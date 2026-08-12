YUVA : తండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఏరోస్పేస్ రంగంలోకి యువకుడు - విక్రమ్-1 సక్సెస్లో కీలక పాత్ర!
ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్లో బీటెక్ పూర్తి - విదేశాల్లో స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డ్యూయల్ ఎంఎస్ పట్టా - గతంలో తేజస్ యుద్ధ విమానాలపై ఏరోస్పేస్ శాస్త్రవేత్తగా విధులు నిర్వహించిన నిఖిల్
Published : August 12, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:03 PM IST
Young Scientist In Vikram 1 Program : విదేశాల్లో చదువు పూర్తి చేసిన అతడికి అక్కడే స్థిరపడే అవకాశం ఉన్నా వదులుకున్నాడు. స్వదేశంలోనే తన చదువు, ప్రతిభతో ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచి ఉన్న ఆసక్తి, తండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఏరోస్పేస్ రంగంలో రాణించాలని నిర్ణయించాడు. ఆ దిశగా అడుగులు వేశాడు. 4 ఏళ్ల ఏరోస్పేస్ కోర్సు పూర్తి చేసి తేజస్ యుద్ధ విమానాలపై ఏరోస్పేస్ శాస్త్రవేత్తగా పనిచేసే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. 21 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించిన తెలుగు యువకుడిగా నిఖిల్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లో జీఎన్సీ ఇంజినీర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న నిఖిల్ సక్సెస్ జర్నీ అతడి మాటల్లోనే విందాం.
ప్రశ్న : ఈ విజయం మీకెలా అనిపించింది?
6 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పని చేశాను. గైడెన్స్ నావిగేషన్ కంట్రోల్ అనే సాఫ్ట్వేర్. ఇది లాంచ్ వెహికల్ పైకి వెళ్లేందుకు ఉపయోగిస్తాం. దీనిని వినియోగించి రాకెట్ ప్రయాణించేందుకు మార్గం సూచిస్తాం. దీపావలి రాకెట్కు నిప్పు వేస్తే పైకి వెళుతుంది. కాని దానికి నిర్దిష్ట లక్ష్యం ఉండదు. కాని రాకెట్ అలా కాదు దీనికి ఎటువైపుగా ప్రయాణించాలి, అనే సమాచారం మనం అందించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగపడుతుంది. సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత రాకెట్ లాంచ్ ప్యాడ్కు వెళ్లడమే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది.
ప్రశ్న : రాకెట్ లాంఛింగ్ సమయంలో ఆలస్యం కావడం మీకెలా అనిపించింది?
సాధారణంగా రాకెట్లో చిన్న పాటి సమస్యలు ఎదురైనా కొన్ని నెలల పాటు పోస్ట్పోన్ చేస్తాం. అయితే లాంచింగ్ సమయంలో సమస్యను త్వరగా పూర్తి చేశాం. నిమిషాల వ్యవధిలోనే లాంచ్ చేశాం. రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమయ్యాక ఇదంతా నిజమా కలా అనిపించింది. భారత్లో తొలిసారిగా ప్రైవేట్ సంస్థ ఈ ఘనత సాధించడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మొదటి ప్రయత్నంలో ఎవరూ విజయాన్ని చూడలేదు.
ప్రపంచంలోని అనేక సంస్థలకు సంబంధించిన రాకెట్లు లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి పైకి లేవకముందే విఫలమైన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రాకెట్ ప్రయోగం అనేది అనేక బృందాల కలయికతోనే జరుగుతుంది. చిన్న తప్పిదం జరిగినా అంతా వృథా అవుతుంది. నావిగేషన్, కంట్రోల్స్, ప్రొపల్షన్ లాంటి అనేక విభాగాల సమన్వయంతోనే పని చేస్తుంది.
ప్రశ్న : మీరు నావిగేషన్ టీమ్ ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తుంది?
నావిగేషన్లో హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ విభాగాలుంటాయి. హార్డ్వేర్ కళ్లలాగా పని చేస్తుంది. ఎక్కడ ఉన్నాం? రాకెట్ ఏ కోణంలో తిరిగి ఉంది అనే విషయాలను చెబుతుంది. సాఫ్ట్వేర్లోనూ రెండు రకాలుంటాయి. రాకెట్ సాఫీగా వెళితే ఒకలా, అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురయ్యే క్రమంలో ఎలా పని చేయాలి అనే విషయాలను తెలిపేలా ఉంటాయి.
ప్రశ్న : ఈ రంగంలోకి రావాలనే ఆలోచన ఎప్పుడు మొదలైంది?
నాకు ఐదారేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు, మా నాన్న దూరదర్శన్లో విధులు నిర్వహించేవారు. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు విజ్ఞానదాయకమైనవి చెప్పేవారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నాకోసం 'టెలిస్కోప్ చెప్పిన కథలు' అనే పుస్తకం తీసుకొచ్చారు. దానిలో వ్యోమగాములు, గ్రహాలు శాటిలైట్స్, ప్రయోగాలకు సంబంధించిన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. దీనిని చూసి ఇప్పటికీ బొమ్ములు గీస్తాను.
చిన్నప్పుడు పాఠశాలలో నాకు తక్కువగా మార్కులు వచ్చేవి. అయితే ఏడో తరగతి వేసవి సెలవుల నుంచి శాస్త్రవేత్తలకు సంబంధించి విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాను. తర్వాత చదువుపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాను. తర్వాత స్కూల్లో టాప్లో నిలిచాను. తర్వాత ఐఐటీ అలా నా విద్యాభ్యాసం సాగింది.
ప్రశ్న : మీరు తేజస్ కోసం పని చేశారు. ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది?
నేను చిన్నప్పటినుంచి నా ఇష్టాలను నాన్నకి చెప్పేవాడిని. ఆయన 'నువ్వు ఎవరి మాటా వినొద్దు. నీ మనస్సు ఏం చెబుతుందో అదే చెయ్' అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఐఐటీలో ఏరోస్పేస్ ఎంచుకున్నాను. అదే ఇష్టంతో బాగా చదువుకున్నా. చివరి సంవత్సరం క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఎల్సీఏ తేజస్ ప్రోగ్రామ్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద సైంటిస్ట్గా జాబ్ సంపాదించా. 21 ఏళ్లకే ఈ ఘనత సాధించాను.
మిసైల్స్, డ్రాప్ ట్యాంక్స్, లేజర్స్ లాంటివి జెట్స్ తీసుకెళతాయి. వాటిని యుద్ధ సమయంలో విడిచిపెడతాయి. ఈ ప్రక్రియ సరిగ్గా పని చేస్తుందా లేదా అనే వివరాలు చూసుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో పైకి లేచి సొంత ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఢీకొట్టే ప్రమాదాలు అనేకం జరిగాయి. ఈ విభాగంలో నేను ఫ్లైట్ డైనమిక్స్లో పని చేశాను.
ప్రశ్న : మీరు విదేశాలలో చదువుకుని కూడా స్వదేశానికి సేవలు అందించాలని ఎందుకనుకున్నారు?
భారత్లో విద్యార్థుల తీరు గతంలో ఎలా ఉండేదంటే 'చదవాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలి' అనుకుంటారు. ఇదంతా పక్కవారు చేస్తున్నారని ఒకర్ని చూసి ఒకరు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే విదేశాల్లో ఈ తీరు ఉండదు. వారికి నచ్చిన రంగానికి సంబంధించిన వాటినే నేర్చుకుంటారు. విజ్ఞానరంగాలకు రావాలంటే ఎంతో ఆసక్తి ఉంటేనే వస్తారు. పని ప్రదేశాల్లో నిశ్శబ్దంగా వారి పని చేసుకొని వెళ్లిపోతారు. జర్మనీ, స్వీడన్లో ఈ తరహా వాతావరణంలో ఉన్నాను.
అయితే తిరిగి భారత్కి రావడానికి ప్రధాన కారణం 'అప్పటికే భారత్లో ప్రైవేట్ సెక్టార్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అమెరికా వెళితేనే గొప్ప అనే రోజులు పోయాయి. మన దేశాన్ని మనం ఎందుకని వదిలి వెళ్లాలి. మన సేవలను దేశానికి ఎందుకని అంకితం చేయకూడదు. అమ్మానాన్నలను వదిలి ఇంత దూరంలో ఉండటం అవసరమా?' అనే ఆలోచన వచ్చింది.
అదే సమయంలో స్కైరూట్ ఎరో స్పేస్ కూడా వచ్చింది. 2020లో ఈ రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయొచ్చని కేంద్రం వెల్లడించడానికి ముందు నుంచి పెట్టుబడిదారులు ముందుకు వచ్చారు. 2022లో విక్రమ్-ఎస్ని విజయవంతంగా టెస్ట్ చేశాం. అది కాస్త నమ్మకాన్నిచ్చింది. 2026లో ఆర్బిటాల్క్లాస్లో విజయవంతంగా రాకెట్ ఎగరేశాం.
ప్రశ్న : రీయూజబుల్ రాకెట్స్ వల్ల ప్రయోజనాలేంటి?
ఇస్రోలో దీనిపై పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో రావచ్చు. రాకెట్ లాంచ్ చేయడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నపని. కేజీ వస్తువు అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు కోట్లలో వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. అదే రీయూజబుల్ రాకెట్స్ వస్తే ఇంజిన్కు ఏమీ కాదు. ఇంధనం మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. ఒకే రాకెట్ను అనేక ప్రయోగాలకు వినియోగించొచ్చు. డబ్బున్న వారు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ ప్రజలు సైతం అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి రావచ్చు.
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