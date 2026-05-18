తెలంగాణ వడ్లకు కర్ణాటకలో భారీగా డిమాండ్ - ప్రధాన కారణం అదే
తుంగభద్ర డ్యాంకు మరమ్మతులతో 3 కీలక జిల్లాల్లో క్రాప్ హాలిడే -కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని స్పష్టం చేసిన మంత్రి ఉత్తమ్ - ధాన్యం కొనుగోళ్ల విషయంలో పూర్తిస్థాయిలో కట్టుబడున్న సర్కారు
Published : May 18, 2026 at 1:56 PM IST
High Demand for Telangana Rice in Karnataka : రాష్ట్రంలో యాసంగి సీజన్లో వస్తున్న వడ్లలో సన్నాలకు పక్క రాష్ట్రాల్లో డిమాండ్ బాగా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా కర్ణాటకలోని కొన్ని జిల్లాల్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బోధన్ నియోజకవర్గంలో పండించిన సన్న ధాన్యాన్ని అధికంగా కర్ణాటక వ్యాపారులే పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు మహబూబ్నగర్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి.
ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర డ్యామ్ 33 గేట్లకు మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఫలితంగా కర్ణాటకలోని రాయచూరి, బళ్లారి, కొప్పళ తదితర జిల్లాల్లో క్రాప్ హాలిడే (పంట విరామం) ప్రకటించారు. అంతేకాదు బెంగళూరువాసులు తినే సన్న బియ్యం సింహభాగం ఈ ప్రాంతం నుంచే వెళ్లేదని పౌర సరఫరాల సంస్థ అధికారి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాసంగి సన్న ధ్యానం కర్ణాటకలోని ఈ జిల్లాలకు ప్రస్తుతం గణనీయంగా వెళుతోందని తెలిపారు. ఇక రాష్ట్రంలోని వరి కోతలు ముందుగా మొదలయ్యే బోధన్ నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు రెండు లక్షల టన్నుల్ని ప్రధానంగా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆంధ్ర వ్యాపారులు, రైస్ మిల్లర్లు సైతం : ఏపీ వ్యాపారులు, రైస్ మిల్లర్లు రైతుల నుంచి సన్నధాన్యం భారీగా కొంటున్నారు. ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల నుంచి ఏపీ, చైన్నె వ్యాపారులు మధ్యవర్తుల ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మిర్యాలగూడలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉండే మిల్లర్లు సైతం రైతుల నుంచి సన్న ధాన్యం కొంటున్నారు. యాసంగి సీజన్లో 90 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొంటామని పౌర సరఫరాల శాఖ ప్రకటించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితుల్ని పరిశీలిస్తుంటే 75-80 లక్షల టన్నుల్లోపే ఉండొచ్చని పౌర సరఫరాల సంస్థ అధికారి అభిప్రాయపడ్డారు. సన్నధాన్యాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల వ్యాపారులు కొంటుండటమే ప్రధాన కారణమని అన్నారు.
కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది : రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం పాలేరు గ్రామంలో శ్రీ లక్ష్మీ గ్రామ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సన్న రకం వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఆయన ఇటీవల పరిశీలించారు. ఈ సందర్బంగా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సర్కారు ధాన్యం కొనుగోళ్ల విషయంలో పూర్తిస్థాయిలో కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఈ మేరకు రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, రైతులు పండించిన చివరి గింజ వరకూ మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.
కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్న రైతులు : ఇదిలా ఉండగా క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితులు ఇందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. పండించిన పంట అమ్ముకునేందుకు రైతులకు కష్టాలు తప్పట్లేదు. రోజుల తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నా, కొనుగోళ్లు సాగక తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పండించిన పంట అకాల వర్షాలకు తడిస్తే తమ పరిస్థితి ఏంటని అన్నదాత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
