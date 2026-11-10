బంగారు దుకాణం గోడకు కన్నమేసి చోరీ - పోలీసులకు సవాల్గా మారిన కేసు!
Theft In Medchal Jewellery Shop :మేడ్చల్లో బంగారు దుకాణం వెనుక గది గోడకు కన్నమేసి, విలువైన ఆభరణాలు, వస్తువులను అపహరించారు. గతంలో ఇదే దుకాణంలో దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారని యజమాని తెలిపారు.
Published : November 10, 2026 at 7:17 PM IST
మేడ్చల్లో బంగారం దుకాణంలో చోరీ జరిగింది. షాప్ గోడకు కన్నం వేసి మరీ దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. దుకాణంలోని విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, నగదు, వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ చోరీ ఘటన సోమవారం రాత్రి జరిగింది. అయితే మంగళవారం ఉదయం యథావిధిగా శ్రీ జగదాంబ జ్యువెలరీ షాపు తెరవడానికిి యజమాని కుమారుడు అజయ్ చౌదరి వచ్చాడు. దుకాణం గోడకు ఉన్న కన్నంని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. వెంటనే తన తండ్రి శేషమాల్ చౌదరికి సమాచారం అందించాడు. అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఘటనా స్థలంలో క్లూస్ టీం సహాయంతో ఆధారాలు సేకరించారు.
ఇదే దుకాణంలో గతంలోనూ చోరీకి యత్నం చేశారని, యజమానిపైనా దాడి చేశారని స్థానికులు తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే చోరీ జరగడంతో స్థానిక వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉన్న బంగారం దుకాణంలో చోరీ జరగడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
"జగదాంబ బంగారు దుకాణం పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉంది. దీపావళి రోజు షాపులో పూజ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. సోమవారం షాపు తెరవలేదు. ఈరోజే దుకాణం ఓపెన్ చేశారు. గది గోడకు కన్నం వేశారు. అనంతరం దుకాణంలోకి ప్రవేశించి దొంగతనం చేశారు. 8 కిలోల వెండి, బంగారం, రూ.4 నుంచి రూ.5 లక్షలు నగదు దొంగతనం చేశారు. పోలీసులు సహకరించి మాకు న్యాయం చేయాలి. గతంలో కూడా దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. పోలీసులు తొందరగా దర్యాప్తు చేసి, దొంగలను అరెస్టు చేస్తేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది" - శ్రీజగదాంబ జ్యువెలరీ షాపు యజమాని బంధువు
జాగ్రత్తగా ఉండాలని షాపు యజమానులకు పోలీసుల సూచనలు
ఈ చోరీ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితులను తొందరలోనే అరెస్టు చేస్తామని, బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. జ్యువెలరీ షాపు యజమానులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.
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