పల్నాడు జిల్లాలో దొంగల ముఠా అరెస్ట్ - రూ.11.50 లక్షల సొత్తు స్వాధీనం
Theft Gang Arrest in Narasaraopet. : వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగల గుట్టు రట్టయింది. వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు సభ్యుల ముఠాను పల్నాడు జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:17 PM IST
తాళం వేసిన ఇళ్లే వాళ్ల టార్గెట్. ముందుగా రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత పథకం ప్రకారం తమ ప్లాన్ను అమలు చేస్తారు. ఇలా వరుస చోరీలకు పాల్పడుతూ పెద్ద మెుత్తంలో ఆభరణాలు అపహరించిన దొంగల గుట్టు రట్టయింది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట పట్టణంతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు సభ్యుల ముఠాను ఎట్టకేలకు జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.11.50 లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఏం జరిగింది : నరసరావుపేట కోటప్పకొండ రోడ్డులో నివాసం ఉంటున్న చిల్లంకురి నాగేశ్వరరావు కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఏడాది జూన్ 28న హైదరాబాద్లో ఉన్న తన కుమారుడి వద్దకు వెళ్లి జులై 4న ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఇదే అదునుగా భావించిన నిందితులు ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి 108 గ్రాముల బంగారం, 220 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు, నగదును అపహరించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
వివరాలను వెల్లడించిన ఎస్పీ : పల్నాడు జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ అదహళ్లి ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. సత్తెనపల్లికి చెందిన రాజవరపు గోపీచంద్ (22), దలి మల్లికార్జునరావు (24), కొండపల్లి తిరుపతయ్య (34)తో పాటు మరో బాల నేరస్తుడు (17) ముఠాగా ఏర్పడి వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. పట్టణంలోని మల్లమ్మ సెంటర్ చంద్రా షాపింగ్ మాల్ పక్క వీధిలో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
"ఈ ముఠాపై నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదయ్యాయి. చోరీకి గురైన 150 గ్రాముల బంగారం, 150 గ్రాముల వెండి స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అంతేకాక దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, మార్టూరు, ముప్పాళ్ల, కాకుమాను పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోనూ వీళ్ల మీద చోరీ కేసులు ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రజలు ఎవరైనా ఊరు వెళ్లాలనుకుంటే ముందుగా పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం ఇవ్వండి." - జగదీష్ అదహళ్లి, పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ
రూ.11.50 లక్షల విలువైన ఆభరణాలను రికవరీ : ఈ ముఠాపై నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, మార్టూరు, ముప్పాళ్ల, కాకుమాను పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోనూ చోరీ కేసులు నమోదయ్యాయని ఎస్పీ వివరించారు. నిందితుల నుంచి మొత్తం రూ.11.50 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను రికవరీ చేశామన్నారు. ఇందులో నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పరిధిలో చోరీకి గురైన 150 గ్రాముల బంగారం, 150 గ్రాముల వెండి ఉందన్నారు. సొత్తును రికవరీ చేసిన సీఐలు సురేంద్రబాబు, ఖాజావలి, ఎస్సైలు సౌందన రాజన్, ఖాశీంవలి, సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా అభినందించి వారికి ప్రోత్సాహకాలు అందజేస్తామని ఎస్పీ జగదీష్ అదహళ్లి తెలిపారు.
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