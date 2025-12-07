కాంగ్రెస్ పాలన @రెండేళ్లు - ఈ పథకాలు మీకు అందుతున్నాయా?
రాష్ట్రంలో రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం - ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు పలు సంక్షేమ పథకాల అమలు
Published : December 7, 2025 at 2:14 PM IST
Story on Telangana govt welfare schemes : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టి నేటికి సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల మేరకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. వాటిలో ముఖ్యంగా గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రైతు రుణమాఫీ, మహాలక్ష్మి పథకం, కొత్త రేషన్ కార్డులు తదితర పథకాలు ఉన్నాయి. ఆయా పథకాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎవరికి ఏ మేరకు లబ్ధి జరిగింది? అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
గృహజ్యోతి : ఈ పథకం కింద దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన నివసించే కుటుంబాలకు నెలకు 200 యూనిట్ల విద్యుత్ను ఉచింతగా సరఫరా చేస్తున్నారు.
జిల్లాలో లబ్ధి పొందుతున్న వినియోగదారులు :
- లబ్ధి పొందుతున్న వినియోగదారులు: 1,62,747
- ప్రభుత్వం అందించిన రాయితీ : రూ.82.74 కోట్లు
ఇందిరమ్మ ఇళ్లు: రాష్ట్రంలో సొంతగూడు లేని ఎంతో మంది పేదలు ఉన్నారు. అలాంటి వారికి సొంతింటి కలను నెరవేరుస్తామని ఎన్నికల సందర్భంగా హామీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు సర్కార్ కొలువుదీరాక ఈ పథకం కోసం నిధులను కేటాయించి అమలు చేస్తోంది. సొంతింటిని నిర్మించుకునేందుకు అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రూ.5 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తోంది. ముందుగా సొంత స్థలం ఉన్నవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
- ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు మంజూరైన ఇందిరమ్మ ఇళ్లు : 11,616
- నిర్మాణంలో ఉన్న ఇళ్లు : 7 వేలు
- ఇప్పటివరకు చెల్లించిన మొత్తం : రూ.100 కోట్లకు పైగా నిధులు
రైతు రుణమాఫీ : ఎండనకా, వాననకా ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్నలకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతు రుణమాఫీ పథకాన్ని తెచ్చింది. జిల్లాలో రైతులు బ్యాంకులు నుంచి తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేశారు. మరికొంతమంది రైతులకు లబ్ధి జరగాల్సి ఉంది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారి వివరాలు.
- రుణమాఫీతో లబ్ధిపొందిన రైతులు : 66,925
- లబ్ధిపొందిన మొత్తం : రూ.284.35 కోట్లు
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం : మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ స్కీమ్ విజయవతంగా అమలవుతోంది. అటు రూ.500లకే వంటగ్యాస్ పథకాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నారు.
- ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు జారీ చేసిన జీరో టెకెట్లు: 5.50 కోట్లు
- ప్రభుత్వం వెచ్చించిన మొత్తం: రూ.190 కోట్లు
- ఇప్పటి వరకు పంపిణీ చేసిన వంటగ్యాస్ సిలిండర్లు : 5,58,981
- ప్రజలకు అందిన రాయితీ: రూ.16,05,11,978
కొత్త రేషన్కార్డులు : అర్హులైన వారికి కొత్త రేషన్కార్డుల జారీతో పాటు కుటుంబసభ్యుల పేర్లను కార్డుల్లో చేర్చారు.
- జిల్లాలో కొత్తగా జారీ చేసిన రేషన్కార్డులు : 37 వేలు
- కుటుంబసభ్యుల పేర్లు జత చేసినవి : సుమారు 60 వేలు
- రాష్ట్రంలో రేషన్ లబ్ధిదారులకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెల నుంచి సన్న బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఒక్కో యూనిట్కు ఆరుకిలోలు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా ఎంతో మంది నిరుపేదలకు లబ్ధిజరుగుతోందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
