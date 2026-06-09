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పగలు లగ్జరీ లైఫ్, రాత్రేమో చోరీలు - కిలాడీ దొంగ వెనక 'గోల్డ్​ సిండికేట్​' : క్రైమ్​ థ్రిల్లర్​ను మించిన స్టోరీ

16 ఏళ్ల నుంచే చోరిలు చేస్తున్న వికాస్ సింగ్ - ఇప్పటి వరకు మొత్తం 61 కేసులు నమోదు - బంగారం వ్యాపారుల హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసుల గుర్తింపు

మణికంఠ కాలనీ వికారాబాద్​లో చోరి
Theft in Manikanta Colony Vikarabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 1:24 PM IST

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Theft in Manikanta Colony Vikarabad : సినిమా స్టైల్లో భారీ దొంగతనాలు. పగలేమో లగ్జరీ లైఫ్, రాత్రి అయితే చోరీలు, చేతిలో తుపాకీ. అంతా అయిపోయాక అనుమానం రాకుండా దొంగిలించిన సొమ్ముతో సమాజంలో పెద్ద మనిషిలా తిరుగుతూ సేవా కార్యక్రమాలు. వినడానికి ఏదో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా స్టోరీలా ఉంది కదా? కానీ ఇది రీల్ లైఫ్ కాదు. పక్కా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ. కేవలం పదహారేళ్ల ప్రాయంలోనే దొంగతనాల బాట పట్టి, రెండు రాష్ట్రాల పోలీసులకు నిద్ర లేకుండా చేశాడు. అంతేకాకుండా అతని వెనుక ఉన్న ఒక పెద్ద 'గోల్డ్ సిండికేట్' ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఇంతకీ ఎవరా కిలాడీ దొంగ? ఎలా పట్టుబడ్డాడు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పాటు : వికారాబాద్​లోని మణికంఠ నగర్ కాలనీలోని ఒకరి ఇంట్లోకి దుండగుడు చొరబడ్డాడు. తులంన్నర బంగారు ఆభరణాలు, రూ.2,10,000 నగదుతో పరారయ్యాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వికారాబాద్ డీఎస్పీ అంజయ్య పర్యవేక్షణలో సీసీఎస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ బల్వంత్ రాయ్​లతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని లోతుగా విశ్లేషించి నిందితుడిని పోలీసులు గుర్తించారు. సాంకేతిక సాక్ష్యాల ఆధారంగా సదరు దొంగ గతంలో నర్సాపూర్, మేడ్చల్ పరిధిలోనూ నేరాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

మొత్తం 61 కేసులు నమోదు : నిందితుడి కదలికలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచిన ప్రత్యేక బృందం, అర్ధరాత్రి సమయంలో వికారాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మాటు వేసి, అత్యంత చాకచక్యంగా అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో నిందితుడు చెప్పిన విషయాలు విని పోలీసులు సైతం విస్తుపోయారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వికాస్ సింగ్ అలియాస్ తేజా సింగ్ 16 ఏళ్ల వయసులోనే దొంగతనాలు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇతనిపై గతంలోనే 34 పాత కేసులు ఉండగా, తాజాగా ఒప్పుకున్న 27 కేసులతో కలిపి మొత్తం 61 కేసులు నమోదయ్యాయిని పోలీసులు వెల్లడించారు.

దొంగ సొమ్ముతో సేవా కార్యక్రమాలు : రాత్రి వేళల్లో తాళాలు వేసిన ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తూ ఇప్పటివరకు 157 తులాల బంగారం, 256 తులాల వెండి, రూ.8,22,500 నగదును దోచుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. దొంగిలించిన సొమ్ముతో ఒకవైపు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూనే, సమాజంలో ఎవరూ తనను అనుమానించకుండా ఉండేందుకు దొంగ సొమ్ముతోనే సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవాడు.

"మణికంఠ నగర్​ కాలనీ వికారాబాద్​లో ఓ ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. దాంట్లో తులంన్నర బంగారం, రూ. 2,10,000 క్యాష్​​ ఎత్తుకెళ్లారు. విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే వికారాబాద్ డీఎస్పీ అంజయ్య పర్యవేక్షణలో సీసీఎస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ బల్వంత్ రాయ్​లతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సీసీ కెమెరా ద్వారా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అయితే ఇది పథకం ప్రకారం జరిగింది" - స్నేహా మెహ్రా, వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ

బంగారం వ్యాపారుల హస్తం : ఈ కేసులో మరో షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే కేవలం ఈ దొంగ ఒక్కడే నేరాలు చేయడం లేదు. దీని వెనక కొంతమంది బంగారం వ్యాపారుల హస్తం కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుడి నుంచి తులంన్నర బంగారంతో పాటు 5 ఎం​ఎం​ తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.

"నిందితుడు ఇప్పటి వరకు 157 తులాల గోల్డ్​, 256 తులాల వెండి, రూ. 8,22,500 నగదు దోచుకున్నారు. ఈ దొంగతనాల వెనక కొంతమంది బంగారం వ్యాపారుల హస్తం కూడా ఉంది. వీళ్లు సమాజంలో మంచిగా ఉంటూ వెనక ఇలాంటి దొంగతనాలు చేయిస్తున్నారు" - స్నేహ మెహ్రా, వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ

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మణికంఠ కాలనీ వికారాబాద్​లో చోరి
UP WANTED THIEF VIKAS SINGH

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