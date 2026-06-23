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బాసర అమ్మవారి ఆలయంలో చోరీ - వెండి కిరీటం, హుండీ అపహరణ

ఆలయ గేటు పగులగొట్టి వెండి కిరీటం, హుండీ చోరీ చేసిన దుండగులు - పూజ కోసం వెళ్లి చూడగా వెలుగు చూసిన చోరీ ఘటన - వ్యాసగుడి దగ్గర హుండీని పడేసి వెళ్లిన దుండగులు

THEFT AT BASARA GODDESS TEMPLE
THEFT AT BASARA TEMPLE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 6:50 AM IST

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Theft at Basara Saraswathi Temple : నిర్మల్‌ జిల్లాలోని బాసర అమ్మవారి ఆలయంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి చోరీ జరిగింది. సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయం పైఅంతస్తులోని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హుండీని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరీ చేశారు. మహంకాళి ఆలయ గేటు పగులగొట్టి దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. నగదు కాజేసి అనంతరం హుండీని వ్యాసగుడి దగ్గర వదిలేసి పరారయ్యారు. అర్చకులు మంగళవారం తెల్లవారుజామున పూజ కోసం వెళ్లి చూడగా చోరీ ఘటన గురించి తెలిసింది. ఈ ఘటనపై ఆలయ అధికారులు స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చోరీ కేసు నమోదు చేసిన దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు, సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా నిందితుల కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించారు.

TAGGED:

BASARA SRI GNANA SARASWATHI TEMPLE
BASARA IN NIRMAL DISTRICT
బాసర ఆలయంలో చోరీ
THEFT AT BASARA GODDESS TEMPLE

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