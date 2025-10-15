ETV Bharat / state

తెలంగాణలో పాకిస్థాన్​ కాలనీ? - 54 ఏళ్లుగా ఇక్కడెందుకు ఉందో తెలుసా?

మున్సిపాలిటిలో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న పాకిస్థాన్‌ క్యాంపు పేరుతో ఉన్న ఓ కాలనీ - ఈ ప్రాంతానికి అలా 'పాకిస్థాన్ క్యాంపు' పేరు వచ్చిందంటున్న కాలనీ వాసులు

Pakistan Camp in Mancherial
Pakistan Camp in Mancherial (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Pakistan Camp in Telangana : కుట్రలు, కుయుక్తులు, ఉగ్రవాదులకు పాకిస్థాన్‌ పెట్టింది పేరు. అలాంటి దేశం పేరు ఎత్తడానికి కూడా చాలా మంది ఇష్టపడరు. కానీ ఆ పేరుతోనే మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మున్సిపాలిటీలో ఓ కాలనీ ఉందంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఆ కాలనీకి "పాకిస్థాన్​ క్యాంప్‌" అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణలో పాకిస్థాన్​ కాలనీ? - 54 ఏళ్లుగా ఇక్కడెందుకు ఉందో తెలుసా? (ETV)

ఉపాధి దొరికేలా కొన్ని ప్రాంతాలను ఎంచుకుని : పాకిస్థాన్​ క్యాంప్​కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలియాలంటే 54 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లాల్సిందే. ఒకప్పటి తూర్పు పాకిస్థాన్​(ఇప్పటి బంగ్లాదేశ్​)లోని ఓ ప్రాంతంలో చాలా మంది బెంగాలీలు నివాసం ఉండేవారు. 1971లో అక్కడ జరిగిన మత ఘర్షణల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం అనేది జరిగింది. దీంతో అప్పటి భారత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జోక్యం చేసుకుని బెంగాలీ శరణార్థులకు దేశంలో నివాసంతో పాటు ఉపాధి లభించే ప్రాంతాలను ఎంపిక చేశారు. అందులో భాగంగా నాటి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని మందమర్రి, కాగజ్​నగర్​, కౌటాల, సిర్పూర్​ ప్రాంతాల్లో వారికి ఆశ్రయం కల్పించారు.

''ఇందిరాగాంధీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది. ఇళ్లు కట్టించి ఇక్కడే ఉద్యోగాలు ఇప్పించారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఎవరికి వాళ్లు ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు. దాడిలు ఏం జరగలేదు కానీ పోలీసులు ఎవరూ రాకుండా కాపలా కాసేవారు. వారు 24 గంటలు కాపలా ఉండేవారు. నేను డ్యూటీ చేయాలన్న కూడా నా సంతకం పెట్టుకున్న తర్వాత పోలీసులు వెళ్లేవారు. 1971లో ఇక్కడికి వచ్చినవారు వ్యవసాయం చేసేవారికి 5 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చి ఇళ్లు కట్టింటారు.'' - పాకిస్థాన్​ క్యాంప్​ గ్రామస్థుడు

పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చి కొన్ని కుటుంబాలు ఇక్కడ : అక్కడి నుంచి వచ్చిన వారిని మందమర్రి పట్టణ శివారు ప్రాంతంలో సుమారు 200 కుటుంబాలు నివాసం ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. వీరికి ఇక్కడే ఆసుపత్రి, పాఠశాలతో పాటు రక్షణగా సుమారు 100 మంది పోలీసులతో ఒక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడికి ఎవరూ రాకుండా మూడేళ్ల ఏళ్ల పాటు పోలీసుల శిబిరం కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో తూర్పు పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చిన కొన్ని కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉంటున్నాయని, పోలీస్ క్యాంపు ఉందని విస్తృతంగా ప్రచారం సాగింది.

''మా తాతలు బంగ్లాదేశ్​ నుంచి వచ్చారు. ఇందిరాగాంధీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. కొంతమందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పించారు. కొంతమంది ఇష్టం లేక వెళ్లిపోయారు. కొత్తవాళ్లు వచ్చిన తర్వాత పాకిస్థాన్​ పేరు తీసేసి కాళీనగర్​ అని పేరు పెట్టాము''. - పాకిస్థాన్​ క్యాంప్​ గ్రామస్థుడు

పురపాలక రికార్డుల్లో పాకిస్థాన్ క్యాంపు పేరుతో : దీంతో ఈ ప్రాంతానికి 'పాకిస్థాన్ క్యాంపు' పేరు వచ్చిందని కాలనీ వాసులు అంటున్నారు. తర్వాత అనేక మంది సింగరేణి ఉద్యోగాలు పొందారు. పాకిస్థాన్ క్యాంప్‌ పేరు ఇష్టం లేని కొందరు నేతాజీనగర్ అని పిలిచినా పెద్దగా ప్రచారం కాలేదు. ఇప్పటికీ పురపాలక రికార్డుల్లో పాకిస్థాన్ క్యాంప్‌ పేరే కొనసాగుతోంది. ఈ పేరు ఇష్టంలేని కొందరు కాలనీవాసులు, యువత తమ ఆరాధ్య దైవమైన కాళీకా దేవి పేరుతో కాళీనగర్‌గా మార్చుకున్నారు.

