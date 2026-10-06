హైదరాబాద్ నగరంలో 'కిలేడీ'ల నయా ట్రెండ్ - అమాయకంగా కనిపించారంటే అంతే!
హైదరాబాద్లో మహిళా ముఠాల చోరీలు, మోసాలు తీవ్రతరం అవుతున్నాయి. రద్దీ ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో సాధారణ ప్రజల్లో కలిసిపోతూ వృద్ధులు, మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ముఠాలు సరికొత్త తరహా దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
Published : October 6, 2026 at 12:14 PM IST
Thefts In Crowded Areas Of Hyderabad : హైదరాబాద్లో మహిళా మోసగత్తెలు కలకలం సృష్టిస్తున్నారు. ఇటీవల కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో ఇతర మహిళల నుంచి నగదు, నగలు దొంగిలించినందుకు పోలీసులు ముగ్గురు మహిళలను అరెస్టు చేశారు. ధూల్పేట్, బేగం బజార్, సరూర్నగర్ వంటి ప్రాంతాలలో వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారి దృష్టి మరల్చే ఎత్తుగడలతో, మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఒక ముఠాకు చెందిన ఇద్దరు మహిళా కిలేడీలను మంగళ్హాట్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల నుంచి శిశువులను గుర్తించి అపహరిస్తున్న మరో ముఠా కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ మోసగాళ్లు పెరుగుతున్న కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి పోలీసు బృందాలను మోహరించారు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో మఫ్టీ అధికారులను మోహరించినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
- గోషామహల్ ప్రాంతంలోని ఒక నగల దుకాణానికి ముసుగు ధరించిన ముగ్గురు మహిళలు వెళ్లారు. నగలు కొంటున్నట్లు నటిస్తూ, వారు కనురెప్పపాటులో ఒక ఉంగరాన్ని దొంగిలించి పారిపోయారు. దుకాణ యజమానులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో దొంగతనాన్ని గుర్తించి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎంత వెతికించిన ప్రయోజనం లేకుండాపోయింది.
- సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో కొందరు ప్లాట్ఫామ్పై హడావిడిగా తిరుగుతుంటారు. రైలు రాగానే ద్వారం వద్దకు పరుగెత్తి గందరగోళం సృష్టిస్తారు. కోచ్లు ఎక్కుతున్నట్లు నటిస్తూ వారు మహిళా ప్రయాణికుల నుంచి బ్యాగులు, నగలు దొంగిలించి వెంటనే పారిపోతారు. హరియాణా, రాజస్థాన్లకు చెందిన మహిళల ముఠా ఒకటి ఈ రకమైన దొంగతనాలకు పాల్పడుతోంది.
ఎక్కువగా దొంగతనాలు ఇలా జరుగుతున్నాయి
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు రాజస్థాన్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్లకు చెందిన మహిళలతో కూడిన ముఠాలు ఈ నేరాలకు పాల్పడుతున్నాయి. ఈ ముఠాలలో సాధారణంగా 4 నుంచి 10 మంది సభ్యులు ఉంటారు. వారు రైతు బజార్లు, వారపు సంతలు, షాపింగ్ మాల్స్, సిటీ బస్సులు, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, సాధారణ రైళ్ల వంటి ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. రద్దీ సమయాల్లో వారు సిటీ బస్సులలో, రైలు కంపార్ట్మెంట్లలో ఇతర ప్రయాణికులతో ముఖ్యంగా మహిళలతో కలుస్తారు.
తమ ఎదురుగా నిలబడిన వారిని తోస్తున్నట్లు నటిస్తూ, వారు మెడల్లోని బంగారు గొలుసులను లాక్కుని, చేతి సంచులలోని విలువైన వస్తువులను దొంగిలిస్తారు. సంతలలో తొందరలో ఉన్న కొనుగోలుదారులను గుర్తించి, వారి వద్ద ఉన్న నగదును దొంగిలిస్తారు. వీరిలో ఇద్దరు మాత్రమే చురుకుగా దొంగతనం చేస్తుండగా, మిగిలిన వారు పరిసరాలపై నిఘా ఉంచుతారు.
దృష్టి మరల్చి అమాయకులను ఏమార్చి
- మహిళా ముఠా సభ్యులు మొదట బ్యాంకులు, ఏటీఎంలు, పోస్ట్ ఆఫీసుల దగ్గర వృద్ధులను అడ్డగిస్తారు. ఆ తర్వాత వారిని బయపెట్టి బాధితుల బ్యాగులను లాక్కొని పారిపోతారు.
- తవ్వకాలలో పాత బంగారం దొరికిందని లేదా విదేశాల నుంచి స్మగ్లింగ్ పసిడి బిస్కెట్లు అంటూ వ్యాపారులను, గృహిణులను మోసం చేసే ముఠాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరూ ఉంటారు. వారు తక్కువ ధరలకు ఇస్తామని ఆశ చూపి బాధితులను ఆకర్షించి, ఆ వస్తువులను వారికి అంటగడుతుంటారు.
- దిల్లీ, గుజరాత్లకు చెందిన మరో మహిళా ముఠా, ఖాళీ కాగితాల కట్టలను విదేశీ కరెన్సీ అని చెప్పి అప్పగించి మోసాలకు పాల్పడుతుంది.
- మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ముఠా సభ్యులు పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు హాజరయ్యేందుకు బంధువులుగా నటిస్తారు. వారు ఫంక్షన్ హాళ్లలో వధూవరులకు కేటాయించిన గదుల్లోకి ప్రవేశించి, నగలతో పారిపోతారు. హైదరాబాద్లో ముసుగు ధరించిన మహిళలు నగలు, చీరలు దొంగిలించినందుకు సంబంధించి ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి.
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