతో కొందరు యువకులు, మైనర్లు బైక్​ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. దొంగిలించిన వాహనాలను దళారులకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేలకు విక్రయిస్తున్నారు. వాహనంలోని ఇంజిన్‌, టైర్లు వంటి విడిభాగాలను సేకరించేందుకు కొన్ని ముఠాలు దొంగతనాలు చేస్తున్నాయి. దోపిడీలు, చైన్‌స్నాచింగ్‌లకు పాల్పడే వారు చోరీ చేసిన వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు.

ద్విచక్రవాహనం తిరిగిన సమయం, ప్రాంతాలను అనుసరించి కొద్ది రోజుల తర్వాత తాళం, తాళంచెవుల లివర్లు అరిగిపోతాయని హోండా యాక్టివా సర్వీస్‌ సెంటర్‌ ప్రతినిధి పద్మారావు తెలిపారు. సుమారు 50 వేల కి.మీ. తరువాత రెండో తాళంచెవిని ఉపయోగించాలని ఆయన సూచించారు. అదీ బయటకు వస్తున్నట్టు గుర్తిస్తే లాక్‌ సిస్టమ్‌ను మార్చుకోవాలని చెప్పారు.

కారణాలు ఇవే :

  • అనేకమంది వాహనదారులు తమ బైక్​లకు లాక్ వేయకపోవటం, హ్యాండిల్ లాక్, వీల్ లాక్ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించకపోవడం వల్ల దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు, సీసీటీవీ కెమెరాలు లేని ప్రదేశాల్లో వాహనాలను నిలపటం వల్ల దొంగతనాలు జరుగుతాయి.
  • కొందరు తమ వాహనాలకు తాళాలను మరచిపోయి వాటిని బైక్​ పైనే వదిలి వెళ్తుంటారు. దీనిని దొంగలు అవకాశంగా మార్చుకొని చోరీలకు పాల్పడుతుంటారు.
  • రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలోని పార్కింగ్‌ ప్రదేశాల్లో నిలిపితే ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఏదో ఒక మూలన వాహనాలను ఆపి వెళతారు. కేవలం పార్కింగ్ ఛార్జికోసం అనేకమంది వాహనాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు.

కాపాడుకోండిలా :

  • యాంటీ థెఫ్ట్‌ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్‌ ఏర్పాటుతో ద్విచక్రవాహనం తాకినా, కదిలించినా పెద్ద శబ్దంతో సైరన్‌ మోగుతుంది. మార్కెట్​లో కొన్ని మోషన్ సెన్సర్లు, అరారాలు, రిమోట్​ కంట్రోల్​ వంటివి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • ద్విచక్రవాహనానికి జీపీఎస్‌ ట్రాకర్‌ను అమర్చుకోవచ్చు.
  • దిచక్రవాహనాలకు యూ- లాక్​, డిస్క్​బ్రేక్​ లాక్​లు వినియోగించడం ఉత్తమం.

"పని ఒత్తిడి, ఆదమరుపులో కొందరు తరచుగా బండికే తాళాలు వదిలేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల పార్కింగ్‌ సౌకర్యం లేకపోవడంతో వాహనాలను బయట పార్కింగ్​ చేస్తున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సరైన భద్రతా సిబ్బంది, సీసీ కెమెరాలు అందుబాటులో లేకపోవటంతో దొంగలు రెప్పపాటులో ద్విచక్ర వాహనాలను తీసుకెళ్తున్నారు. రెక్కీ నిర్వహించి మరీ బైక్‌లను ఆటోల్లోకి ఎక్కించి వాటిని మాయం చేస్తున్నారు" - పోలీసులు

ఆన్‌లైన్‌ వేదికలపై విక్రయాలు : నగరానికి చెందిన ముఠాలు, అంతర్రాష్ట్ర దొంగలతో చేతులు కలుపుతున్నాయి. వాహన చోరీలకు పాల్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ చోరీ చేసిన వాహనాలను ఇతర రాష్ట్రాలకు అమ్ముతున్నారు. అక్కడ చోరీ చేసిన బండ్లను ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు. బండ్ల నంబర్‌ప్లేట్స్‌ను అటు, ఇటు మార్చి పోలీసులను ఏమార్చే ప్రయత్నాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ వాహనాలనే ఆన్‌లైన్‌ వేదికలపై ఉంచి విక్రయిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటి సైట్లు, ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.

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ఆన్​లైన్​లో చోరీ వాహనాల అమ్మకం
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