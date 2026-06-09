లద్దాఖ్లో యువ పర్వతారోహకుడి సాహసం - ఇప్పటివరకు ఎవరూ అడుగుపెట్టని పర్వతాన్ని అధిరోహించిన భూక్య యశ్వంత్
ఇప్పటి వరకు ఎవరూ అడుగుపెట్టని శిఖరాన్ని అధిరోహించిన భూక్య యశ్వంత్ నాయక్ - 66 శాతానికి పడిపోయిన ఆక్సిజన్ స్థాయి - రెండు శిఖరాల దగ్గర జాతీయ పతాకం, అస్సాం రైఫిల్స్ పతాకం ఎగురవేత
Published : June 9, 2026 at 2:38 PM IST
Moutaineer Bhukya Yashwanth Nayak : యువ పర్వతారోహకుడు భూక్య యశ్వంత్ నాయక్ లద్దాఖ్లో నోమాడ్స్ పర్వతం, ఇప్పటి వరకు ఎవరూ అడుగు పెట్టని, పేరు లేని 6,037 మీటర్ల శిఖరాన్ని విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. ఈయన మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన వారు. 'హర్ శిఖర్ పర్ తిరంగా' జాతీయ యాత్రలో భాగంగా ఇప్పటి వరకూ ఎవరూ అధిరోహించని కన్య శిఖరం సహా 6,000 మీటర్ల కంటే ఎత్తులో ఉన్న రెండు శిఖరాలూ విజయవంతంగా అధిరోహించారు. ఈ యాత్రలో అతడికి ఎదురైన పరిస్థితులు, ఇబ్బందులు, విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు అతడి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
దేశంలోని వర్ధమాన యువ పర్వతారోహకుల్లో యశ్వంత్ ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. మౌంట్ కిలిమంజారో, మౌంట్ ఎల్బ్రస్, మౌంట్ కోస్సియుస్కో, కాంగ్ యాట్సే II, మౌంట్ గోరిచెన్ శిఖరాలను అధిరోహించారు. ముఖ్యంగా మౌంట్ గోరిచెన్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా పేరుగాంచారు. ఆయన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ యాత్రనూ పూర్తి చేశారు.
యశ్వంత్ కెరీర్లోనే ఇది కఠినమైనది : యశ్వంత్ లద్ధాఖ్లోని మారుమూల కోర్జాక్ పర్వత శ్రేణిలో సున్నా డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు, పలుచని గాలి, తీవ్రమైన వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొంటూ ట్రెక్కింగ్ చేశారు. ఈ యాత్రను మొదటగా 6,000 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న మూడు శిఖరాలైన 'మౌంట్ కియాగర్ రి 6,100 మీటర్లు', 'మౌంట్ నోమాడ్స్ 6,125 మీటర్లు', '6,037 మీటర్ల ఎత్తులో పేరులేని, ఎవరూ అధిరోహించని ఒక శిఖరం' చుట్టూ ప్రణాళిక చేశారు. ఈ యాత్ర యశ్వంత్ పర్వాతారోహణ కెరీర్లోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షల్లో ఒకటిగా మారింది.
ఆక్సిజన్ స్థాయి 66 శాతానికి పడిపోయింది : పర్వాతారోహణలో కోర్జాక్ ప్రాంతానికి చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే ఆక్సిజన్ స్థాయి 66 శాతానికి పడిపోయింది. దీనివల్ల కళ్లు తిరగడం, తీవ్రమైన తలనొప్పి, అలసట, నీరసం, ఆకలి లేకపోవడం వల్ల తిరిగి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి రెండు రోజుల సమయం పట్టింది. మైనస్ 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు, బలమైన మంచు గాలులు, అత్యంత తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయి, కష్టతరమైన సాంకేతిక భూభాగం మధ్య ఈ యాత్ర సాగింది. 6,000 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో శరీరం నిరంతరం కదలడం మనస్సుపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగించేలా చేసింది. పరిస్థితులు మరింత దిగజారితే 22 ఏళ్ల యశ్వంత్ భద్రతా కారణాలను పేర్కొంటూ కియాగర్ రి పర్వతారోహణ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినా నోమాడ్స్ పర్వతం, పేరు లేని 6,037 మీటర్ల శిఖరాన్ని విజయవంతంగా అధిరోహించాడు. ఈ యాత్రలో పేరులేని శిఖరాన్ని అధిరోహించడం అత్యంత ముఖ్యమైన విజయంగా చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ పర్వతానికి అధికారికంగా పేరు నమోదై లేదు. గతంలో ఎవరూ అధిరోహించినట్లు ఎలాంటి చరిత్ర లేదు. ఈ రెండు శిఖరాల దగ్గర యశ్వంత్ భారత జాతీయ పతాకాన్ని, అస్సాం రైఫిల్స్ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు.
అస్సాం రైఫిల్స్ పతాకం ఎందుకు ఎగురవేశారు? : దేశంలో అత్యంత సవాలుతో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో సేవలందిస్తున్న అస్సాం రైఫిల్ సిబ్బంది ధైర్యాన్ని, సేవను గౌరవించడమే ధ్యేయంగా 'అస్సాం రైఫిల్ పతాకా'న్ని యశ్వంత్ ఎగురవేశారు. ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్ వినోద్ కుమార్ చామ పేరు మీద 6,037 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న శిఖరానికి "మౌంట్ వినోద్ కుమార్ చామ" అని నామకరణం చేయాలని యశ్వంత్ ప్రతిపాదించారు. దేశానికి ఆ అధికారి చేసిన సేవను గౌరవించడానికి, భవిష్యత్ తరాలకు తెలపడం కోసం ఆయన శిఖరానికి ఆ పేరు పెట్టినట్టు తెలిపారు.
నేను లద్దాఖ్ యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాను. మౌంట్ నోమాడ్ శిఖరం, లద్దాఖ్లోని కోర్జాక్ శ్రేణిలో ఇంత వరకు ఎవరూ అధిరోహించని పేరులేని శిఖరాన్ని విజయవంతంగా అధిరోహించానని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. శిఖరంపై గర్వంగా భారత జాతీయ పతాకం, అస్సాం రైఫిల్స్ పతాకం, న్యూదిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఫొటోను పట్టుకున్నాను. ఆయన ఆశీర్వాదాలకు, ప్రోత్సాహానికి కృతజ్ఞుడిని. ఆయన మాటలు నా పర్వతారోహణ యాత్రకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిచ్చాయి - భూక్య యశ్వంత్, తెలంగాణ పర్వాతారోహకుడు
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