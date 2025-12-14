Telangana Panchayat Elections Results2025

ఖైదీలు 19, సిబ్బంది 56 - ఆ జిల్లా జైలులో విచిత్రపరిస్థితి

వరంగల్​లో ఖైదీల కంటే సిబ్బంది సంఖ్య మూడింతలు - 19 మందికి 56 మంది పర్యవేక్షణ - ఇతర జైళ్లకు అత్యవసర బదిలీలు చేయలని పరిస్థితి

There are More Staff Members Than Prisoners
There are More Staff Members Than Prisoners (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 11:33 AM IST

There are More Staff Members Than Prisoners : వరంగల్​ జిల్లాలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. జైళ్లలో ఖైదీల సంఖ్య కంటే సిబ్బంది మూడింతలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఖైదీల సంఖ్య కేవలం 19 మంది మాత్రమే. కానీ జైళ్ల శాఖ మాత్రం 56 మంది సిబ్బందిని కేటాయించింది. తెలంగాణ జైళ్లశాఖ సిబ్బంది అసమానతలకు ఇదో నిదర్శనం. పోలీస్​శాఖలో ఉన్నట్టు జైళ్లశాఖలో అత్యవసరమైన బదిలీలు లేవు. ఇక్కడ అటాచ్​మెంట్లకు ప్రాధాన్యమిస్తారు.

గతంలో వరంగల్‌లో కేంద్ర కారాగారం ఉండేది. ఆ స్థలాన్ని ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాసుపత్రికి కేటాయించాలని నిర్ణయించుకుంది. దీంతో అక్కడి ఖైదీలను హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం మొదలగు జైళ్లకు తరలించారు. ప్రస్తుతం వరంగల్‌లో ఖైదీల వ్యవసాయక్షేత్రం మాత్రమే ఉంది. 19 మంది ఖైదీల పర్యవేక్షణకు 56 మంది సిబ్బంది ఉండటం విస్తుగొలుపుతోంది. వరంగల్ జైలు పర్యవేక్షణలో 4 పెట్రోల్ బంకులను నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకే కొంతమేర సిబ్బందిని వాటికి కేటాయించారు. మిగిలిన సిబ్బందిని ఇతర కారాగారాలకు బదిలీ చేయడం లేదు.

కేంద్ర కారాగారాల్లో కొరత : తెలంగాణ జైళ్లశాఖలో సిబ్బందితో పోల్చితే 437 ఖాళీలున్నాయి. జాతీయ నేరగణాంక సంస్థ (ఎన్‌సీఆర్‌బీ) నివేదిక ప్రకారం 2023 చివరి నాటికి 1973 మంది మంజూరు పోస్టులకు 1536 మంది ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న జైళ్లలోని 7494 మంది ఖైదీల్లో దాదాపు 35 శాతం అంటే 2028 మంది చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారంలోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక సిబ్బందికి 12 మంది ఖైదీలున్నారు.

చంచల్‌గూడ కేంద్ర కారాగారంలోని ఒక్కొక్కరు 9 మంది ఖైదీలను పర్యవేక్షించాల్సి వస్తోంది. ఇక్కడి ఖైదీలను న్యాయస్థానాలకు తరలించాల్సి రావడం, వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ల ద్వారా కోర్టు వాయిదాలకు హాజరుపరచడం, లాంటి పనులతో నిరంతరం ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఒక్కో చోట ఒక్కోలా : సంగారెడ్డి జైలు ప్రస్తుతం కేంద్ర కారాగారంగా మారినప్పటికీ జిల్లా జైలుకు సరిపడా సిబ్బంది సైతం లేరు. ఇక్కడ 618 మంది ఖైదీలుండంతో 49 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. ఒక్కక్కరు 13 మంది ఖైదీలను గమనిస్తు ఉండాలి. కరీంనగర్‌ జిల్లా కారాగారంలో ప్రస్తుతం 376 మంది ఖైదీలే ఉన్నా ఏకంగా 74 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ లెక్కన అక్కడ ఒక్కో సిబ్బందికి సగటున అయిదుగురు ఖైదీలున్నారు.

వరంగల్ జైలుకు అరుదైన చరిత్ర : ఈ జైలుకు 135 సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ కాలంలో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను, తెలంగాణ సాయుధ పోరాట నాయకులను, రాజకీయ నేతలు, మావోయిస్టులను ఇందులోనే ఉంచారు. ఈ జైళ్లలో ఖైదీలకు వస్తువుల తయారీకి సంబంధించిన విషయాలను నేర్పించేవారు. అందుకు అన్ని జైళ్లకు మోడల్​గా ఉండేది. ఇప్పుడు పెట్రోల్​ బంక్​లు కూడా నడిపిస్తున్నారు.

జైలు ఇక నుంచి ఆసుపత్రి కానుంది : తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2021లో ఆసుపత్రిని నిర్మించాలని నిర్ణయించుకుంది. కోవిడ్​ 19 తర్వాత నుంచి ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలను అందించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇప్పటి అందులో ఉన్న వెయ్యి మంది ఖైదీలను చెర్లపల్లి, చంచల్​గూడ జైళ్లకు తరలించారు.

