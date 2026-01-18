హైదరాబాద్కు తిరుగు పయనం - NH-65పై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
కొర్లపహాడ్, పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద సాధారణ పరిస్థితి - కోదాడ, చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, చౌటుప్పల్ వద్ద నెమ్మదిగా సాగుతున్న వాహనాలు - అన్ని మార్గాల్లో వాహనాల రద్దీని క్రమబద్ధీకరిస్తున్న పోలీసులు
Published : January 18, 2026 at 2:30 PM IST
Sankranti Effect On National Highway Traffic : సంక్రాంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఏపీలోని సొంతూళ్లకు వెళ్లిన వారు తిరుగు ప్రయాణం అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై చిట్యాల, పెద్ద కాపర్తి వద్ద ప్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొర్లపహడ్, పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు హైవే పై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
టోల్ ప్లాజా వద్ద సాధారణ రద్దీ : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్కు ప్రయాణించే వాహనాలను గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, హాలియా, చింతపల్లి, మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్ మళ్లించారు. మాచర్ల, నాగార్జునసాగర్, పెద్దవూర, చింతపల్లి, మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్ మళ్లిస్తున్నారు. నల్గొండ, మార్రిగూడ బైపాస్, మునుగోడు, నారాయణపూర్, చౌటుప్పల్ మీదుగా హైదరాబాద్ మళ్లింపు చేపట్టారు. విజయవాడ నుంచి వచ్చే భారి వాహనాలను కోదాడ, హుజూర్నగర్, మిర్యాలగూడ, హాలియా, చింతపల్లి, మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్ మళ్లించారు. ప్రస్తుతం పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద సాధారణ రద్దీ మాత్రమే ఉంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ మృతి : దైవ దర్శనానికి వెళ్లి వస్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో భార్య మృతి చెందగా భర్త, కుమారుడికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. నల్గండ జిల్లాలోని మల్కాపురం వద్ద విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లోని గుర్రంగూడకు చెందిన దంపతులు పి.దుర్గ (25), ఆమె భర్త, కుమారుడు స్కూటీపై చెరువుగట్టులోని శ్రీపార్వతి జడల రామలింగేశ్వరస్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. ఆదివారం ఉదయం తిరిగి వస్తుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం వెనుకనుంచి స్కూటీని ఢీ కొట్టింది. దీంతో వారు కింద పడ్డారు. వాహనంపై ఉన్న దుర్గ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గాయాలపాలైన ఆమె భర్త, కుమారుడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.