పోలవరం జిల్లాలో పర్యటక కేంద్రాలు - ఎలా చేరుకోవాలంటే?

మన్యంలోనే పుష్ప సినిమా షూటింగ్​ - ప్రముఖ పర్యాటక ఆకర్షణలలో జలతరంగిణి, అమృతధార, వలస, డంపవలస, రాకోట జలపాతాలు - ప్రకృతి సౌందర్యానికి నిలయమైన 'గుడిస' కొండ, చావడి కోట వ్యూపాయింట్

Best Places To Visit In Manyam
Best Places To Visit In Manyam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 1:46 PM IST

Best Places To Visit In Manyam : ప్రకృతి సౌందర్యం, స్వచ్ఛమైన సహజ పర్యావరణం, ఆహ్లాదకరమైన పరిసరాలు, దట్టమైన అడవులు, మండే వేసవిలో కూడా కమ్మే పొగమంచు తెరలు, జాలువారే జలపాతాలు, వంకరటింకర రోడ్లు, పాపికొండల మధ్య గంభీరంగా ప్రవహించే గోదావరి నది ఇవి పోలవరం జిల్లా విశిష్ట లక్షణాలు. సహజంగానే ఇక్కడి చల్లని వాతావరణం ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రత్యేకంగా ఆకర్షిస్తుంది.

జిల్లాలోని రాంపచోడవరం చింతూరు డివిజన్ల పరిధిలోకి వచ్చే 12 మండలాలు (పరిపాలనా విభాగాలు) ప్రస్తుతం పర్యాటక కేంద్రాలుగా గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నాయి. ఇటీవల విద్యార్థుల పరీక్షలు ముగియడంతో పట్టణ మహానగర ప్రాంతాలలోని రోజువారీ ఒత్తిడితో అలసిపోయిన ప్రజలు సేదతీర్చే విహారయాత్ర కోసం చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో తప్పక సందర్శించవలసిన పర్యాటక ప్రదేశాలు వాటికి చేరుకునే మార్గాలను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం.

చల్లని వాతావరణం మారేడుమిల్లి : రాజమహేంద్రవరం నుంచి 80 కిలోమీటర్లు, కాకినాడ నుంచి 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మారేడుమిల్లి ప్రాంతం దట్టమైన అడవులతో నిండిన ఒక పచ్చని విశాల ప్రదేశం. ఇక్కడి ప్రముఖ పర్యాటక ఆకర్షణలలో జలతరంగిణి, అమృతధార, వలస, డంపవలస, రాకోట జలపాతాలు, అలాగే ప్రకృతి సౌందర్యానికి నిలయమైన 'గుడిస' కొండ, చావడి కోట వ్యూపాయింట్ ఉన్నాయి. గుడిస కొండపైకి వెళ్లే వంకరటింకర రహదారి ఈ ప్రాంతంలో ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

వంటల ప్రియుల కోసం బొంగు చికెన్ (వెదురు చికెన్) బొంగు బిర్యానీ తప్పక రుచి చూడవలసిన అద్భుతమైన వంటకాలు. మండే వేసవిలో కూడా కాఫీ, రబ్బరు తోటలు పచ్చగా కళకళలాడుతూ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. మారేడుమిల్లి నుంచి చింతూరుకు వెళ్లే మార్గంలోని ఘాట్ రోడ్డు మరో ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

'రాంప'లోని శివాలయం : రంపచోడవరం మండలంలోని రాంప గ్రామంలో శతాబ్దాల నాటి పురాతన శివాలయం ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. రాంప కొండపై ఉన్న జలపాతంతో పాటు సమీపంలోని మరో శివాలయం కూడా సందర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ మండలంలో ఐ. పోలవరం సమీపంలోని సీతాపల్లి వాగు పరిసరాలు భూపతిపాలెం జలాశయం ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి.

పొల్లూరు జలపాతాల జాలు : చింతూరు మండల పరిధిలోని మోతుగూడెం ప్రాంతం ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధించింది. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న పొల్లూరు జలపాతం ఎత్తైన కొండల పైనుండి జాలువారే నీటి ప్రవాహంతో సంవత్సరం పొడవునా పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తుంది. విశేషమేమిటంటే, ఇటీవల విడుదలైన పుష్ప చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాలను కూడా సరిగ్గా ఇదే ప్రదేశంలో చిత్రీకరించారు. ప్రధాన మారేడుమిల్లి–చింతూరు రహదారి వెంబడి సోకులేరు వాగు ఒక సుందరమైన వీక్షణ కేంద్రం (viewpoint) పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి.

పాపి కొండల వైభవం : మన్య (అటవీ ప్రాంతం) పర్యాటక సర్క్యూట్‌లోని మరొక అద్భుతమైన గమ్యస్థానం గోదావరి నది విహారయాత్ర (cruise). గంభీరమైన పాపికొండల నడుమ పడవల్లో గోదావరి నదిపై సాగిపోతూ ఆ నది సౌందర్యాన్ని కనులారా వీక్షించడం ఒక మరువలేని ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఈ అనుభవాన్ని సులభతరం చేయడానికి పోశమ్మ గండి (దేవీపట్నం మండలం), పోచవరం (వరరామచంద్రపురం మండలం) వద్ద ఉన్న నదీ ఘాట్ల నుంచి ఈ సుందరమైన విహారయాత్రల కోసం ప్రతిరోజూ పడవలు బయలుదేరుతాయి.

చికుధర: ఒక రమణీయ గమ్యస్థానం. రాజవొమ్మంగి మండలంలో ఉన్న చికుధర జలపాతం ఒక అత్యంత సుందరమైన పర్యాటక కేంద్రంగా ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది. పైనుండి జాలువారే నీటి ప్రవాహం వెలువరించే మధురమైన శబ్దం అక్కడికి విచ్చేసే పర్యాటకుల హృదయాలను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఈ ప్రదేశానికి చేరుకోవడానికి రాజవొమ్మంగి నుంచి అప్పలరాజుపేట మీదుగా అమ్మీరేకుల గ్రామానికి వెళ్లే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఈ మార్గంలో సరిగ్గా మధ్యలో ఈ జలపాతం కొలువై ఉంది.

ప్రకృతి సౌందర్యాల నిలయం : అడ్డతీగల పట్టణానికి అతి సమీపంలోనే ఉన్న పింజరికొండ జలపాతం ప్రతిరోజూ వందలాది మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. చదునైన చాపల వంటి రాతి పలకల పైనుంచి హుందాగా ప్రవహించే అక్కడి నీటి ధార దానిని వీక్షించడానికి వచ్చే పర్యాటకుల మనసులను పూర్తిగా పరవశింపజేస్తుంది.

ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల కేంద్రం : 'మన్యం' (కొండలు అడవులతో కూడిన ప్రాంతం) కేవలం తన సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి మాత్రమే కాక, తన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి మతపరమైన క్షేత్రాలలో సీతాపల్లిలోని మాతృశ్రీ గడిబాపనమ్మ ఆలయం, ధారకొండలోని మాతృశ్రీ ధారలమ్మ ఆలయం దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోశమ్మ ఆలయం ప్రముఖమైనవి.

అడ్డతీగల, గంగవరం: పోలవరం ప్రాజెక్టు కారణంగా నిర్వాసితులైన వారి పునరావాసం కోసం జరుగుతున్న భూసేకరణ ప్రక్రియలో ఎకరాకు రూ.12.50 లక్షల చొప్పున పరిహార రేటును ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని అడ్డతీగల తహసీల్దార్ దొరకయ్య రాజవొమ్మంగి తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ గంగవరం తహసీల్దార్ చిన్నం శ్రీనివాసరావు సోమవారం విడుదల చేసిన ఒక సంయుక్త ప్రకటనలో తెలిపారు.

పోలవరం నిర్వాసితుల పునరావాసం నిమిత్తం తమ భూములను అప్పగించడానికి సుముఖత చూపే రైతులు తమ భూ హక్కు పత్రాల (పట్టాల) వివరాలతో సంబంధిత గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు లేదా తహసీల్దార్ కార్యాలయాలను సంప్రదించాలని వారు కోరారు. ఈ భూసేకరణ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా ఎటువంటి మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా సాగుతుందని తద్వారా రైతుల భూములు సక్రమంగా సేకరిస్తారని వారు స్పష్టం చేశారు.

గాల్లో ఎగురుతూ, నీటిపై తేలుతూ - మన్యం అందాలు చూసేద్దాం

ఆసుపత్రా? ఉద్యానవనమా? - రోగులకు సాంత్వన చేకూర్చేలా 'పీహెచ్‌సీ ముస్తాబు'

