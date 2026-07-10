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ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ లేదు, డిపోలు ఎవరికీ ఇవ్వడం లేదు - వదంతులపై క్లారిటీ

క్లారిటీ ఇచ్చిన రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి. కృష్ణబాబు - ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణపై శిక్షణ - ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో ఆధునిక ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

No Privatization For RTC Buses
No Privatization For RTC Buses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:47 AM IST

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No Privatization For RTC Buses : రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తోందన్న వదంతులకు చెక్​ పెడుతూ రవాణాశాక ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు వివరణ ఇచ్చారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో ఆధునిక ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.

బదిలీ చేసే అవకాశమే లేదు : ఆర్టీసీ డిపోలను లీజుకు ఇవ్వడం గానీ, పూర్తిగా బదిలీ చేయడం గానీ చేసే ప్రణాళిక ఏదీ లేదని, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందవద్దని ఆయన సూచించారు. గురువారం సచివాలయంలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి సమస్య లేదని, ఏ రూట్‌ను ప్రైవేటీకరించడం లేదని తెలిపారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకుందామని, సేవలు అందించేందుకు కాంట్రాక్టర్లకు ఆర్టీసీ స్థలాలు ఇవ్వనున్నామని అన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో డిపోలలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

దేశవ్యాప్తంగా అందించిన విధంగానే, పీఎం ఇ-బస్ సేవా పథకం కింద రాష్ట్రంలోని 11 నగరాలకు కేంద్రం 750 బస్సులను కేటాయించిందని, గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (జీసీసీ) విధానం కింద వారే బస్సుల నిర్వహణతో పాటు డ్రైవర్లను నియమించుకుంటారని అన్నారు. కేంద్రం కిలోమీటరుకు రూ. 24 సబ్సిడీని అందిస్తుందని, మిగిలిన డబ్బును ఆర్టీసీ చెల్లిస్తుందని వివరించారు. విశాఖపట్నం సింహపురి, రాజమండ్రిలలో స్థలం అందుబాటులో ఉన్నందున వాటిని కేటాయించామని, విజయవాడ విద్యాధరపురం, నెల్లూరు, గుంటూరు, తిరుపతిలలో స్థలం లేనందున అక్కడి ఆర్టీసీ డిపోలను ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కోసం కేటాయించామని పేర్కొన్నారు. అక్కడ పనులు జరుగుతున్నందున సిబ్బందిని సమీపంలోని డిపోలకు పంపించామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఉద్యోగులను తొలగిస్తారని లేదా ఆ స్థానాలు ఖాళీగా ఉండిపోతాయని భయం అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణపై శిక్షణ కూడా : వచ్చే ఐదేళ్లలో అన్ని డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులుగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని కృష్ణబాబు తెలిపారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేసి నడపడం లేదని చెప్పారు. అయితే డ్రైలీజు విధానం కింద ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణను ఒక కాంట్రాక్టర్‌కు అప్పగించేందుకు వారు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందువల్ల డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ఆర్టీసీ నుంచి ఉండి సాధారణ మెకానికల్ పనులు వారి సిబ్బందిచే నిర్వహించేలా చూస్తున్నామని అన్నారు. రెండు నెలల్లో 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయని, తిరుమల, తిరుపతి మధ్య నడపడానికి మార్చి నాటికి మరో 300 బస్సులు వస్తాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల జీతాల కోసం ఏటా రూ. 4,200 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని, ఈ డబ్బులో జీతం భాగం కూడా ఉంటుందని కృష్ణబాబు చెప్పారు.

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TAGGED:

RTC BUSES PRIVATIZATION
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ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ
PUBLIC TRANSPORTATION
NO PRIVATIZATION FOR RTC BUSES

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