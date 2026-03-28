పగటి వేళ మిగులు విద్యుత్​ - థర్మల్‌ యూనిట్లు బ్యాక్‌డౌన్‌ - 3 నెలల్లో రూ.65 కోట్లు ఆదా

రోజువారీ విద్యుత్‌ వినియోగ డిమాండ్‌ సుమారు 12,600 మెగావాట్లు - అన్ని వనరుల నుంచి సుమారు 14,000 మెగావాట్లు అందుతోందన్న అధికారులు - ఎంబీఈడి విధానంలో చౌకగా కొనుగోలు

Thermal Units Back-Down to Adjust Surplus Power
Published : March 28, 2026 at 2:05 PM IST

Thermal Units Back-Down to Adjust Surplus Power: రాష్ట్రంలో పగటి వేళ మిగులు విద్యుత్‌ సర్దుబాటు కోసం ఇంధన శాఖ థర్మల్‌ యూనిట్లను బ్యాక్‌డౌన్‌ (ఉత్పత్తి తగ్గించడం) చేస్తోంది. ఇలా రోజుకు సుమారు 2,000 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ బ్యాక్‌డౌన్‌ చేయాల్సి వస్తోంది. మార్కెట్‌ బేస్డ్‌ ఎకనమిక్‌ డిస్పాచ్‌ (MBED) విధానంలో అధిక ధర చెల్లించే బదులు మార్కెట్‌లో తక్కువ ధరకు డిస్కంలు విద్యుత్‌ కొంటున్నాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. తద్వారా గత 3 నెలల్లో సుమారు రూ. 65 కోట్ల మేర ఆదా చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోజువారీ విద్యుత్‌ వినియోగ డిమాండ్‌ సుమారు 12,600 మెగావాట్లు ఉండగా, అన్ని వనరుల నుంచి సుమారు 14,000 మెగావాట్లు అందుతోందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

దీనిని బట్టి చూస్తే ఉత్పత్తి డిమాండ్‌కు మించి అవుతోంది. ఎండాకాలంలో అత్యంత ఎక్కువగా 14,500 మెగావాట్ల విద్యుత్​ డిమాండ్‌ ఉండొచ్చన్న అంచనాతో అధికారులు ఆ మేరకు ఉత్పత్తి, సరఫరాపై ప్రణాళికలు రూపొందించారు. పగటి సమయాల్లో బహిరంగ మార్కెట్‌లో యూనిట్‌ విద్యుత్‌ రూ.1.50కే లభిస్తుంది. కొన్ని టైం బ్లాక్‌ (ఒక్కో టైం బ్లాక్‌ 15 నిమిషాలు)లలో అయితే డిస్కంలు కేవలం రూ. 40 పైసలకే కొన్నాయి.

అత్యధిక డిమాండ్‌ ఉన్న సమయంలో ఎక్కువ ధరకు కొనే విద్యుత్‌తో కలిపి సగటున యూనిట్‌ ధర రూ.4.50కే డిస్కంలు కొంటున్నాయి. అలాంటప్పుడు అధిక ధర చెల్లించే థర్మల్‌ యూనిట్ల నుంచి తీసుకునే దానికంటే తక్కువ ధరకు మార్కెట్‌లో దొరికే విద్యుత్‌ తీసుకోవాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి రోజుకు సగటున 10-15 మిలియన్‌ యూనిట్ల (MU) విద్యుత్‌ను రియల్‌ టైం మార్కెట్‌ నుంచి డిస్కంలు కొంటున్నాయని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల కొనుగోలు కోసం చేసే ఖర్చు భారీగా తగ్గుతోంది.

పగటి పూట బ్యాక్‌డౌన్‌: గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వేసవి విద్యుత్‌ ప్రణాళిక పేరుతో అధిక ధరకు కొనుగోలు చేసి, వేల కోట్లు ప్రజలపై ట్రూఅప్‌ రూపేణా భారం వేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం మార్కెట్‌ కొనుగోళ్లను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించింది. వీటీపీఎస్‌లోని పాత 6 యూనిట్లు ఒక్కోటి 210 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న వాటిని 28 శాతం బ్యాక్‌డౌన్‌ చేస్తున్నారు. 500, 800 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ యూనిట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో 45 శాతం వరకు బ్యాక్‌డౌన్‌లో నడుపుతున్నారు. ఆర్‌టీపీపీలో పాత 5 యూనిట్లు ఒక్కోటి 210 మెగావాట్లు 28 శాతం, 600 మెగావాట్ల యూనిట్‌ను 45 శాతం బ్యాక్‌డౌన్‌ చేస్తున్నారు. కృష్ణపట్నంలోని 3 యూనిట్లు ఒక్కోటి 800 మెగావాట్ల అంటే 45 శాతం వరకు పగటి పూట బ్యాక్‌డౌన్‌ చేస్తున్నారు.

