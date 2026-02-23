ETV Bharat / state

'హలీమ్' చెఫ్​లకు​ సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగి కంటే ఎక్కువ జీతం - నెల సాలరీ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్!

రంజాన్‌ మాసమంతా హలీం తయారీలో ఉస్తాద్​లు నిమగ్నం - మిగతా 11 నెలలు శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర కార్యాల్లో - రూ.లక్షల ప్యాకేజీలు ఇచ్చేందుకు వెనుకాడని హోటళ్ల నిర్వాహకులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 12:15 PM IST

Huge Demand for Haleem Chefs In Hyderabad : రంజాన్​ మాసంలో నగరంలో ఎక్కడ చూసినా హలీం బట్టీలు దర్శనమిస్తుంటాయి. దీనిని వండివార్చే ఉస్తాద్ (మాస్టర్​ చెఫ్​)​లు, బావర్చీ (వంటలు చేసేవారు)లకు ప్రస్తుతం ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. నగరంలోని హలీం తయారు చేసే అన్ని ప్రముఖ హోటళ్ల నిర్వాహకులు మాస్టర్​ చెఫ్​లను పెట్టుకున్నాయి. వారికి రూ.లక్షల్లో చెల్లించేందుకూ వెనకాడటం లేదు. అయితే ఈ నెల తర్వాత వీళ్లు ఏం చేస్తుంటారనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. వాస్తవానికి వాళ్లకు ఏడాదంతా ఉపాధి ఉంటుంది. నగరంలోని ముస్లింల వివాహాలు, రిసెప్షన్​లు, ఇతర శుభకార్యాలు, దావత్​లలో హలీం, బిర్యానీలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అందువల్ల వీరికి ఎల్లప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

నిజాంల కాలం నుంచి నేటి వరకు : హలీం తయారు చేసే చెఫ్​లందరూ మొదట ఉస్తాద్​ల దగ్గర మెళకువలను నేర్చుకున్న వారే. వంటలు నేర్పేందుకు స్పెషల్​గా శిక్షణ తరగతులు అంటూ ఏమీ ఉండవు. ఉస్తాద్​ల వద్ద కొంతకాలం పని చేస్తే వారే వంటవాళ్లు (బావర్చీ)గా మారుతారు. తర్వాత వారే స్వంతంగా ఆర్డర్లు చేస్తూ పేరు సంపాదిస్తారు. అనుభవం పెరుగుతున్న కొద్దీ వారు ఉస్తాద్​లుగా ఎదుగుతారు. మొదట పర్షయన్, యెమెన్​ల నుంచి నిజాంల వద్ద పనిచేసే వంటవాళ్లు సరికొత్త రుచులకు శ్రీకారం చుట్టారు.

హలీంతో పాటు బిర్యానీ వంటకాలను వారు ఆరో నిజాం మహబూబ్‌ అలీఖాన్‌కు రుచి చూపించారు. అనంతర కాలంలో అవి షాహీ వంటకాల జాబితాలో చేరాయి. తరువాత ఏడో నిజాం మీర్‌ ఉస్మాన్‌ అలీఖాన్‌ హయాంలో రాజరిక వంటకాలుగా ప్రసిద్ధమయ్యాయి. తరువాత హైదరాబాదీలు వీటిని తమ మెనూలో చేర్చుకున్నారు. దీంతో దక్కనీ బావర్చీలు హలీం, బిర్యానీ తయారీలోనే మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. నిజాంల తరం నుంచి కొనసాగిన ఉస్తాద్‌లు, నవ తరానికి తర్ఫీదు ఇస్తూ వచ్చారు. ఈ విధంగా వేల మంది బావర్చీలుగా ప్రావీణ్యం సాధించారు. సీనియర్లుగా మారిన ఉస్తాద్‌లు కొంతమంది క్యాటరింగ్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో 10 వేలకు పైగా బావర్చీలు ఉన్నారని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ నెలలో రూ.2.50 లక్షల వరకు ప్యాకేజీ : రంజాన్‌ సీజన్​లో హలీం తయారు చేసే నగరంలోని అన్ని ప్రముఖ హోటళ్ల నిర్వాహకులు ఉస్తాద్‌ (మాస్టర్‌ చెఫ్‌)లను సమకూర్చుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం వారు తయారీ పరిమాణం, పని ఆధారంగా అత్యధికంగా నెలకు సుమారు రూ.2.50 లక్షల వరకు ప్యాకేజీ అందిస్తున్నారంటే చెఫ్​లకు ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిర్వాహకులు ఒక్కో బావర్చీకి రోజుకు రూ.3 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు చెల్లిస్తున్నారు. రంజాన్‌ తర్వాత వారు తమ హోటళ్లలో బిర్యానీ, ఇతరత్రా వంటకాల బాధ్యతలు చేపడతారని పిస్తా హౌస్‌ యజమాని మహ్మద్‌ అబ్దుల్‌ మజీద్‌ వివరించారు. హలీం తయారీకి 10-12 గంటల సమయం పడుతుందని అన్నారు.

ఏటా రూ.1000 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం : రంజాన్‌ పండుగకు కొన్ని వారాల ముందే నగరంలో హలీం ఘుమఘుమలు మొదలయ్యాయి. రుచి, మార్కెటింగ్‌ అవకాశాలు కూడా పుష్కలంగా ఉండటంతో ఆయా హోటళ్ల నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. గత సంవత్సరం రూ.800 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్‌ ఉంటే, ఈ సీజన్‌లో రూ.1000 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరిగే అవకాశాలున్నాయని హోటళ్ల సంఘం తెలిపింది. గత రంజాన్​ సీజన్‌లో 50 లక్షల ప్లేట్ల హలీం విక్రయాలు జరిగాయని సమాచారం. ఈ సీజన్‌లో 60 లక్షల వరకు అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యమైన కేంద్రాల్లో రోజూ 25,000 కిలోల హలీం తయారు చేస్తుండగా, చిన్న కేంద్రాల్లో 200 కిలోల అమ్మకాలు సాగుతుంటాయని హోటళ్ల సంఘం చెబుతోంది.

