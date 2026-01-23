ప్రయాణాల వేళ మహిళలూ జాగ్రత్త - మనలో ఒకడే ఆ ఆభరణాల దొంగ!
బంగారం ధరతో పాటే పెరుగుతున్న చోరీలు - ఒక్క దొంగతనంతో రూ.లక్షల్లో లాభాలు - బస్సులు, రైల్వే స్టేషన్లలో సాధారణ ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ రెక్కీ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు
Published : January 23, 2026 at 1:42 PM IST
Gold Robberies in Bus Stops, Railway Station : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న బంగారు ధరలతో పాటు వాటిపై చోరీలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కొందరు కేటుగాళ్లు బంగారాన్ని దొంగతనం చేయడంపైనే గురిపెడుతున్నారు. జనం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలే వారి చోరీలకు ప్రధాన అడ్డా. ఇటీవల కాలంలో చోటుచేసుకున్న పలు సంఘటనల ద్వారా ఇది అవగతమవుతోంది. వారి చూపంతా బంగారు ఆభరణాలపైనే ఉంటుంది. రోజుకు చిన్న నగ చేతికి చిక్కినా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం వస్తుందని ఆశపడుతూ వరుసగా చోరీలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు ఇవే.
- 2025 నవంబరు 6న మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలి బ్యాగులోంచి ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి 9 తులాల బంగారు ఆభరణాలు అపహరించాడు. క్యాంటీన్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సర్సంపేటకు వెళ్లే బస్సు ఎక్కి ఆధార్కార్డు కోసం బ్యాగ్ తెరిచే సమయానికే ఎవరో తెరిచి అందులో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు దోచేసినట్లు గుర్తించారు.
- జనవరి 17వ తేదీన మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆర్టీసీ ప్రాంగణంలో ఓ మహిళ బస్సు ఎక్కుతుండగా తన మెడలోంచి 3 తులాల బంగారు ఆభరణాలను అపహరించారు. అయితే ఆమె జిల్లా ఆసుపత్రిలో డిప్యూటీ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్గా పని చేస్తుంది. హనుమకొండకు వెళ్లేందుకు స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో బస్సు ఎక్కుతున్న క్రమంలో చోరీ జరిగింది. ఆ బంగారు ఆభరణాల విలువ రూ.4 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని బాధితురాలు పేర్కొన్నారు.
పక్కనే ఉండి చాకచక్యంగా : ఇలాంటి చోరులు ఎక్కువగా మహిళల ప్రయాణ సమయాల్లో బస్సులు, రైళ్లలో తమ మెడల్లోంచి నేరుగా బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేస్తుంటారు. జన సంచారం ఉన్న ప్రాంతాల్లో వారు చోరీలు చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఇటీవల పసిడి ధర విపరీతంగా పెరగడంతో ఆభరణాల దొంగతనాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రజల్లో ఆందోళన మొదలైంది.
బస్టాండ్లు, కూడళ్లు, అధిక జన సంచారం ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఈ చోరీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. వారు ఎలా ఉంటారో తెలియదు? ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు? ఆ కేటుగాళ్లు మనలోనే, మనలాగే ఉంటూ సాధారణ ప్రయాణికుడిలా పక్కనే ఉండి చాకచక్యంగా ఆభరణాలు కొట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి దోపిడీలకు గురవ్వకూడదంటే ప్రయాణ సమయాల్లో వీలైనంత వరకు తక్కువ ఆభరణాలు ధరించడం మంచిది. మరీ ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.
అలంకారప్రాయంగా నిఘా నేత్రాలు : మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో సీసీ కెమెరాలు అలంకారప్రాయంగా ఉన్నాయి. అక్కడ నిత్యం ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉండే ప్రాంగణంలో ఈ పరిస్థితి ఉండటం ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఈ రెండు నెలల వ్యవధిలో బస్టాండ్లో రెండు ఆభరణాల చోరీలు జరిగాయి. ఇలా చోరీలు వెంటవెంటనే జరగడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. అంతేకాదు ఇదే విధంగా ఓ మహిళ బ్యాగ్, సామగ్రి అపహరణకు గురయ్యాయి. కానీ ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోవడంతో పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ అధికారులు బస్టాండ్లో కొత్త కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇలా ఘటనలు జరగకముందే అధికారులు ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- రైళ్లు, బస్సు ప్రయాణంలో మహిళలు కిటికీ వద్ద కూర్చోకండి.
- ఒకవేళ కిటికీ వద్ద కూర్చున్నా మహిళలు తమ మెడలోని బంగారు ఆభరణాలను స్కార్ఫ్ లేదా చీరతో కప్పేయండి.
- రద్దీ ఎక్కువ ఉన్న సమయంలోనే చోరీలు జరుగుతాయి. బస్సు ఎక్కుతూ, దిగుతున్న క్రమంలో దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి.
- ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వీలైనంత వరకు బంగారు ఆభరణాలు ధరించకపోవడం ఉత్తమం.
- తక్కువ ఆభరణాలు, లేదు అనుకుంటే నకిలీ ఆభరణాలు వేసుకోవడం మంచిది.
పండక్కి ఊరెళ్తే - ఇక్కడ ఓమాట చెప్పేసి వెళ్లండి - మీ ఇంటికి శ్రీరామరక్ష
సంక్రాంతి వేళ దొంగల బీభత్సం - వరుస ఇళ్లల్లో చోరీలు - భారీగా బంగారం, వెండి అపహరణ