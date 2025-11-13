ETV Bharat / state

జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో దొంగలు పడ్డారు

జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో సోలార్‌ కేబుల్ తీగలు చోరీ - రాగి తీగను విక్రయిస్తూ డబ్బు సంపాదిస్తున్న నిందితులు - పగలంతా రెక్కీ చేసి రాత్రి సమయంలో చోరీ

Solar Cable Wires Stolen in JNTU College
Solar Cable Wires Stolen in JNTU College (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Solar Cable Wires Stolen in JNTU College : మార్కెట్లో రోజుకో రకం చోరీ వెలుగులోకి వస్తుంది. నిన్న మొన్నటి వరకూ సెల్‌ఫోన్ టవర్ల బ్యాటరీలు చోరీ చేసిన వ్యక్తులు ఇప్పుడు మరో పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. ఇళ్లల్లో చోరీలు చేస్తే దొరికిపోతామని భావించి బహిరంగ స్థలాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సోలార్‌ ప్లాంట్లకు ఉన్న రాగి వైర్లను దొంగిలిస్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా సుల్తాన్‌పూర్‌ జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో ఈ పద్ధతిలో జరిగిన చోరీని పోలీసులు చేధించారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

సంగారెడ్డి జిల్లా చౌటకూరు మండలం సుల్తాన్‌పూర్‌లోని జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో లక్షలు విలువ చేసే సోలార్‌ కేబుల్ తీగలను దొంగలు చోరీ చేశారు. వాటిలో ఉండే రాగి తీగను విక్రయిస్తూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. మెదక్‌ జిల్లా మనోహరాబాద్‌లో నివాసముంటున్న కర్ణాటక వాసి, ఇద్దరు హైదరాబాద్‌ వాసులతో పరిచయం పెంచుకుని వైర్ల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నాడు. పగలంతా రెక్కీ చేసి రాత్రి సమయంలో తీగలను చోరీ చేస్తున్నారు.

జేఎన్‌టీయూలో దొంగలు - డైరెక్ట్​గా సోలార్​ ప్లాంట్​లోకి వెళ్లి? (ETV)

సింగిల్ కోర్ డీసీ రాగి కేబుల్స్‌ చోరీ : సుల్తాన్‌పూర్‌ జేఎన్‌టీయూ కళాశాలలో పెద్ద ఎత్తున సోలాల్‌ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసి కళాశాలకు విద్యుత్‌ని అందిస్తున్నారు. అక్టోబర్‌ 31వ తేదీన కళాశాల ప్రాంగణంలోని సోలార్‌ వైర్లు కాలేజీ ప్రహరీ గోడ వెనుక చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయని అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ మహమ్మద్‌ దృష్టికి వచ్చింది. టెక్నీషియన్స్, లైన్‌మెన్లు వెళ్లి సోలార్ ప్లాంటును పరిశీలించగా 10 లైన్‌లకు సంబంధించి ఒక్కొక్క లైన్‌లో 3వేల మీటర్ల పొడవు, 70 స్వ్కేర్ మీటర్‌ గల సింగిల్ కోర్ డీసీ రాగి కేబుల్స్‌ చోరీ అయినట్లు గుర్తించారు. వాటి విలువ రూ.3.90 లక్షలు ఉంటుందని గుర్తించారు. వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.

సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ ఆధారంగా విచారణ : కళాశాల ఆవరణతో పాటు దానికి అనుసంధానమైన రోడ్ల వెంట ఉన్న సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలం కాళ్లకలకు చెందిన తుక్కు వ్యాపారి మొగులప్ప, హైదరాబాద్ బోలక్‌పూర్‌కు చెందిన అబ్దుల్ ముతలిబ్, మహ్మద్ నూరుద్దీన్ ఈ తీగలను చోరీ చేసి కారులో పరారవుతున్న దృశ్యాలను పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

''ఆ రూట్​లో సీసీకెమెరాలను వెరిఫై చేశాము. జేఎన్​టీయూ సమీపంలో ఒక ఇంటి వద్ద ఉన్న సీసీకెమెరాలో ఒక ట్రాలీ ఆటోను ఫాలో అవుతున్న దృశ్యాలు అందులో గుర్తించాము. ఆ వాహనం టోల్​గేట్ వద్దకు వెళ్లడంతో అక్కడ కెమెరాల్లో గుర్తిస్తే ఆ రోజు (అక్టోబరు 31) రాత్రి, నవంబరు 1న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ఒక AP29TC0903 ఆటో పాస్​ అయినట్లు ఐడెంటిఫై చేశాము. ఆ అడ్రస్​ మీద వెరిఫై చేస్తే ముతలిబ్ అనే ఓ వ్యక్తి పై ఉంది. ఇతను హైదరాబాద్​కి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించాం.'' - అనిల్‌ కుమార్‌, సీఐ జోగిపేట

నిందితుల నుంచి రూ.3 లక్షల 50 వేలు సీజ్‌ : నిందితులు పెద్దమెుత్తంలో వైర్లను దొంగిలించి అందులోని రాగి తీగను విక్రయించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. వైర్లు విక్రయించగా వచ్చిన రూ.3.50 లక్షలను నిందితుల నుంచి సీజ్‌ చేశారు. దీంతో పాటు సెల్‌ఫోన్లు, రెండు వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసిన ముగ్గురు నిందితులు గతంలో మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన గోపాల్‌ అనే వ్యక్తితో పాటు మరో నలుగురితో కలిసి ముఠాగా ఏర్పడి దొంగతనం చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.

సందులో దోచేస్తారు, సూడాన్​లో అమ్మేస్తారు - ఇదీ మొబైల్​ దొంగల తీరు

జల్సాల కోసం సెల్​ఫోన్​ టవర్లపైనే కన్నేశాడు - చివరకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు

TAGGED:

SOLAR CABLE WIRES STOLEN JNTU
COPPER WIRES STOLEN IN JNTU COLLEGE
COPPER WIRE THEFT IN JNTU COLLEGE
సోలార్‌ కేబుల్ తీగలు చోరీ
SOLAR CABLE WIRES STOLEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.