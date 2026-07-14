ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు రమ్మంటారు - కానీ సందర్శకుల ప్రాణాలకు మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వరు!
అడవిలో కానరాని కనీస సౌకర్యాలు - ఎకో టూరిజం పేరుతో అడవుల అభివృద్ధికి వేయికోట్లు - అయినా కరవైన భద్రతా చర్యలు - అందుబాటులో లేని అత్యవసర సేవలు
Published : July 14, 2026 at 2:27 PM IST
Lack Of Safety Measures at Ananthagiri Hills : కుటంబంతో ఆనందంగా గడుపుదామని ఆ యువతి వికారాబాద్లోని అనంతగిరి కొండలు చూసేందుకు వచ్చింది. కానీ ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్న సమయంలో గుండెపోటుతో కుప్పకూలింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన సర్వత్రా చర్చనీయంగా మారింది. భద్రతా పరమైన చర్యలు ఏమయ్యాయని అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. సరైనా సౌకర్యాలు లేనందునే ఇలా జరిగిందని అంటున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం పర్యాటకులకు ప్రాణసంకటంగా మారుతుందని వాపోతున్నారు.
అభివృద్ధి పేరిట వేయికోట్లు కేటాయింపు : హైదరాబాద్కు అతి దగ్గరలో ఉన్న ఈ అడవి దాదాపు మూడు వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ అడవిలో ఔషధమొక్కలు కూడా ఉంటాయని వీటితో రుగ్మతలు దూరం అవుతాయని నమ్ముతారు. అందువల్ల దీనిని అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర సర్కారు నిర్ణయించింది. ఎకోటూరిజం పేరుతో ఇక్కడి అడవుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం వేయికోట్లు కేటాయించింది. దీని గురించి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో చర్చలు జరిగాయి. కానీ కీలకమైన ప్రాంతంలో కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవటం ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
కనీస సూచనలు కరవు : ఈ ప్రాంతానికి హైదరాబాద్తోపాటు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి వందలో సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తున్నారు. వారంతాల్లో ఇక్కడకు వచ్చి సేదతీరి వెళ్తున్నారు. తాజాగా ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల గజిబోలను నిర్మించారు. దాంతో యువత అక్కడికి వస్తూ నూటాయాభై మీటర్ల ఎత్తుకు వెళ్లి అడవి అందాల్ని తిలకిస్తున్నారు. అయితే సందర్శకులకు టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు సంరక్షకులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చెప్పటం లేదని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు.
సరైన చర్యలు లేక నిర్లక్ష్యానికి తావు : నిజానికి అడవికి ఎంట్రెన్స్, ఎగ్జిట్ పాయింట్లు రెండు ఉండాలి. దానివల్ల కచ్చితమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇటీవల అడవి లోపల చాలామంది ఆడ, మగ జంటలు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నారు. అయితే గతంలో ఇక్కడ పోలీసు స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. దాంతో అక్కడ నిర్లక్ష్యానికి దారి తీస్తోంది. మొబైల్ వాహనం సహాయంతో కొంతమంది గస్తీ కాస్తున్నా అది అంతంతమాత్రమేనని కొందరు విమర్శలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంబులెన్స్ వైద్య పరికరాలు లేవు : అటవీ శాఖలోని అధికారులను ఇటీవల తాండూరులోని అడవుల సంరక్షణకు పంపించారు. అయితే ఇక్కడ గతంలోనే సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. ఇక వారిని తాండూరుకు పంపించటంతో ఆ సమస్య మరింత అధికమైంది. అనంతగిరికి చాలా మంది పర్యాటకులు వస్తున్నారని వారిని కట్టడి చేయటం సాధ్యం కావడం లేదని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఇలాంటి పర్యాటక ప్రాంతంలో అత్యవసర వైద్య పరికరాలు, ఒక అంబులెన్స్ అలాగే ట్రెక్కింగ్ కోసం గైడ్లు ఉండాలని కోరారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలపై ఎలాంటి చర్యలు లేవని ఓ అటవీశాఖ అధికారి తెలిపారు.
సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం : 'ఈ మధ్యకాలంలో అనంతగిరిలో పర్యాటకులు రాకపోకలు అధికమయ్యాయి. వారందరికీ అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి కొత్తగా విధుల్లోకి వచ్చాను. అవసరమైన చర్యలపై చర్చించి వాటికి ఏర్పాట్లు చేస్తాం' అని జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి విశాల్ బత్తుల తెలిపారు.
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