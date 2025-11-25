ఎన్హెచ్-16లోకి వెస్ట్ బైపాస్ ? - ఆర్అండ్బీ పరిధిలోకి 40 కిలోమీటర్ల రహదారి
నిర్మాణ పనులు పూర్తయిన తర్వాత మార్పులు - టోల్ప్లాజా మార్పులు
Published : November 25, 2025 at 10:42 AM IST
The Western Bypass Is Going to Merge Into NH-16: కొన్ని రోజుల క్రితమే పశ్చిమ బైపాస్ నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసి దానిని ప్రారంభించి రాకపోకలకు అనుమతించారు. తాజాగా పశ్చిమ బైపాస్ని ఎన్హెచ్-16లో విలీనం చేయాలనే ఆలోచన ఆచరణలోకి రాబోతుంది.
ఇతర రహదారులు సైతం: గుండుగొలను - కలపర్రు బైపాస్ ప్యాకేజీ-1, కలపర్రు - చినఆవుటపల్లి ప్యాకేజీ-2 ఇప్పటికే ఎన్హెచ్-16లో కలిశాయి. అయితే ప్యాకేజీ-3, 4 నిర్మాణం సుమారు కొలిక్కి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బైపాస్లో భాగమైన చినఆవుటపల్లి - కాజ వరకు దాదాపు 47 కి.మీ ఎన్హెచ్-16లో విలీనం కానుంది.
పూర్తి మార్పులు ఎప్పుడు?: ప్రస్తుతం ఉన్న ఎన్హెచ్-16లో భాగంగా గన్నవరం మండలం చినఆవుటపల్లి దగ్గర నుంచి విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ మీదుగా గుంటూరు జిల్లా కాజ వరకు దాదాపు 40 కి.మీ మేర ఆర్అండ్బీలను రాష్ట్ర హైవేలకు అప్పగించనున్నారు. ప్రస్తుతం కొంత భాగంలో నడుస్తున్న పశ్చిమ బైపాస్ పనులు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాగానే పై మార్పులన్నీ జరగనున్నాయి. ఆ పనులన్నీ అయ్యాక అక్కడ నుంచి 40 కి.మీ నిర్వాహణ బాధ్యత అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాలి.
ఆర్అండ్బీ రాష్ట్ర హైవేలకు బదిలీ:ఎన్హెచ్ నిబంధనల ప్రకారం బైపాస్ నిర్మాణం చేపట్టినప్పుడు ఆ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు ఎన్హెచ్లో భాగంగా కొనసాగుతున్న రహదారిని ఆర్అండ్బీ రాష్ట్ర హైవేలకు బదిలీ చేస్తారు. ఆ పరిధిలోని రహదారిని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి అయ్యాకే బదిలీ చేస్తారు.
పూర్తిస్థాయి అభివృద్ధి అనంతరమే:ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మరమ్మతులకు గురైన విద్యుత్తు దీపాలను పునరుద్ధరించాలి. పంచాయతీ, నగరపాలిక సమన్వయంతో డ్రెయినేజీ వ్యవస్థను బాగు చేయాలి. ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చాకే బదిలీ చేయాలి.
టోల్ఫ్లాజాలో మార్పులు:ఎన్హెచ్ నుంచి రాష్ట్ర హైవేకు బదిలీ అవుతున్నందున ఈ పరిధిలోని టోల్ ప్లాజాలు తొలగిస్తారు. ప్రస్తుతం ఎన్హెచ్-16లో పొట్టిపాడు టోల్గేటు తొలగించి. పశ్చిమ బైపాస్లో వెంకటపాలెం, వెదురుపావులూరులో రెండు కొత్త టోల్గేట్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.
ట్రాఫిక్ యాతన తీరినట్టే:చినఆవుటపల్లి నుంచి విజయవాడ దాటి హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్ చేరాలంటే ట్రాఫిక్ యాతనతో గంట కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టేది. ఇప్పటి వరకు వైజాగ్-హైదరాబాద్ మధ్య రాకపోకలు సాగించేవారు విజయవాడ మీదుగా వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం చినఆవుటపల్లి దగ్గర బైపాస్ ఎక్కితే 30 నిమిషాల్లో అక్కడికి చేరుకోవచ్చు.దీంతో ప్రయాణీకులకు ఎంతో ఊరట లభించింది. గతంలో చినఆవుటపల్లి దగ్గర పండగల సమయంలో అనుమతించిన దారి ద్వారానే బైపాస్ ఎక్కొచ్చు.గొల్లపూడి దగ్గర యూటర్న్ తీసుకుని హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్కి చేరవచ్చు. జక్కంపూడి టవర్ పనులకు మరో మూడు నెలలు పడుతుంది. అయినా అక్కడ రెండు వైపులా ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డుల నుంచి ప్రయాణికులు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
కొలిక్కి వచ్చిన నున్న టవార్ల వివాదం:విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ (ప్యాకేజీ-3)లో నెలలుగా కొనసాగుతున్న విద్యుత్ హైటెన్షన్ వైర్ల అలైన్మెంట్ వివాదానికి హైకోర్టు తీర్పుతో స్పష్టత లభించింది. దీంతో జక్కంపూడి, అంబాపురం ప్రాంతాల్లోని 6 టవర్ల విషయంలో మాత్రం పాత అలైన్మెంట్ ప్రకారమే టవర్లను ఉంచి, వాటి ఎత్తును పెంచాలని గురువారం హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో మిగిలిన పనులు వైర్లకు సంబంధించినవి కూడా శరవేగంగా జరిగే అవకాశం ఉంది.
