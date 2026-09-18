గణేశ్ మండపాల వద్ద చోరీలు - పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదవుతున్న ఫిర్యాదులు
పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా గణపతి మండపాల్లో దొంగలు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. గత రెండ్రోజులుగా హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా పోలీస్ స్టేషన్లకు ఈ తరహా చోరీల గురించి ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.
Published : September 18, 2026 at 9:57 AM IST
Theft at Ganesh Mandapams in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో గణేశ్ మండపాల దగ్గర దొంగలు అలజడి సృష్టిస్తున్నారు. పగటి వేళ భక్తుల రద్దీని ఆసరా చేసుకుని ఒకవైపు జేబు దొంగలు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తుంటే రాత్రివేళ మండపాల్లో చిల్లర కోసం హల్చల్ చేస్తున్నారు. అందరు నిద్రపోయాక మండపాల్లోకి చొరబడి హుండీలు, నిద్రలో ఉండే వాలంటీర్ల ఫోన్లు, పూజాసామగ్రి ఇలా ఏది చేతికందితే వాటిని దోచుకెళ్తున్నారు. గత రెండ్రోజులుగా హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా పోలీస్ స్టేషన్లకు ఈ తరహా చోరీల గురించి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
బైక్ల మీద వస్తున్న దుండగులు వరుసగా గణేశల మండపాల్లో చోరీలు చేస్తున్నారు. ఈ కేసుల్లో ఒకవేళ పోలీసులకు పట్టుబడిన వారంతా కూడా మైనర్లు, ఆకతాయిలే ఉంటున్నారు. కొందరు సరదా కోసం చేసినట్లు పోలీసులకు చెబుతుండటం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. తాజాగా కీసర, పేట్బషీరాబాద్, వనస్థలిపురం వంటి పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో మండపాల్లో దొంగతనాలు చేస్తున్న వారిని పోలీసులు గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. కారణమేదైనా చట్టపరంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
ఆకతాయిల అలజడి
హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగే గణేశ్ ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి క్రేజ్ ఉంది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఉత్సవ కమిటీలు భారీ ఖర్చు చేసి అంగరంగ వైభవంగా నవరాత్రులను వేడుకగా నిర్వహిస్తుంటాయి. మండపాల్లో విలువైన వస్తువుల్ని వినియోగిస్తుంటారు. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ సహా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లోని గణనాథుల్ని దర్శించుకోవడానికి అక్కడికి భారీసంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ అంశమే దొంగల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోంది.
గణేశుడి లడ్డూ చోరీ చేసి తింటే మంచి
గణనాథుడి దర్శనం కోసం సాధారణ భక్తుల తరహాలో క్యూలైన్లలో నిలబడి ఫోన్లు, బంగారు ఆభరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లు, పర్సులు, నగదు కొట్టేస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణపతి దర్శనానికి రోజూ సగటు లెక్క వేసినా 20 వేల మందికిపైనే వస్తుంటారు. ఇప్పటి వరకు 5 సెల్ఫోన్లు చోరీ అయినట్లు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. మరోవైపు గణేశుడి లడ్డూ చోరీ చేసి తింటే మంచి జరుగుతుందనే అపోహ కూడా దొంగల్లో ఉంది. దీంతో అనేక ప్రాంతాల్లోని మండపాల్లో పూజ చేసిన లడ్డూలను ఎత్తుకెళ్తున్నారు. మంగళ, బుధవారాల్లో బాచుపల్లి, కొంపల్లి వంటి మంచి మంచి సంపన్నులు ఉండే తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటనలు జరిగాయి. కొందరు పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తుండగా మరి కొందరు ఫిర్యాదు ఎందుకు ఇంతటితో వదిలేద్దాం అని అలానే ఉండిపోతున్నారు. చోరీ ఏదైనా సరే మీ వస్తువులు చోరీకి గురైతే కచ్చితంగా ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచనలు చేస్తున్నారు.
ఈ చర్యలతో బాధితులకు ప్రయోజనం
- మండపం చుట్టుపక్కల, హుండీ, స్వామివారి నగలు కనిపించేలా నైట్-విజన్ సీసీటీవీ కెమెరాలను మండపాల వద్ద తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి.
- రాత్రి సమయాల్లో మండపం దగ్గర కచ్చితంగా ఉత్సవ వాలంటీర్లు లేదా సెక్యూరిటీ గార్డులు కాపలా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- హుండీలను ఒకేచోట స్థిరంగా ఉండే వస్తువులతో తాళం వేయాలి. ప్రతిరోజూ స్వామివారికి వచ్చిన కానుకల సొమ్మును రాత్రి లెక్కించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడం ఉత్తమం.
- మండపం వెనుక భాగంలో, మండపం వద్ద చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలలో తగినంత లైటింగ్ ఉండేలా జాగ్రత్తలు చూసుకోవాలి.
- రద్దీగా ఉండే క్యూలైన్లలో మొబైల్ ఫోన్లు, పర్సులను వెనుక జేబుల్లో కాకుండా, ముందు జేబుల్లో లేదా సురక్షితమైన సంచుల్లో ఉంచుకోవాలి.
- పిల్లలను ఒంటరిగా అస్సలు వదిలిపెట్టొద్దు. వారి జేబుల్లో తల్లిదండ్రుల ఫోన్ నంబరు ఉన్న చీటీని పెట్టడం వల్ల వారు తప్పిపోయినా వెంటనే మనకు ఫోన్ వస్తుంది.
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