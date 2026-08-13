ఇదేందయ్యా ఇదీ! - చోరీకి వచ్చి ఇంట్లోనే నిద్రపోయిన దొంగ - అదీ యజమానులు ఉండగానే
చోరీ చేసేందుకు వచ్చి మద్యం మత్తులో ఇంట్లోనే నిద్రపోయిన దొంగ - పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించిన ఇంటి యజమానులు - సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన వీడియోలు
Published : August 13, 2026 at 7:31 PM IST
Thief who came to Steal Fell Asleep in the House : సాధారణంగా దొంగలు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇళ్లలోకి లేదా దుకాణాల్లోకి ప్రవేశించి చోరీ చేసి, వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయిన ఘటనల గురించి వింటుంటాం. కానీ రంగారెడ్డి జిల్లాలోని పహాడీషరీఫ్లో మాత్రం ఓ వింత ఘటన జరిగింది. ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి దొంగతనం చేయడానికి ఇంట్లోకి చొరబడి చోరీ చేయకుండా హాయిగా నిద్రపోయాడు. ఉదయం యజమానులు లేచి చూసి ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
స్థానికుల కథనం ప్రకారం, రంగారెడ్డి జిల్లా పహాడీ షరీఫ్ ప్రాంతంలోని వాదియే ముస్తఫా కాలనీలోని ఓ ఇంట్లోకి గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నగలు, నగదును ఎత్తుకెళ్లే ఉద్దేశంతో ప్రవేశించాడు. అయితే అప్పటికే అతడు మద్యం సేవించి ఉన్నాడు. మద్యం మత్తులో చోరీ చేయకుండా ఆ ఇంట్లోనే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. అప్పటికే ఆ ఇంట్లోని వారు నిద్రపోయున్నారు. వారు ఉదయం లేచేసరికి ఇంట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నిద్రపోతుండటాన్ని గమనించారు. వెంటనే అతడిని చుట్టుముట్టి ప్రశ్నించారు.
మద్యం మత్తు ఎక్కువై - నిద్రలోకి జారుకుని : ఇంట్లో వారు, స్థానికులు దొంగను గట్టిగా ప్రశ్నించగా చోరీ చేసేందుకే వచ్చానని, మద్యం మత్తు ఎక్కువై అక్కడే నిద్రపోయినట్లుగా అంగీకరించాడు. దొంగతనం చేసేందుకు వచ్చిన ఇంట్లోనే అతడు హాయిగా నిద్రపోవడం పట్ల అందరూ ముక్కున వేలేసుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనతో కాలనీలో ఒక్కసారిగా కాసేపు కలకలం రేగింది. పిల్లలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్థానికులకు పోలీసులు సూచించారు. మరోవైపు దొంగ ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న వీడియోలను పలువురు తమ సెల్ఫోన్లో బంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో అవి కాస్తా వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు పోలీసులు దొంగను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
అప్రమత్తతే ముఖ్యం : ఇటీవల కాలంలో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఇంట్లో అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ప్రవేశించి అందిన కాడికి బంగారు, నగదు ఎత్తుకెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు తరచూ సూచిస్తున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు పని మీద వెళ్లినప్పుడు ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు ఉంటే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఎవరైనా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మీ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నట్లయితే వెంటనే తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు.
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