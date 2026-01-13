ETV Bharat / state

కోనసీమలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు - అందంగా ముస్తాబైన ఎస్​యానం బీచ్​

ఈ నెల 14 నుంచి మూడు రోజుల పాటు "ఆంధ్ర గోవా కోకో బీచ్ ఫెస్టివల్"- పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో ఆడిటోరియం నిర్మాణం

S YANAM BEACH Sankranthi celebrations
S YANAM BEACH Sankranthi celebrations (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Sankranthi celebrations: సంక్రాంతి సంబరాలకు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని అమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఎస్​యానం బీచ్ రమణీయంగా ముస్తాబైంది. ఎమ్మెల్యే అయితా బత్తుల ఆనందరావు ఈ బీచ్​ను 9 కోట్ల ప్రభుత్వ నిధులు వెచ్చించి అభివృద్ధి చేయించారు. ఈనెల 14 నుంచి మూడు రోజుల పాటు "ఆంధ్ర గోవా కోకో బీచ్ ఫెస్టివల్" పేరిట ఇక్కడ అత్యంత ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. వైట్ సాండ్ బీచ్​గా పేరొందిన ఎస్ యానం బీచ్​లో పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో ఆడిటోరియం నిర్మించారు.

సంక్రాంతి సంబరాలకు అందంగా ముస్తాబయిన ఎస్​యానం బీచ్​ (ETV)

కోటి 20 లక్షల రూపాయలతో చక్కటి బ్లూబె రెస్టారెంట్ నిర్మించారు. మూడు కోట్ల రూపాయలతో రహదారులు ఏర్పాటు చేశారు. బీచ్ దగ్గర సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల పొడవునా రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో రమణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు సమీక్షించారు. మహిళలు బీచ్​కు రావడానికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎస్ యానం ప్రధాన గ్రామం నుంచి 30 ఉచిత ఆటో సర్వీస్​లను ఏర్పాటు చేశారు. రేపటి నుంచి మొదలయ్యే సంక్రాంతి సంబరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పండగగా చేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులని ఆకర్షించేలా ఇక్కడ చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన వాటికి అదనంగా మరిన్ని వసతులు రానున్నాయి.

కోడిపందేలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు: డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజవర్గం పరిధిలో ఎక్కడికక్కడే కోడిపందాలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు కొనసాగుతున్నాయి. జిల్లాలో ప్రధానంగా మురమళ్లలో కోడి పందేలను భారీ ఎత్తున నిర్వహించేందుకు వేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రధాన పందేలు జరిగే ప్రదేశాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వందలాదిగా వచ్చే కార్లు ద్విచక్ర వాహనాల రాకపోకలకు ఏ విధమైన ఆటంకం లేకుండా ప్రత్యేక పార్కింగ్ కేంద్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. మూడు రోజులపాటు జరిగే పోటీలను వీక్షించేందుకు ఎల్ఈడీ తెరలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఓ పక్క జిల్లాలో ఎక్కడ పందేలు జరిగినా ఉపేక్షించేది లేదని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

సంక్రాంతి అంటేనే ప్రత్యేకం: సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే ప్రతిదీ ప్రత్యేకం ఎవరికివారు విభిన్నంగా ఉండేలా రకరకాలుగా అలంకారాలు చేస్తూ ఉంటారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన ప్రకృతి సేద్యం చేసే రైతు దూళిపూడి బాబి వారి కుమార్తెలు అందులో మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సంక్రాంతికి తన ఇంటి ఆవరణలో ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా అతను పండించిన 8 రకాల ధాన్యాలను అందంగా అలంకరించి మట్టి కుండల్లో ఉంచి వాటిలో పేర్లను పొందుపరిచారు.

ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలతో ఓ చిన్న గుడిసెను నిర్మించి అందులో ఓ రైతు కుటుంబాన్ని, ఆ ఇంటికి ధాన్యం కుచ్చులు తోరణాలుగా కట్టారు. "రైతే రాజు ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రం సంక్రాంతి సంబరాలు "అని భోగి పిడకలతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు. వరి దుబ్బులను 2026 గా పేర్చి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంక్రాంతికి ఇలా అలంకరించినట్లు రైతు బాబి తెలిపారు.

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో జరుగుతున్న సంక్రాంతి సంబరాలు మూడవరోజు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పడవ పోటీలు, ఫుడ్ ఫెస్టివల్​ను హోంమంత్రి అనిత, పర్యాటక శాఖ మంత్రి దుర్గేష్, రాష్ట్రమంత్రి శ్రీనివాసులు ప్రారంభించారు. ఫుడ్ ఫెస్టివల్​లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన వంటకాలను హోంమంత్రి పరిశీలించారు. పడవ, గాలిపటాల పోటీలను మంత్రి అనిత జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

