నమ్మిన వాడే కాలయముడు! - పరిచయస్థులే కదా అని నమ్మితే ప్రాణాల మీదకు!!

ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వీడియోలు, ఫొటోలతో బెదిరింపులు - శీతల పానీయాల్లో మత్తు కలపటం వంటి కుట్రలు - మహిళల రక్షణ కోసం డయల్‌-100, 112, 1930 - జీపీఎస్‌ లొకేషన్‌ ఆధారంగా సమీపంలోకి పోలీసులు

no safety for women with known (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
No Safety For Women With Known : ఈనాటి సమాజంలో అనుబంధాలు కూడా అపహాస్యంగా మారుతున్నాయి. పరిచయస్థులే కదా అని నమ్మితే ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని ఘటనలతో యువతులు, మహిళల భద్రతపై ఆందోళన రేకెత్తుతోంది. రక్తం పంచుకోకపోయినా వరుసలు కలిపి పిలిచే వ్యక్తులపై అవసరానికి మించిన నమ్మకం ఉంచటం, ఎదుటివారిని లోబర్చుకోవటానికి శీతల పానీయాల్లో మత్తు కలపటం వంటి కుట్రలు పెరిగాయి.

ఎవరికీ చెప్పుకోలేక : ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వీడియోలు, ఫొటోలు తీయటం, వాటితో బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయటమనేది వికృత క్రీడగా మారింది. బాధితులు శారీరకంగానే కాకుండా మానసిక కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు. కొందరు అవమానం భరించలేక ఆత్మహత్యలకు యత్నిస్తున్నారు. మరికొందరు పరువు కోసం ఎవరికీ చెప్పుకోలేక సతమతమవుతున్నారు.

బాబాయ్​ కదా అని నమ్మితే : 20 ఏళ్ల ఓ విద్యార్థిని ఖమ్మంలో ఒకేషనల్‌ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఆమె సోదరుడు వేరే నగరంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. స్థానికంగా వరుసకు బాబాయ్‌ అయ్యే యువకుడిని తన చెల్లెలికి తోడుగా ఉండాలని కోరాడు. ఒకరోజు కళాశాల నుంచి వస్తుండగా స్నేహితుడి పుట్టినరోజు అని నమ్మించి బాబాయ్‌ ఆమెను గదికి తీసుకెళ్లాడు. ఎవరూ లేని విషయాన్ని గమనించేలోపే మత్తు కలిపిన శీతల పానీయం ఇవ్వటంతో ఆమె అపస్మారక స్థితికి వెళ్లారు. తరువాత అతడు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. బంధుత్వం, వరుసలు ఉన్నంత మాత్రాన గుడ్డిగా నమ్మకూడదని ఈ ఘటన తెలియజేస్తోంది.

ప్రేమ పేరుతో మోసం : శిక్షణ కోసం ఖమ్మం నగరానికి వచ్చిన యువతికి 45 ఏళ్ల వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. ఆమెను ప్రేమ పేరిట నమ్మించాడు. తనకు పెళ్లి కాలేదని అబద్ధమాడి, శారీరక సంబంధం ఏర్పర్చుకున్నాడు. ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆమెకు తెలియకుండా వీడియోలు, చిత్రాలు తీసి వాటిని చూపిస్తూ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు పాల్పడ్డాడు. సదరు యువతి మానసిక దివ్యాంగురాలిగా మారింది. వయసులో పెద్దవారైనా, కొత్త వ్యక్తులైనా వారి వ్యక్తిగత వివరాలు తెలియకుండా ప్రేమలో పడటం ప్రమాదకరమని ఈ ఘటన రుజువు చేస్తోంది.

పోలీస్ వాహనం నిమిషాల్లోనే : మహిళల రక్షణకు పోలీస్ శాఖ ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ప్రమాదం పొంచి ఉందని గమనించినా, వేధింపులకు పాల్పడినా డయల్‌-100, 112, 1930 నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలని సూచిస్తోంది. జీపీఎస్‌ లొకేషన్‌ ఆధారంగా సమీపంలోని పోలీస్ వాహనం కొన్ని నిమిషాల్లోనే బాధితుల వద్దకు చేరుకుంటుంది. మహిళల భద్రత కోసం షీటీమ్స్‌ పని చేస్తున్నాయి. ఫోన్లు, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వేధింపులు ఎదురైతే షీటీమ్స్‌కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లైంగిక వేధింపులు, తీవ్రమైన హింసకు గురైన మహిళలు ఒకేచోట అన్నిరకాల సహాయం పొందేందుకు భరోసా కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మొబైల్​ యాప్​ల సాయంతో : రక్షణ నిమిత్తం ఎస్‌వోఎస్, ట్రాక్‌ మై ట్రావెల్‌ యాప్‌లను వినియోగించవచ్చు. ‘మహిళలు, యువతులు ప్రతి అడుగులోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అపరిచిత, స్వల్ప పరిచయస్థులతో ప్రయాణం ప్రమాదకరం. నేరస్థుడికి మౌనం మరింత బలాన్ని ఇస్తుంది’ అని మానసిక వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒక హత్య : మహిళ, బాలికల హత్యలపై ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదికలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దాదాపు ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక మహిళ లేదా బాలిక కుటుంబసభ్యుల చేతిలో హత్యకు గురవుతున్నట్లు తేలింది. ఇలా సగటున ప్రతి రోజు 137 మంది హత్యకు గరువుతున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ మేరకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ (UNODC), ఐరాస మహిళా విభాగం ఓ నివేదికను విడుదల చేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది వేల మంది మహిళలు, బాలికల ప్రాణాలు పోతున్నాయని నివేదికలో వెల్లడించారు.

