స్కూళ్లను అప్​గ్రేడ్​ చేశారు - ప్రధానోపాధ్యాయులను మాత్రం మరిచారు

రాష్ట్రంలో 4,704 హైస్కూళ్లు - 300 వరకు అప్‌గ్రేడ్‌ - విద్యార్థులు లేని పాఠశాలలు మూసివేత - కేవలం 10 మంది విద్యార్థులతో 18 స్కూళ్లు

300 Schools With No HM In Telangana
300 Schools With No HM In Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
300 Schools With No HM In Telangana : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రధానోపాధ్యాయుల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. పదో తరగతి వరకు బోధించే ఈ పాఠశాల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల ప్రగతి, ఉత్తమ ఫలితాల సాధన వంటి వాటికి హెచ్​ఎంలు ఎంతో అవసరం. ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న పోస్టులు గత దశాబ్దకాలంగా రాష్ట్రంలోని చాలా స్కూళ్లకు మంజూరు కాలేదు. ప్రధానంగా ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలను హైస్కూళ్లుగా ఉన్నతీకరించిన చోట గెజిటెడ్‌ హెచ్‌ఎం(జీహెచ్‌ఎం) పోస్టులను మాత్రం ప్రభుత్వం మంజూరు చేయలేదు. ఈ మేరకు 300 వరకు హైస్కూళ్లు జీహెచ్‌ఎం పోస్టుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి.

సీనియర్‌ టీచర్లకు ఇన్‌ఛార్జ్​లుగా : రాష్ట్రంలో 4,704 హైస్కూళ్లు ఉండగా, వాటిలో 300 వరకు అప్‌గ్రేడ్‌ అయినవి ఉన్నాయి. అవన్నీ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత జరిగినవే. హైస్కూళ్లకు జీహెచ్‌ఎం పోస్టు ఉండాలి. అయితే చాలాచోట్ల వాటిని మంజూరు చేయకపోవడంతో, అక్కడి సీనియర్‌ టీచర్లకు ఇన్‌ఛార్జి హెచ్‌ఎంలుగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. దీంతో వారు అటు పాఠాలు బోధించడంతో పాటు ఇటు పరిపాలనాపరమైన వ్యవహారాలు చూడటం సమస్యగా మారింది. పోస్టులు మంజూరైతే సీనియారిటీ ఆధారంగా పదోన్నతి కల్పించి భర్తీ చేయవచ్చు.

ఆ జిల్లాలో 12 స్కూళ్లకు అవసరం : ప్రధానంగా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో అప్‌గ్రేడ్‌ అయిన హైస్కూళ్లలో వలసల వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు చేరుతున్నారు. ఉదాహరణకు 2015లో (పదేళ్ల క్రితం) అప్‌గ్రేడ్‌ అయిన శేరిలింగంపల్లి మండలం కొండాపూర్‌ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో 640 మంది పిల్లలుండగా, ఆ పాఠశాలకు హెచ్‌ఎం పోస్టు మంజూరు కాలేదు. అలాగే 2018లో ఏర్పడిన కోకాపేట హైస్కూల్‌లో 315 మంది విద్యార్థులుండగా, అక్కడా అదే పరిస్థితి. మేడ్చల్‌ జిల్లాలో మొత్తం 12 హైస్కూళ్లకు హెచ్‌ఎం పోస్టులు అవసరం.

పోస్టులను బదిలీ చేసినా మంచిదే : కనీసం 50-100 మంది విద్యార్థులు లేని హైస్కూళ్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. కేవలం 10 మంది పిల్లలున్న ఉన్నత పాఠశాలలు 18 ఉండటం గమనార్హం. అలాంటి వాటి నుంచి హెచ్‌ఎం పోస్టులను అప్‌గ్రేడ్‌ అయిన చోటుకు మార్చినా కొంతవరకు సమస్య తీరుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవసరమైన చోటుకు పోస్టులను బదిలీ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించేలా కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయాలని వారు కోరుతున్నారు.

విద్యార్థులు లేని స్కూళ్ల తొలగింపు : ఒక్క విద్యార్థీ లేని హైస్కూళ్లు కూడా 40 వరకు ఉన్నాయి. వాటికి హెచ్‌ఎం పోస్టులున్నాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడ వాటిని రద్దు చేయాలన్నది పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆలోచన. మరో 261 జీహెచ్‌ఎం పోస్టులు అవసరమని, వాటిని మంజూరు చేయాలని మూడు నెలల క్రితం ప్రభుత్వానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం త్వరగా హెచ్‌ఎం పోస్టులు మంజూరు చేయాలని పీఆర్‌టీయూ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎం.చెన్నయ్య డిమాండ్‌ చేశారు.

టెట్​ పరీక్షలు ప్రారంభం : రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు (టెట్​) జరగుతున్నాయి. ఈసారి టెట్​కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇంచుమించు 2.50 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయని విద్యాశాఖ అధికారులు చెప్పారు. గత ఏడాదితో పోల్చితే ఈసారి టెట్​ తొలి విడతకు 1.83 లక్షల మందే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వారిలో కేవలం 1.37 లక్షల మందే పరీక్ష రాశారు. కానీ ఈసారి ఆ సంఖ్య పెరిగింది. ఈ ఏడాది టెట్​ పరీక్షలకు ఉద్యోగంలో ఉన్న టీచర్లు సైతం సై అంటున్నారు. ఈసారి టెట్​కు 70,851 మంది టీచర్లే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రెండేళ్లలో టెట్​ పాస్​ కాకుంటే ఉద్యోగంలో కొనసాగలేరని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబరు 1వ తేదీన తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే.

